Опорный оборонный банк продал почти все свое золото

Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк избавился почти от всего своего золотого запаса, в то время как цена золота за это время заметно выросла — такие данные привел РИА Новости глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По расчетам эксперта, за месяц его запасы драгметаллов в пересчете на золото упали на 92%, то есть на 2 тонны, до 174 кг на 1 апреля, сообщает РБК.

«Таким образом, огромный золотой запас Промсвязьбанка почти полностью исчез», — констатировал Осадчий.

Российские банки начиная с ноября стабильно сокращают запасы драгметаллов. Наибольшее снижение произошло в банке «ФК Открытие» (минус 3,4 тонны в пересчете на золото), на втором месте — Сбербанк (минус 2,8 тонны). Промсвязьбанк на третьем месте в этом списке, пишет bfm.ru.

Между тем цена золота из-за развития глобального кризиса, связанного с пандемией коронавируса, а также из-за обвала рынка нефти и из-за торговой войны США с Китаем с ноября существенно выросла — примерно с 1500 долларов за унцию до 1700, отметил эксперт.