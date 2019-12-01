Онищенко выступил против продажи российских вин до полуночи

Российского вина в нашей стране нет, уверен парламентарий.
Геннадий Онищенко,
депутат Госдумы:
Качество этого виноматериала вызывает очень много тревог у профессионалов. И я думаю, что Российской ассоциации розничной торговли пора бы это знать — чем они торгуют, и в первую очередь о происхождении вина и его качестве.
Ассоциация компания розничной торговли в конце ноября предложила внести поправки в законодательство и разрешить продавать российское вино до полуночи.
Инициативу направили в Правительство РФ, Минфин, Госдуму и Совет Федерации. Поправки могут быть внесены в законопроект о виноградарстве и виноделии, который прошел первое чтение. Авторы инициативы уверены, что при одобрении изменений в стране снизится потребление «суррогата, который люди покупают ночью».
Напомним, сейчас в Барнауле алкогольную продукцию в магазинах можно купить до 21.00.