Оператор роста. Как РЦК помогает компаниям повышать производительность труда по нацпроекту

Аltapress.ru постарался разобраться, как в Алтайском крае работает этот относительно новый механизм адресной поддержки средних и крупных предприятий.

На 133% нарастил выработку продукции алтайский завод «Промкотлоснаб», а «Барнаул РТИ» увеличил качество выпускаемой каландрованной ткани в два раза. Такие ощутимые результаты компании получили, став в декабре 2019 года первыми участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» под региональным управлением.

По инициативе президента

Национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» реализуется в стране в рамках исполнения майских указов президента России Владимира Путина.

Нацпроект включает в себя три федеральных проекта — «Системные меры по повышению производительности труда», «Поддержка занятости» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Последний нацелен на оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек; снижение себестоимости, повышение качества и конкурентоспособности продукции.

Принцип адресности заключается в оказании квалифицированной помощи экспертов по устранению слабых мест производственного процесса непосредственно на предприятиях-участниках, обучении сотрудников методам повышения производительности труда.

Оператором по проведению таких изменений является созданный для этих целей Федеральный центр компетенций (ФЦК).

Эксперты-практики ФЦК, в том числе с опытом работы в крупных корпорациях, занялись оказанием методологической и организационной поддержки предприятиям-участникам нацпроекта в регионах.

Программа, по которой работает ФЦК, основана на опыте оптимизации процессов в Toyota, в подразделениях корпорации «Росатом» и других мировых лидеров и позволяет выстроить грамотную производственную систему в компании в трехлетний период.

В Алтайском крае оператором проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда» стал Региональный центр компетенций (РЦК).

Он был создан в 2019 году на базе «Алтайского центра кластерного развития», учреждение подведомственное министерству экономического развития Алтайского края.

РЦК — это группа региональных экспертов, прошедших тщательный отбор, специализированное обучение и стажировку.

«В течение года сотрудники Регионального центра компетенций проходили обучение и стажировку на предприятиях — участниках нацпроекта, где улучшения производились с экспертами ФЦК, — говорит Алексей Ерохин, замминистра экономического развития Алтайского края. — После успешной сертификации эксперты РЦК приступили к самостоятельной работе на алтайских предприятиях».

Четыре основных этапа

Как рассказал руководитель Регионального центра компетенций Александр Вагенлейтер, для каждого предприятия-участника разрабатывается система усовершенствования процессов, основанная на методологии ФЦК.

Работа с компанией, ставшей участницей проекта, делится на четыре основных этапа.

На первом проходит базовое обучение первого лица компании и членов рабочей группы предприятия, а также выбор пилотного потока — производственного процесса, имеющего потенциал быстрых улучшений.

Второй этап «Диагностика и планирование» — это три месяца, в течение которых ведется углубленное обучение рабочей группы предприятия, анализируется пилотный поток, составляется план мероприятий по его улучшению.

Еще три месяца занимает третий этап — «Внедрение улучшений». При поддержке региональных или федеральных экспертов идет исполнение намеченного плана, на предприятии работает проектный офис, в функциях которого открытие дополнительных потоков.

Этап «Тиражирование»: рабочая группа предприятия, получив от экспертов необходимые методики, поток-образец и проектный офис, начинает самостоятельно заниматься дальнейшими улучшениями, при необходимости получая консультации экспертов РЦК или ФЦК.

Результаты первых участников

В Алтайском крае первыми предприятиями — участниками проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда» под управлением РЦК в декабре 2019 стали «Промкотлоснаб» и «Барнаул РТИ».

По данным РЦК, на первом предприятии по итогам диагностики пилотного проекта «Производство водогрейного котла» изначально были выявлены 25 проблем. Дальнейшая реализация намеченного плана изменений позволила в целом при прежних производственных и человеческих ресурсах сократить срок изготовления котла почти в три раза.

На «Барнаул РТИ» пилотным потоком стало производство каландрованной ткани. Вот лишь некоторые достигнутые изменения: время выпуска 1 кв. м ткани сокращено с 19,8 до 5,8 минуты, производительность труда повышена почти в четыре раза, качество продукции возросло до 96,8% с прежних 50%.

Как сообщили в Региональном центре компетенций, сейчас реализация проекта ведется на предприятиях «Хлеб-4», «Алтайхолод» и заводе механических прессов. До конца 2020 года в состав участников проекта войдут еще шесть производственных компаний края, а в целом до 2024 года эксперты РЦК окажут профессиональное содействие почти четырем десяткам участников проекта.

Добавим, что с 2021 года, после завершения «полевой» работы федеральных экспертов в регионе, РЦК станет основным оператором реализации нацпроекта в Алтайском крае.

«Результатом работы Регионального центра компетенций мы довольны, он сопоставим с работой экспертов ФЦК», — констатирует сегодня Алексей Ерохин, замминистра экономического развития края.

Цитата Сергей Кореннов,

директор Алтайского центра кластерного развития: — С началом работы РЦК у региональных предприятий появилась возможность получить адресную поддержку в области оптимизации процессов, а также участвовать в льготном финансировании Фонда развития промышленности — до 300 млн рублей, сроком до пяти лет, под 1% годовых.

Справка Принять участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, ЖКХ). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность. рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 66−96−73, 35−48−20 или по электронной почте: innov@alregn.ru.

Методология улучшений: пример предприятия «Промкотлоснаб» Определен пилотный поток — производство водогрейных котлов. Создана рабочая группа по оптимизации пилотного потока , определены зоны ответственности по направлениям. На предприятии сформирован проектный офис. Проведена диагностика пилотного потока , составлены карты текущего , идеального и целевого состояния , а также составлены диаграммы «Спагетти». Эти мероприятия позволили выявить более 25 проблем на пилотном потоке. На основании анализа сформирована карточка проекта с целевыми показателями и составлен план мероприятий по эталонному участку , внедрению инструмента 5S на рабочих местах ( бережливое производство), оптимизации пилотного потока после достижения поставленных целей. Внедрение разработанных мероприятий.