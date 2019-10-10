В правительстве Алтайского края рассказали, как будем жить в ближайшие годы

В экономике Алтайского края ожидается хоть не большой, но все-таки прирост — такой вывод можно сделать из выступления министра экономического развития края Павла Дитятева 9 октября на заседании правительства. Среди поводов для оптимизма чиновник назван увеличение инвестиций, относительно стабильную ситуацию в промышленности и рост доходов населения. Правда, все это — лишь прогноз по базовому позитивному сценарию, но есть еще и консервативный.

Павел Дитятев представил прогнозный план социально-экономического развития края на ближайшую трехлетку (обязательная процедура при принятии бюджета).

Минэкономразвития края составило два сценария развития: базовый и консервативный. Первый — сдержанный и больше соответствует федеральным прогнозам. Второй — более негативный, его реализация возможно в случае ухудшения макроэкономической ситуации в стране на фоне «торговых войн». Впрочем, по большинству параметров базовый сценарий не сильно отличается от консервативного.

Чем закончится 2019 год?

Индекс промышленного производства составит 100,6%, объем отгруженной продукции — 385 млрд рублей. Наибольший рост пока отмечается в секторе готовых металлических изделий — в 1,3 раза и добыче полезных ископаемых — на 25,7%. Отрицательная динамика в производстве кокса и химической промышленности.

Павел Дитятев. Анна Зайкова , altapress.ru.

Павел Дитятев,

министр экономического развития Алтайского края:

Мы понимаем, что по «Алтай-Коксу» это временные явления, связанные с ремонтом оборудования в головной компании НЛМК. На экономике предприятия, числе занятых это не отражается.

Инфляция по итогам года не превысит 4% - базового показателя по стране. По итогам 8 месяцев рост цен на товары и услуги составил 2,7%, на продовольствие — 2,3%. Такие темпы в правительстве назвали умеренными.

по итогам года не превысит 4% - базового показателя по стране. По итогам 8 месяцев рост цен на товары и услуги составил 2,7%, на продовольствие — 2,3%. Такие темпы в правительстве назвали умеренными. Инвестиции в основной капитал в первом полугодии составили 36,6 млрд рублей , что на 105,6% больше соответствующего периода прошлого года. Положительная динамика обеспечена за счет вложений крупных и средних предприятий края. В целом по году объем инвестиций может составить более 120 млрд рублей.

в основной капитал в первом полугодии составили 36,6 млрд рублей что на 105,6% больше соответствующего периода прошлого года. Положительная динамика обеспечена за счет вложений крупных и средних предприятий края. В целом по году объем инвестиций может составить более 120 млрд рублей. Средняя начисленная заработная плата за полугодие составила 26,7 тыс. рублей , увеличившись на 8,5%. Темпы роста реальных доходов по году могут составить 103,5%.

Какие прогнозы на ближайшие годы?

Судя по трехлетним прогнозам, до 2022 года примерно на одном уровне будут сохраняться объемы сельхозпроизводства. Например, объем валового сбора зерна на этот период прогнозируется на уровне 4,3 млн тонн в весе после доработки. Это сопоставимо с тем, что в крае собирают сейчас.

Реальная зарплата по базовому прогнозу минэкономразвития к 2022 году в среднем составит 35,4 тыс. рублей. На этом фоне должен возрасти и оборот розничной торговли, по прогнозу, на 3,4%.

В вопросе инвестиций власти оптимистично смотрят в будущее, объем вложений, начиная с 2020 года, должен увеличиваться на 8,5% ежегодно и через три года достичь 160 млрд рублей.