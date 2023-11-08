Одно из самых успешных хозяйств на Алтае завершает проект стоимостью почти 700 млн рублей

Сельхозпредприятие "Агро-Сибирь" в текущем году достроит еще один объект крупного животноводческого комплекса в Смоленском районе. В 2021-2022 годах в свой проект хозяйство вложило более 550 млн рублей, но этого оказалось не достаточно.

Достроить инвестор планирует родильное отделение, рассчитанное на 297 голов. По словам Владимира Шитца, директора предприятия "Агро-Сибирь", завершить все работы на объекте планируется уже через месяц.

Строительство отделения обойдется хозяйству в 100-115 млн рублей.

Реализация масштабного молочного проекта началась три года назад.

"Тогда, в 2020 году, за это дело мы взялись без оглядки, потому что доходная часть у хозяйства была хорошая. На сегодняшний день построен коровник и доильно-молочный зал, в которые вложено 550 млн рублей", - рассказывал ранее в интервью altapress.ru Владимир Шитц.

Животноводческий комплекс "Агро-Сибирь" в Смоленском районе. Анна Зайкова

Доильный зал оснащен оборудованием немецкого производства компании Gea. Сначала животные попадают в накопитель на 150 голов, затем перед ними открываются задвижки, и коровы одна за одной встают в отдельные проемы на доение.

Владимир Шитц,

директор предприятия "Агро-Сибирь" (Смоленский район):

Условия труда у доярок стали лучше. На привязном содержании скота им приходилось постоянно работать на корточках, приседая по 400 раз во время одной дойки. Сейчас в этом плане работать стало проще.

Какие есть достижения

Животноводством на предприятии "Агро-Сибирь" занимались с самого его основания, с 2004 года. Тогда дойное стадо составляло всего 200 голов, сейчас - 1,9 тыс. голов, из которых 950 голов находятся на беспривязном содержании.

Животноводческий комплекс "Агро-Сибирь" в Смоленском районе. Анна Зайкова

Его Владимир Шитц считает одним из главных залогов высоких показателей в животноводстве. В текущем году надой на одну корову в хозяйстве может превысить 10 тыс. кг молока. Для сравнения, 2022 год "Агро-Сибирь" закончила с надоем в 8,7 тыс. кг.