Опорный оборонный банк продал почти все свое золото

По расчетам эксперта, за месяц его запасы драгметаллов в пересчете на золото упали на 92%, то есть на 2 тонны, до 174 кг на 1 апреля, сообщает РБК.
«Таким образом, огромный золотой запас Промсвязьбанка почти полностью исчез», — констатировал Осадчий.
Российские банки начиная с ноября стабильно сокращают запасы драгметаллов. Наибольшее снижение произошло в банке «ФК Открытие» (минус 3,4 тонны в пересчете на золото), на втором месте — Сбербанк (минус 2,8 тонны). Промсвязьбанк на третьем месте в этом списке, пишет bfm.ru.
Между тем цена золота из-за развития глобального кризиса, связанного с пандемией коронавируса, а также из-за обвала рынка нефти и из-за торговой войны США с Китаем с ноября существенно выросла — примерно с 1500 долларов за унцию до 1700, отметил эксперт.