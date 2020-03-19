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Коронавирус

Раскупают смартфоны и еду. Как коронавирус повлиял на состояние бизнеса в Алтайском крае

Пандемия коронавируса оказала влияние на большинство отраслей экономики в разных странах и не могла не сказаться на алтайском бизнесе. Altapress.ru спросил предпринимателей и топ-менеджеров компаний из разных отраслей, как они переживают мировое бедствие.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Увеличился спрос на крупы и сахар

Генеральный директор Торгового двора &quot;Аникс&quot; Юрий Никитин.
Генеральный директор Торгового двора «Аникс» Юрий Никитин.
Анна Зайкова

Юрий Никитин,
директор торгового двора «Аникс»:

С начала недели мы заметили, что люди начали чаще покупать товары с длительным сроком хранения — рис, гречку и другие крупы, сахар. С понедельника спрос вырос в селах, а со вторника — в городах. В среднем продажи этих групп товаров увеличились на 30−50%, а по некоторым позициям рост произошел в разы.

В связи с такой ситуацией мы начали два раза в день собирать рабочую группу и экстренно перестраивать схему логистики.

У поставщиков продукция есть, но у нас с ними определенные договоренности по срокам и объемам доставки, основанные на прежнем уровне спроса. Поэтому мы не можем мгновенно заполнять пустеющие полки.

Продавцы работают с покупателями, объясняют им ситуацию. Сейчас особенно важно проявлять повышенную заботу о клиентах.

Не все наши партнеры ведут себя порядочно в текущих обстоятельствах. Банк, с которым мы работаем, повысил нам процентную ставку на два пункта.

А поставщик куриного мяса не соблюдает договоренности с нами, потому что переориентировался на Китай, чтобы продать больше продукции за доллары и выиграть от роста курса валюты.

Мы находимся на связи с Минпромторгом РФ. Они запрашивают у нас информацию о том, как ведут себя поставщики, есть ли товары, как меняются цены. Проводят такой мониторинг по стране, чтобы обладать достоверными и полными данными.

Наша компания рассмотрела возможность перевода офисных сотрудников на удаленку. Ресурсы для этого есть, но пока нет необходимости. Большая часть сотрудников работает «в полях» — в магазинах, логистике, для них это неактуально.

Начались перебои в поставках смартфонов

Дмитрий Колотилин, владелец сети салонов связи &quot;Диксис&quot;, заведений &quot;Кинза и Мята&quot;, &quot;Лапша и уши&quot;, паба Hairy Lemon.
Дмитрий Колотилин, владелец сети салонов связи «Диксис», заведений «Кинза и Мята», «Лапша и уши», паба Hairy Lemon.
Анна Зайкова

Дмитрий Колотилин,
владелец сети салонов связи «Диксис», заведений «Кинза и Мята», «Лапша и уши», паба Hairy Lemon:

В бизнесе по продаже гаджетов мы ощущаем дефицит мобильных телефонов некоторых моделей — некоторых нет совсем, другие не поставляют в достаточном количестве. Перебои в поставках возникают из-за пандемии.

В последнюю неделю продажи в сети салонов выросли. Думаю, это связано с ростом курсов валют — люди спешат купить смартфоны по старым ценам. Вторая причина — многие отказались от поездок и теперь тратят деньги на другие цели.

Наши рестораны наоборот ощутили спад потока клиентов. Ощущение, что люди стараются не выходить лишний раз из дома и ограничивают посещение заведений.

Вырос интерес к сервисам для удаленной работы

Алексей Клушин, коммерческий директор компании &quot;Кортэл&quot;.
Алексей Клушин, коммерческий директор компании «Кортэл».
Анна Зайкова

Алексей Клушин,
коммерческий директор компании «Кортэл»:

Пандемия коронавируса негативно повлияла на процедуры закупки оборудования и программного обеспечения для нашего бизнеса. Курс доллара вырос и стоимость нужных нам продуктов выросла, из-за этого увеличилась и себестомость наших услуг.

Цены мы пока не поднимаем, потому что понимаем, что ситуация сложная у всех наших клиентов. Считаем, что было бы неэтично усугублять ее.

С другой стороны, клиенты начали больше интересоваться сервисами, которые помогают организовать работу из дома. Спрос на них вырос.

Пока что это наблюдается в Новосибирске и Красноярске. Но, думаю, в ближайшие дни будет и в Алтайском крае. Сейчас мы информируем потенциальных заказчиков о тех возможностях, которые у нас есть.

Компания «Кортэл» работает на рынке системной интеграции, поставляет телекоммуникационное и сетевое оборудование от ведущих мировых производителей. В частности организует сети передачи данных и сервисы IP-телефонии.

В рестораны пока ходят без масок

Валерия Британ.
Валерия Британ.
vk.com/britanvaleria

Валерия Британ,
маркетолог Дома-ресторана «Ясная Поляна»:

На данный момент эпидемия коронавируса не особенно отразилась на ресторанном бизнесе. Гости по-прежнему приходят к нам, абсолютно здоровые, без масок.

Думаю, во многом это связанно с тем, что в Барнауле ещё нет ни одного случая заражения. Надеемся, что их и не будет. Если же в целях безопасности власти введут ограничения или карантин, то деятельность ресторана может быть приостановлена на неопределённый срок.

Конечно, это очень нежелательно, поскольку приведет к материальным потерям. Ресторан лишится доходов, но будет вынужден нести затраты на оплату труда, аренду, и прочие расходы.

Рынок недвижимости оживился

Лариса Мельситова.
Лариса Мельситова.
altayrealt.ru

Лариса Мельситова,
председатель Союза риэлторов Барнаула и Алтая:

На рынке недвижимости в последнее время спрос, конечно, растет. Но это не связано с коронавирусной инфекцией. Одной из причин стало падение рубля, вторая причина — сезонность. Но я бы не назвала это ажиотажем, скорее наблюдается сезонное оживление.

Обычно рост сезонного спроса вызван, с одной стороны, весенней миграцией населения из сельской местности в город. С другой стороны, рынок стимулируют ипотечными ставками — они достигли минимального показателя

Предложений на рынке недвижимости Барнаула сейчас достаточно, поэтому всплеска цен мы не ожидаем. Не думаю, что какие-то изменения будут и на первичном рынке жилья. Цены, по словам строителей, там тоже будут стабильными. Ценовой показатель будет зависеть от степени готовности дома.

Поэтому хотелось бы пожелать нашим клиентам спокойствия и разумного совершения сделок по недвижимости.

На горячую линию поступает больше вопросов

Руководитель компании «РЕСО-Мед» Евгений Осипов.
Руководитель компании «РЕСО-Мед» Евгений Осипов.
Анна Зайкова

Евгений Осипов,
директор Алтайского филиала страховой компании «РЕСО-Мед»:

Сейчас налицо кризисные явления в мировом масштабе. К тому же идет новостной фон, как скупаются продукты. Неудивительно, что людей охватывает паника.

Эта ситуация отрицательно сказывается на всех рынках, и страхование — не исключение. Мы в «РЕСО-Мед» занимается обязательным медицинским страхованием, поэтому на нашей работе текущая ситуация сказывается мало. Разве что на нашу горячую линию стало поступать больше вопросов о коронавирусе.

В нашей компании принимаются необходимые меры предосторожности — введен режим повышенной готовности для ограничения распространения инфекции. Но так как мы обеспечиваем граждан полисами ОМС и защищаем их права, уходить на работу из дома мы себе позволить не можем. Будем работать на своих местах до тех пор, пока это возможно.

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