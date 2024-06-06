Около 60% кредитов в Сбере бизнес оформляет по плавающей ставке

На сегодняшний день в Сбере почти 60% кредитов юридические лица оформляют по плавающей ставке. Этот показатель в начале года составлял 53%. Об изменениях в кредитовании бизнеса журналистам на полях ПМЭФ рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По словам топ-менеджера банка, в основном бизнес сейчас берет кредиты по плавающей ставке, так как ожидает снижения ставки, поскольку инфляция находится ниже уровня кредитных ставок. «Сейчас 59% кредитов в Сбере выдано по плавающей ставке, на начало года эта цифра была 53%, то есть клиенты достаточно охотно берут по плавающим ставкам», — сказал Попов.

Также представитель Сбера отметил, что кредитный портфель юрлиц в первые месяцы года несколько снижался, однако затем стал расти.

Традиционно темпы роста нарастают к концу года, <…> связано с сезонностью, новогодними праздниками, ростом торговли. Если брать апрель, то мы приросли сразу на 2%, в мае продолжаем расти. И прогноз по году находится в диапазоне 13-15%. Но если взять МСП, то мы уже видим за 5 месяцев темпы роста +8%, впервые в Сбере 6 трлн рублей. Сбер представляет 45% рынка МСП, мы наращиваем свою долю. МСП растет быстрее, чем стандартный кредитный портфель, темпы роста которого составляют порядка 3,5% на текущий момент. Мы видим, что рынок немного разгоняется, — прокомментировал Попов.

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