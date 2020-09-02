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Оператор роста. Как РЦК помогает компаниям повышать производительность труда по нацпроекту

На 133% нарастил выработку продукции алтайский завод «Промкотлоснаб», а «Барнаул РТИ» увеличил качество выпускаемой каландрованной ткани в два раза. Такие ощутимые результаты компании получили, став в декабре 2019 года первыми участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» под региональным управлением.

Аltapress.ru постарался разобраться, как в Алтайском крае работает этот относительно новый механизм адресной поддержки средних и крупных предприятий.

Коллектив.
Коллектив.
Региональный центр компетенций (РЦК).

По инициативе президента

Национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» реализуется в стране в рамках исполнения майских указов президента России Владимира Путина.

Нацпроект включает в себя три федеральных проекта — «Системные меры по повышению производительности труда», «Поддержка занятости» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Последний нацелен на оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек; снижение себестоимости, повышение качества и конкурентоспособности продукции.

Принцип адресности заключается в оказании квалифицированной помощи экспертов по устранению слабых мест производственного процесса непосредственно на предприятиях-участниках, обучении сотрудников методам повышения производительности труда.

Оператором по проведению таких изменений является созданный для этих целей Федеральный центр компетенций (ФЦК).

Эксперты-практики ФЦК, в том числе с опытом работы в крупных корпорациях, занялись оказанием методологической и организационной поддержки предприятиям-участникам нацпроекта в регионах.

Программа, по которой работает ФЦК, основана на опыте оптимизации процессов в Toyota, в подразделениях корпорации «Росатом» и других мировых лидеров и позволяет выстроить грамотную производственную систему в компании в трехлетний период.

В Алтайском крае оператором проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда» стал Региональный центр компетенций (РЦК).

Он был создан в 2019 году на базе «Алтайского центра кластерного развития», учреждение подведомственное министерству экономического развития Алтайского края.

РЦК — это группа региональных экспертов, прошедших тщательный отбор, специализированное обучение и стажировку.

«В течение года сотрудники Регионального центра компетенций проходили обучение и стажировку на предприятиях — участниках нацпроекта, где улучшения производились с экспертами ФЦК, — говорит Алексей Ерохин, замминистра экономического развития Алтайского края. — После успешной сертификации эксперты РЦК приступили к самостоятельной работе на алтайских предприятиях».

Четыре основных этапа

Как рассказал руководитель Регионального центра компетенций Александр Вагенлейтер, для каждого предприятия-участника разрабатывается система усовершенствования процессов, основанная на методологии ФЦК.

Работа с компанией, ставшей участницей проекта, делится на четыре основных этапа.

На первом проходит базовое обучение первого лица компании и членов рабочей группы предприятия, а также выбор пилотного потока — производственного процесса, имеющего потенциал быстрых улучшений.

Второй этап «Диагностика и планирование» — это три месяца, в течение которых ведется углубленное обучение рабочей группы предприятия, анализируется пилотный поток, составляется план мероприятий по его улучшению.

Еще три месяца занимает третий этап — «Внедрение улучшений». При поддержке региональных или федеральных экспертов идет исполнение намеченного плана, на предприятии работает проектный офис, в функциях которого открытие дополнительных потоков.

Этап «Тиражирование»: рабочая группа предприятия, получив от экспертов необходимые методики, поток-образец и проектный офис, начинает самостоятельно заниматься дальнейшими улучшениями, при необходимости получая консультации экспертов РЦК или ФЦК.

Результаты первых участников

В Алтайском крае первыми предприятиями — участниками проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда» под управлением РЦК в декабре 2019 стали «Промкотлоснаб» и «Барнаул РТИ».

По данным РЦК, на первом предприятии по итогам диагностики пилотного проекта «Производство водогрейного котла» изначально были выявлены 25 проблем. Дальнейшая реализация намеченного плана изменений позволила в целом при прежних производственных и человеческих ресурсах сократить срок изготовления котла почти в три раза.

На «Барнаул РТИ» пилотным потоком стало производство каландрованной ткани. Вот лишь некоторые достигнутые изменения: время выпуска 1 кв. м ткани сокращено с 19,8 до 5,8 минуты, производительность труда повышена почти в четыре раза, качество продукции возросло до 96,8% с прежних 50%.

Как сообщили в Региональном центре компетенций, сейчас реализация проекта ведется на предприятиях «Хлеб-4», «Алтайхолод» и заводе механических прессов. До конца 2020 года в состав участников проекта войдут еще шесть производственных компаний края, а в целом до 2024 года эксперты РЦК окажут профессиональное содействие почти четырем десяткам участников проекта.

Добавим, что с 2021 года, после завершения «полевой» работы федеральных экспертов в регионе, РЦК станет основным оператором реализации нацпроекта в Алтайском крае.

«Результатом работы Регионального центра компетенций мы довольны, он сопоставим с работой экспертов ФЦК», — констатирует сегодня Алексей Ерохин, замминистра экономического развития края.

Цитата

Сергей Кореннов,
директор Алтайского центра кластерного развития:

— С началом работы РЦК у региональных предприятий появилась возможность получить адресную поддержку в области оптимизации процессов, а также участвовать в льготном финансировании Фонда развития промышленности — до 300 млн рублей, сроком до пяти лет, под 1% годовых.

Справка

Принять участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, ЖКХ).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность. рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 66−96−73, 35−48−20 или по электронной почте: innov@alregn.ru.

Методология улучшений: пример предприятия «Промкотлоснаб»
  1. Определен пилотный поток — производство водогрейных котлов.
  2. Создана рабочая группа по оптимизации пилотного потока, определены зоны ответственности по направлениям. На предприятии сформирован проектный офис.
  3. Проведена диагностика пилотного потока, составлены карты текущего, идеального и целевого состояния, а также составлены диаграммы «Спагетти». Эти мероприятия позволили выявить более 25 проблем на пилотном потоке.
  4. На основании анализа сформирована карточка проекта с целевыми показателями и составлен план мероприятий по эталонному участку, внедрению инструмента 5S на рабочих местах (бережливое производство), оптимизации пилотного потока после достижения поставленных целей.
  5. Внедрение разработанных мероприятий.
Топ решений, повлиявших на достижение результата на предприятии:
  • внедрена система планирования производства. Поставка сырья осуществляется исходя из разработанного графика изготовления изделий. Изготовление деталей на рабочих местах определяется исходя из потребностей на последующих рабочих местах;
  • проведена оптимизация расстановки оборудования. Поток выстроен в соответствии с последовательностью расстановки и сборки деталей. Места складирования максимально приближены к местам сборки;
  • исключена операция ОТК по контролю длины труб коллекторов. Контроль длинны труб коллекторов осуществляет слесарь МСР непосредственно на отрезном станке;
  • внедрение системы 5S (организация безопасного и эффективного рабочего места);
  • внедрение информационных центров цеха/генерального директора;
  • внедрение стенда решения проблем позволило вовлечь рабочих в процесс обсуждения и решения текущих ситуаций. Информация о проблемах доводится от рабочих напрямую до руководителя.
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