Около 1,7 трлн рублей сняли с депозитов россияне

В 2020 году россияне забрали со счетов в банках 1,68 трлн рублей. Одна из причин — снижение ставок по вкладам, пишут « Известия ».

В настоящее время максимальная ставка по 10 крупнейшим банкам равна 4,48% годовых. Эта цифра сопоставима с показателем инфляции — 4,9%. <По данным издания>

В дальнейшем хранение сбережений на депозитах продолжит терять популярность. Люди начнут вкладываться в фондовый рынок, считают эксперты.

При этом в банках признаются, что у них стали сжиматься горизонты планирования: из-за привычки россиян держать деньги поблизости, а привлекать средства клиентов становится все проблематичнее, пишет News.ru.

По мнению экспертного сообщества, в ближайшее время ситуация не изменится, так как повышения ставок по вкладам не ожидается раньше 2022 года.