Одна из алтайских налоговых инспекций закрылась на карантин из-за вспышки COVID-19

Межрайонная инспекция налоговой службы, расположенная в Славгороде, полностью закрыта для посещения и переведена на дистанционное обслуживание из-за вспышки COVID-19. В УФНС по Алтайскому краю, как, собственно, и везде, осенью количество заразившихся этой инфекцией заметно возросло. Но ФНС продолжает оказывать услуги, и пообщаться с налоговиками можно, не посещая офисы.

Больше 60 выздоровело

Начиная с апреля количество болеющих сотрудников алтайской налоговой службы с подтвержденным COVID-19 держалось на уровне 4−10 человек, рассказал руководитель УФНС по Алтайскому краю Юрий Куриленко в ходе пресс-конеренции. Это не ежедневный прирост заболевших, а именно количество тех, кто болеет.

В целом с начала распространения инфекции переболели коронавирусом и выздоровели более 60 сотрудников.

Однако с сентября, когда специалисты возвращались из отпусков, начался рост заболеваемости. В настоящий момент количество болеющих держится на уровне 20−30 в целом по системе в Алтайском крае.

Жители Алтайского края могут заплатить имущественные налоги заранее и без уведомления. СС0

Для справки: на сегодня в УФНС около 2,5 тыс. сотрудников.

В связи со вспышкой закрыта для посещений и полностью переведена на дистанционное обслуживание межрайонная инспекция в Славгороде, в которой обслуживают налогоплательщиков Славгорода, Ярового, Бурлинского, Кулундинского, Табунского, Немецкого национального районов.

Там, где необходимо, мы стараемся отправлять сотрудников на удаленную работу, на самоизоляцию. Руководством ФНС России разработан программный документ, который дает полномочия мне принимать такие, в том числе, кадровые решения, — пояснил Юрий Куриленко.

Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю. altapress.ru

Вход только по записи

По этим же — эпидемиологическим — причинам прием граждан в инспекциях сейчас ведется только по предварительной записи. Записаться можно через сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Не должно быть так, чтобы человек пришел в инспекцию и получил вместо услуги проблему. А в обычные годы в ФНС на проспекте Социалистическом ежедневно принимали около 5 тыс. человек, — рассказал Юрий Куриленко.

Татьяна Малютина, начальник отдела работы с налогоплательщиками краевого УФНС, вообще советует как можно больше использовать многочисленные сервисы на сайте ФНС.

Запись на прием в ФНС. Скан сайта ФНС.

Какие сервисы стоит использовать физлицам