Около 1,7 трлн рублей сняли с депозитов россияне

В настоящее время максимальная ставка по 10 крупнейшим банкам равна 4,48% годовых. Эта цифра сопоставима с показателем инфляции — 4,9%. <По данным издания>
В дальнейшем хранение сбережений на депозитах продолжит терять популярность. Люди начнут вкладываться в фондовый рынок, считают эксперты.
При этом в банках признаются, что у них стали сжиматься горизонты планирования: из-за привычки россиян держать деньги поблизости, а привлекать средства клиентов становится все проблематичнее, пишет News.ru.
По мнению экспертного сообщества, в ближайшее время ситуация не изменится, так как повышения ставок по вкладам не ожидается раньше 2022 года.