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Экономика

Около 1,7 трлн рублей сняли с депозитов россияне

В 2020 году россияне забрали со счетов в банках 1,68 трлн рублей. Одна из причин — снижение ставок по вкладам, пишут «Известия».

Кошелек, банковские карты.
Кошелек, банковские карты.
СС0

В настоящее время максимальная ставка по 10 крупнейшим банкам равна 4,48% годовых. Эта цифра сопоставима с показателем инфляции — 4,9%. <По данным издания>

В дальнейшем хранение сбережений на депозитах продолжит терять популярность. Люди начнут вкладываться в фондовый рынок, считают эксперты.

При этом в банках признаются, что у них стали сжиматься горизонты планирования: из-за привычки россиян держать деньги поблизости, а привлекать средства клиентов становится все проблематичнее, пишет News.ru.

По мнению экспертного сообщества, в ближайшее время ситуация не изменится, так как повышения ставок по вкладам не ожидается раньше 2022 года.

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