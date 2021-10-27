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Экономика

Одно предприятие подпортило Алтайскому краю официальную статистику

Индекс промпроизводства в пищевой отрасли региона по итогам девяти месяцев текущего года составил 99%. Об этом в ходе онлайн пресс-конференции сообщил руководитель Алтайпищепрома Александр Большаков. Свой «вклад» в такой показатель внесло одно предприятие.

Виктор Томенко посетил восстановленный после пожара "Алтайский бройлер".
Виктор Томенко посетил восстановленный после пожара "Алтайский бройлер".
altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов

По словам Александра Большакова, на показателе отразилось закрытие бийского предприятия «Алтайский бройлер», которое теперь называется «Куриное царство».

Напомним, пожар на предприятии произошел 3 июля 2021 года. Огонь вспыхнул внутри цеха, произошло частичное обрушение крыши, площадь возгорания составила более 2,5 тыс. кв.м.

В результате ЧП предприятие приостановило свою деятельность. Несколько месяцев на «Куриное царство» проводили восстановительные работы. Перезапустить его удалось только в октябре.

«Мы мобилизовались очень быстро, это был просто фантастический труд. Сейчас мощность достигает 4 тысяч голов птицы в час, в течение двух-трех месяцев мы выйдем на ту мощность, что была — около 6 тысяч. А в ближайшие два года сможем выйти на мощность до 10,5 тысячи в час. Это 120 тысяч тонн мяса в живом весе в год», — рассказал на днях Игорь Бабаев, основатель группы Черкизово.

Первый этап модернизации завершила компания «Алтайский бройлер», входящая в группу «Черкизово».
Первый этап модернизации завершила компания «Алтайский бройлер», входящая в группу «Черкизово».
Дмитрий Лямзин

В чем сохранили лидерство

По словам Александра Большакова, несмотря на сокращение промпроизводства, по отдельным подотраслям регион сохраняет свое лидерство. По- прежнему алтайские предприятия больше всех в России выпускают муки, крупы и сыра.

В нынешнем году удалось выйти на первое место и по производству сливочного масла.

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