Определены банки, которые будут выдавать бизнесу кредиты на зарплату по нулевой ставке

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова, общий объем кредитных ресурсов составит 150 млрд рублей. деньги предоставит ВЭБ и резервный фонд.
Максимальный размер кредита бизнесу будет зависеть от численности занятых и МРОТ в расчете на шесть месяцев. Но в правительстве считают, что эта мера позволит «охватить зарплатой» около 1,5 млн человек.
Нулевая ставка по кредиту будет действовать только в первые полгода. Затем он возрастет до 4% годовых. Максимальный срок кредитования составит 1 год. При этом, по слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, кредитным организациям дана установка предоставлять зарплатные займы без обеспечительного залога.