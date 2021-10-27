Одно предприятие подпортило Алтайскому краю официальную статистику

По словам Александра Большакова, на показателе отразилось закрытие бийского предприятия «Алтайский бройлер», которое теперь называется «Куриное царство».
Напомним, пожар на предприятии произошел 3 июля 2021 года. Огонь вспыхнул внутри цеха, произошло частичное обрушение крыши, площадь возгорания составила более 2,5 тыс. кв.м.
В результате ЧП предприятие приостановило свою деятельность. Несколько месяцев на «Куриное царство» проводили восстановительные работы. Перезапустить его удалось только в октябре.
«Мы мобилизовались очень быстро, это был просто фантастический труд. Сейчас мощность достигает 4 тысяч голов птицы в час, в течение двух-трех месяцев мы выйдем на ту мощность, что была — около 6 тысяч. А в ближайшие два года сможем выйти на мощность до 10,5 тысячи в час. Это 120 тысяч тонн мяса в живом весе в год», — рассказал на днях Игорь Бабаев, основатель группы Черкизово.
В чем сохранили лидерство
По словам Александра Большакова, несмотря на сокращение промпроизводства, по отдельным подотраслям регион сохраняет свое лидерство. По- прежнему алтайские предприятия больше всех в России выпускают муки, крупы и сыра.
В нынешнем году удалось выйти на первое место и по производству сливочного масла.