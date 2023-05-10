Одно из самых успешных хозяйств на Алтае вложило в проект 550 млн рублей, но надо еще больше

Сельхозпредприятие "Агро-Сибирь" в ближайшие годы продолжит строительство крупного животноводческого комплекса в Смоленском районе. В него хозяйство уже вложило 550 млн рублей. Однако это не окончательная сумма инвестиций.

Как рассказал altapress.ru Владимир Шитц, директор предприятия "Агро-Сибирь", реализация проекта началась три года назад.

"Тогда, в 2020 году, за это дело мы взялись без оглядки, потому что доходная часть у хозяйства была хорошая. На сегодняшний день построен коровник и доильно-молочный зал. Начинаем строительство сухостоя и родительного отделения. В проект уже вложено 550 млн рублей. Для завершения строительства потребуется еще 150 млн рублей", - сообщил Владимир Шитц.

Доильный зал оснащен оборудованием немецкого производства компании Gea. Сначала животные попадают в накопитель на 150 голов, затем перед ними открываются задвижки, и коровы одна за одной встают в отдельные проемы на доение.

Животноводческий комплекс "Агро-Сибирь" в Смоленском районе. Анна Зайкова

Владимир Шитц,

директор предприятия "Агро-Сибирь" (Смоленский район):

Условия труда у доярок стали лучше. На привязном содержании скота им приходилось постоянно работать на корточках, приседая по 400 раз во время одной дойки. Сейчас в этом плане работать стало проще.

Животноводством на предприятии "Агро-Сибирь" занимались с самого его основания, с 2004 года. Тогда дойное стадо составляло всего 200 голов. Сейчас только новый комплекс рассчитан на 1,2 тыс. коров.

"Не скажу, что без животноводства жить не могу, но вырос я в селе и прекрасно понимаю, что в хозяйстве должно быть и растениеводство и животноводство", - считает Шитц.

Что известно о хозяйстве

"Агро-Сибирь" входит в ТОР-10 крупнейших хозяйств Алтайского края. По уровню выручки в 2021 году сельхозпредпритие заняло восьмое место с показателем в 1,48 млрд рублей. Прирост по сравнению с 2020 году составил 27,2%.

Хозяйство также входит в десятку крупнейших налогоплательщиков края в сфере АПК.