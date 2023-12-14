Опыт тиражирования инструментов бережливого производства презентовали на ООО «Бурановское».

Совещание по теме реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда» на этапе тиражирования состоялось на производственной площадке предприятия ООО «Бурановское». В нем приняли участие представители Минэкономразвития Алтайского края и Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

Отметим, что к реализации нацпроекта ООО «Бурановское» присоединилось в июле 2022 года. С октября 2022 года по март 2023 года предприятие находилось в активной фазе оптимизации пилотного потока — процесса производства сырого молока.

ООО «Бурановское» основано в 2007 году. Предприятие специализируется на растениеводстве и животноводстве. На полях хозяйства выращивается целый спектр злаковых и технических культур: пшеница твердых сортов, овес, ячмень, гречиха и другие. В ООО «Бурановское» содержится молочное стадо и стадо герефордского скота.

Анализируя данный процесс и выявляя имеющиеся проблемы, рабочая группа хозяйства не ограничилась постановкой краткосрочных задач и наметила ориентиры для дальнейших улучшений.

Как отметил главный экономист ООО «Бурановское», руководитель программы от предприятия Анна Земзюлина, по завершении активной шестимесячной фазы проекта работа по достижению целевого состояния пилотного участка была продолжена по трем основных направлениям:

снижение количества соматических клеток в молоке за счет оптимального применения средств для доения;

эффективное использование медикаментов;

соблюдение рационов кормления дойного поголовья.

В итоге реализация комплекса мер в рамках указанных направлений позволила компании за календарный год получить экономию более 1 млн рублей.



Помимо деятельности по масштабированию проекта по оптимизации пилотного потока за пределами активной фазы, в хозяйстве осуществлялось внедрение инструментов бережливого производства на иных ключевых продуктовых потоках в соответствии с утвержденным планом.

В том числе, предприятию удалось тиражировать собственный опыт по стандартизации и улучшению рабочих мест, провести внутреннее обучение коллектива инструкторами по бережливому производству.

Директор ООО «Бурановское» Сергей Бродников вручил денежные премии сотрудникам, внесшим весомый вклад в формирование системы внедрения постоянных улучшений на производстве.



На следующем этапе реализации нацпроекта на предприятии планируется развивать компетенции в проектном управлении и применении инструментов бережливого производства работников мастерской, столовой и магазина.