8 апреля
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Экономика

Опрос: более трети россиян считают действующие налоги чрезмерными

Больше трети (36%) россиян назвали действующие в стране налоги чрезмерными, хотя примерно половина респондентов (52%) посчитали налоговое бремя достаточным, следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Налоги. Налоговая практика. ФНС.
Налоги. Налоговая практика. ФНС.
Nalog.ru

Как недостаточное бремя оценил только 1% опрошенных, сообщает РБК.

При этом среди считающих налоги чрезмерными большая часть (49%) входит в возрастную группу 25−34 года. Россияне старше 60 лет относятся к налогам терпимее. Как чрезмерные их оценивают 25%.

Между тем Минфин считает целесообразным отменить с 1 января 2023 года налоговое декларирование «объектов, налоговой базой по которым выступает кадастровая стоимость», пишет «Росбалт».

Минфин также считает возможным ввести — для упрощения администрирования — беззаявительный порядок предоставления льгот по земельному налогу для малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

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