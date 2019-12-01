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Экономика

Онищенко выступил против продажи российских вин до полуночи

Все, что идет под названием «российское вино», — иностранный виноматериал, разлитый на территории нашей страны, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По этой причине он выступил против того, чтобы продлить время продажи отечественного вина до полуночи, сообщил сайт «ДумаТВ».

Геннадий Онищенко.
Геннадий Онищенко.
kremlin.ru

Российского вина в нашей стране нет, уверен парламентарий.

Геннадий Онищенко,
депутат Госдумы:

Качество этого виноматериала вызывает очень много тревог у профессионалов. И я думаю, что Российской ассоциации розничной торговли пора бы это знать — чем они торгуют, и в первую очередь о происхождении вина и его качестве.

Ассоциация компания розничной торговли в конце ноября предложила внести поправки в законодательство и разрешить продавать российское вино до полуночи.

Инициативу направили в Правительство РФ, Минфин, Госдуму и Совет Федерации. Поправки могут быть внесены в законопроект о виноградарстве и виноделии, который прошел первое чтение. Авторы инициативы уверены, что при одобрении изменений в стране снизится потребление «суррогата, который люди покупают ночью».

Напомним, сейчас в Барнауле алкогольную продукцию в магазинах можно купить до 21.00.

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