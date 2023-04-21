Однокомнатные квартиры и загородные дома. В Сбере рассказали, на что сейчас берут ипотеку жители Алтайского края

По словам Буянова, отделения Сибирского Сбера в июле-августе 2022 года смогли вернуться к показателям ипотечных сделок начала года, а затем и превзойти их. В марте 2023 года Сбер получил заявок на оформление ипотеки больше, чем в любом другом месяце прошлого года. В частности, в Алтайском крае в марте 2023-го рост заявок по отношению к февралю составил 20%. Также он отметил рост числа одобренных заявок в нашем регионе — их стало больше на 22%. В целом в крае одобрение сейчас получают три из четырех заемщиков.

В прошлом году клиенты Сбера в Алтайском крае чаще всего брали ипотеку на готовую недвижимость — на нее пришлось около 74% от всех сделок. Около 41% сделок пришлись на однокомнатные квартирыи почти 36% - на двухкомнатные. Оставшаяся доля — это квартиры с тремя и более комнатами.

Сегодня средний чек ипотеки в Алтайском крае на покупку строящегося жилья составляет около 4 млн, на покупку готового — 2,5 млн рублей.

В первом квартале 2023 года в Алтайском крае объем выдачи ипотеки на индивидуальное жилое строительство вырос в 6,8 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом Сбер предлагает выдачу средств траншами — следующая выплата произойдет только после того, как будет построена определенная часть объекта, и произведена оценка хода строительства.

По словам Сергея Буянова, все больше граждан выбирают загородную жизнь. Люди ценят лучшую, нежели в городе, экологию пригорода. Он отметил, что стоимость загородного жилья зависит от конкретного проекта, но в целом в пересчете на квадратный метр в случае с ИЖС он сравнительно дешевле.