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30 марта 4°C

Одна из крупнейших компаний России построит на Алтае перевалочный пункт

Группа компаний «Содружество», головной офис которой находится в Люксембурге, в 2020 году может начать строительство перевалочной базы в Алтайском крае. Место уже определено — село Новороманово Калманского района.

Алтайская соя
Алтайская соя
Сергей Бутин

Как стало известно altapress.ru, база будет предназначена для приемки, перевалки и временного хранения масличных культур — сои, рапса и льна. В дальнейшем партии планируется отправлять в другие региона.

Под предстоящее строительство в Новороманово уже выделен участок площадью около 15 га. Как сообщил глава администрации Калманского района Сергей Бунет, здесь планируется разместить силосные башни для хранения продукции, склады и весовые.

Подготовку площадки инвестор начал еще осенью прошлого года. В апреле-мае «Содружество» может приступить к строительству.

Алтайская соя.
Алтайская соя.
Сергей Бутин

Количество сырья и объемы предстоящих инвестиций в администрации района не называют, говоря лишь, что это будет крупный и финансово емкий проект.

Что такое «Содружество»

На сегодняшний день ГК «Содружество» является одним из крупнейших переработчиков семян масличных культур в СНГ и Европе.

Терминалы компании находятся в Калининградской области. По итогам 2019 года заводы группы переработали свыше 3 млн тонн соевых бобов и рапса. В «Содружество» входит более 30 предприятий, компания развивает сеть логистических центров и управляет собственным железнодорожным парком.

В 2015 году «Содружество» уже построило агрологистического центра в поселке Магистральный Омской области. Объем заявленных инвестиций составлял порядка 25 млн долларов США.

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