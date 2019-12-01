Онищенко выступил против продажи российских вин до полуночи

Российского вина в нашей стране нет, уверен парламентарий.

Качество этого виноматериала вызывает очень много тревог у профессионалов. И я думаю, что Российской ассоциации розничной торговли пора бы это знать — чем они торгуют, и в первую очередь о происхождении вина и его качестве.