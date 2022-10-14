ООО «Новичиха Лес» стало участником нацпроекта «Производительность труда»

Ряды участников национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае пополнило ООО «Новичиха Лес». 5 октября на предприятии состоялось стартовое совещание с участием представителей Министерства экономического развития Алтайского края и администрации Новичихинского района. Адресную поддержку по программе осуществляет Региональный центр компетенций в сфере производительности труда.

В данный момент компания завершила «этап подготовки», который включал диагностику производственной деятельности, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы, а также стажировку на модельном предприятии ООО «АЗПИ».

В качестве пилотного потока для оптимизации в ООО «Новичиха лес» выбрали процесс производства цельнопогонажных изделий.

Исполнительный директор предприятия Александр Тратонин рассказал об истории компании, основных этапах развития, а также акцентировал внимание на важности проекта для каждого сотрудника. Он также подчеркнул, что ожидает сплочения коллектива и результативной командной работы, предполагающей вовлеченность всех сотрудников в происходящие изменения.

Руководитель проекта Регионального центра компетенций Валерий Бессонов, в свою очередь, представил региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», а также обозначил порядок и особенность внедрения участниками рабочей группы инструментов бережливого производства, их влияние на эффективное выстраивание производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности труда и результативность производства в целом, а также презентовал результаты реализации нацпроекта на других предприятиях Алтайского края.

Представитель Минэкономразвития Алтайского края Денис Распопов в своем выступлении сообщил о первопричинах инициации нацпроекта, его значении для экономики региона и краевых предприятий. Также он остановился на уже существующих результатах проекта на предприятиях-участниках.

Представитель администрации Новичихинского района Татьяна Уранова пожелала удачи всему коллективу ООО «Новичиха лес» при реализации проекта и отметила, что будет знакомиться с результатами.

Теперь в ближайшие три месяца компании предстоит активная работа по разработке и внедрению мероприятий по улучшению в процессе производства цельнопогонажных изделий. Представители РЦК будут присутствовать на площадке и консультировать сотрудников предприятия. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» имеет целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.