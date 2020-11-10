Ограничить выдачу наличных через кассы магазинов рекомендует ЦБ

Рекомендация дана для минимизации рисков вовлечения торгово-сервисных предприятий (ТСП) в противоправную деятельность, сообщает ТАСС.
В частности, ежедневный лимит для физического лица составит пять тысяч рублей, а ежемесячный — 30 тыс. рублей, сообщается в информационном письме регулятора.
Также Банк России рекомендует работникам магазинов пройти дистанционное обучение и тестирование для повышения профессиональных компетенций кассовых работников, пишет bfm.ru.
В ЦБ считают, это необходимо для снижения риска попадания поддельных банкнот и монет в обращение.