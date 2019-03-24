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Экономика

«Огромные возможности». Мировой энергетический совет назвал Россию сверхдержавой

В какую бы сторону ни начала развиваться международная энергетика, Россия останется энергетической сверхдержавой. Об этом заявил РИА «Новости» генеральный секретарь Мирового энергетического совета Кристоф Фрай.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
открытые источники (CC0)

По словам собеседника издания, Россия не только богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии, но и может предложить миру новые технологии по развитию такой энергетики. Несмотря на то, что конкуренция в этой области огромна.

«Я думаю, что у России есть огромные возможности. Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул Фрай.

Как сообщает RT, заявление генсека Мирового энергетического совета прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«Действительно, Россия является одним из крупнейших в мире владельцем запасов нефти и газа и их поставщиком. Трудно представить мировой рынок энергоресурсов без нашей страны», — отметил депутат.

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