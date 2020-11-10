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Экономика

Ограничить выдачу наличных через кассы магазинов рекомендует ЦБ

Банк России рекомендовал кредитным организациям установить лимиты на выдачу наличных денег через кассы магазинов при совершении покупки.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Рекомендация дана для минимизации рисков вовлечения торгово-сервисных предприятий (ТСП) в противоправную деятельность, сообщает ТАСС.

В частности, ежедневный лимит для физического лица составит пять тысяч рублей, а ежемесячный — 30 тыс. рублей, сообщается в информационном письме регулятора.

Также Банк России рекомендует работникам магазинов пройти дистанционное обучение и тестирование для повышения профессиональных компетенций кассовых работников, пишет bfm.ru.

В ЦБ считают, это необходимо для снижения риска попадания поддельных банкнот и монет в обращение.

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