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Экономика

Определен самый богатый человек в мировой истории

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мировой истории, сообщает Forbes.

Илон Маск.
Илон Маск.
twitter.com/elonmusk/media

Состояние Маска увеличилось на 36,2 млрд долларов вследствие подорожания акции Tesla.

Общая рыночная капитализация компании также достигла рекорда и превысила триллион долларов после публикации квартальной отчетности, в которой в третий раз подряд была указана рекордная прибыль за три месяца.

Сейчас его активы насчитывают 271,3 млрд долларов, пишет Lenta.ru.

Вторую строчку рейтинга занимает глава Amazon Джефф Безос (194.1 млрд долларов), замыкает тройку генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно (187.5 млрд).

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