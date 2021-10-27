Определен самый богатый человек в мировой истории

Состояние Маска увеличилось на 36,2 млрд долларов вследствие подорожания акции Tesla.
Общая рыночная капитализация компании также достигла рекорда и превысила триллион долларов после публикации квартальной отчетности, в которой в третий раз подряд была указана рекордная прибыль за три месяца.
Сейчас его активы насчитывают 271,3 млрд долларов, пишет Lenta.ru.
Вторую строчку рейтинга занимает глава Amazon Джефф Безос (194.1 млрд долларов), замыкает тройку генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно (187.5 млрд).