«Огромные возможности». Мировой энергетический совет назвал Россию сверхдержавой

По словам собеседника издания, Россия не только богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии, но и может предложить миру новые технологии по развитию такой энергетики. Несмотря на то, что конкуренция в этой области огромна.
«Я думаю, что у России есть огромные возможности. Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул Фрай.
Как сообщает RT, заявление генсека Мирового энергетического совета прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
«Действительно, Россия является одним из крупнейших в мире владельцем запасов нефти и газа и их поставщиком. Трудно представить мировой рынок энергоресурсов без нашей страны», — отметил депутат.