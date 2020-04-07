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Экономика

Определены банки, которые будут выдавать бизнесу кредиты на зарплату по нулевой ставке

С 8 апреля, по информации Минэкономразвития РФ, в России начнется выдача реальному сектору экономики кредитов на выплату сотрудникам заработной платы под 0%. Определено, что это будут делать Сбербанк, ВТБ, «МСП-Банк», «Альфа-Банк», «Промсвязьбанк», «Газпромбанк» и банк «Открытие».

Зарплата.
Зарплата.
Олег Богданов

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова, общий объем кредитных ресурсов составит 150 млрд рублей. деньги предоставит ВЭБ и резервный фонд.

Максимальный размер кредита бизнесу будет зависеть от численности занятых и МРОТ в расчете на шесть месяцев. Но в правительстве считают, что эта мера позволит «охватить зарплатой» около 1,5 млн человек.

Нулевая ставка по кредиту будет действовать только в первые полгода. Затем он возрастет до 4% годовых. Максимальный срок кредитования составит 1 год. При этом, по слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, кредитным организациям дана установка предоставлять зарплатные займы без обеспечительного залога.

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