«Оптимизировать издержки и сохранить позиции»: директор «Алтайхолода» рассказал о последствиях пандемии и задачах на будущее

«Коронавирусный» 2020 год стал для многих предпринимателей настоящим испытанием на прочность. Генеральный директор ООО «Алтайхолод» Михаил Туркин рассказал, с какими проблемами столкнулась компания на фоне разгула COVID-19, и поведал о задачах, которые ставит перед собой предприятие в это непростое для всех время.

— Михаил Федорович , 2020 год заканчивается — время подводить итоги завершающегося календарного периода. Этот год запомнится очень многим , как время вызовов и испытаний , связанных с пандемией коронавируса. Как вы охарактеризуете этот год?

— Могу уверенно сказать, что такого тяжелого года уже давно не было. Наверное, за последние лет 15 этот самый непростой год в истории «Алтайхолода». Наше предприятие тяжело переживает последствия, связанные с пандемией.

— Начиная с весны , когда в Алтайском крае вводили антиковидные ограничения , «Алтайхолоду» тоже приходилось останавливать работы?

— Нет. К счастью, нас эти ограничения миновали. Но наше производство сокращалось естественным, если можно так сказать, способом. Это было связано с объективным сокращением потребления производимой нами продукции.

— В Алтайском крае «Алтайхолод» хорошо известен , как экспортер мороженого. Одним из перспективных направлений был Китай. Вся история , связанная с коронавирусом как-то отразилась на поставках мороженного в Поднебесную?

— К сожалению, Китай закрылся в данный момент для экспорта. Въезд в эту страну для всех рефрижераторов остановлен полностью. Поэтому для нас поставки продукцию туда прекращены.

При этом Китай не является основным направлением реализации нашей продукции. Доля экспорта мороженого в Китай не так существенна — это менее 5%.

Михаил Туркин.

— В связи с приостановкой поставок в Китай каша компания сегодня ищет новые рынки сбыта за рубежом?

— В данный момент перед предприятием стоит первостепенная задача удержать позиции на уже имеющихся рынках. В нынешних весьма нестабильных условиях сложно искать новые зарубежные направления.

Что же касается реализации в России, то в нашей стране наша продукция представлена повсеместно.

У нас две производственные площадки. Одна находится в Подмосковье, другая — здесь. Логистически подмосковная площадка закрывает Центральную Россию, а барнаульская — все от Урала и до Владивостока.

При этом наш производственный потенциал еще больше. Предприятие производит действительно конкурентную продукцию.

— Михаил Федорович , понятно , что пандемия существенно тормозит работу. Тем не менее , в 2020 году «Алтайхолод» осваивал какие-то новые направления в своей деятельности?

— Да. Несмотря на все проблемы, в этом году мы начали реализовывать производство замороженных тортов. Уверен, что это очень перспективное направление.

Мы начали изучать эту тему еще в конце прошлого года, а уже в августе открыли новый производственный цех по выпуску этого вида продукции. И перспективы вырисовываются неплохие.

Дети любят мороженое. Михаил Хаустов

Мы верим, что эта продукция станет серьезным подспорьем для нас. Дело в том, что замороженные торты хорошо перекрывают сезонный спрос на нашу продукцию. Грубо говоря, падает спрос на мороженое начинает расти спрос на торты.

Поэтому мы надеемся, что это будет нивелировать наши сезонные пики, и верим, что это направление станет равноправным участником наших бизнес-процессов. Но это вопрос нескольких ближайших лет.

— А о каких объемах производства идет речь?

— Сегодня это около 2000 тортов в смену. В перспективе мы сможем увеличить производство на порядок. Наши мощности уверенно позволяют делать такой прогноз.

Поэтому сейчас мы пристально изучаем рынок, текущую ситуацию.

В принципе, мы и раньше торговали замороженными тортами, но не нашего производства. Теперь же начали производить свои.

— В связи с пандемией коронавируса некоторым отраслям экономики была оказана помощь со стороны государства. Эти льготы каким-то образом коснулись вашего предприятия?

— К сожалению, нет. Дело в том, что мы не относимся к малым и средним предприятиям. И это наш камень преткновения. Численность работников у нас большая. Зимой — 600 человек, летом — до 1000.

«Алтайхолод». barnaul.org.

Как раз по численности мы и не подходим под малые предприятия, а основная помощь государства была направлена именно на такие компании…

— Так или иначе , 2020-й год уже почти закончился. С каким настроением смотрите в 2021-й?

— Необходимо оптимизировать издержки, делать производство более мобильным, пересмотреть структуру и ассортимент. Также следует сделать ставку на наиболее востребованную и любимую людьми продукцию.

Кроме этого стоит задача сохранить позиции в отрасли. Сложная ситуация наблюдается же не только у нас, но и у наших коллег-конкурентов, мелких предприятий. Это, так или иначе, открывает для нас возможность занять освобождающиеся ниши на рынке.

Справка ООО «Алтайхолод» выпускает мороженое с 1987 года и является одним из ведущих предприятий пищевой промышленности города Барнаула. В 1999 году фабрика мороженого «Алтайхолод» начинает выпускать мороженое под торговой маркой «Русский холод». В настоящее время мороженое, произведенное на «Алтайхолоде», не только занимает ведущие позиции на рынке города Барнаула и Алтайского края, но и реализуется во всех крупных городах России, а также представляет нашу страну за рубежом. Предприятие зарегистрировано как «Алтайхолод» в 1965 году. В этом году оно отмечает 55-летний юбилей. Фабрика мороженого «Алтайхолод» оснащена современными линиями производства ведущих европейских фирм. Мороженое «Русский холод» изготавливается по оригинальным рецептурам и проходит жесткий лабораторный контроль на всех стадиях производства. «Алтайхолод» выпускается более 150 разновидностей мороженого под маркой «Русский холод»: стаканчики, эскимо, брикеты, рожки, рулеты и торты. Некоторые из них не имеют аналогов у других производителей. Технологи компании постоянно работают над созданием новых видов мороженого, которые бы удовлетворяли разнообразные потребности покупателей.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».