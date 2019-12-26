Орешкин рассказал, как бедные россияне тормозят экономику, которую не могут разогнать нацпроекты

Орешкин подчеркнул, что в борьбе с бедностью в стране практически нет улучшений в 2019 году. И это очень серьезная проблема.
«Неравенство и бедность — это очень серьезные ограничения для экономического роста в долгосрочной перспективе, отсутствие прогресса здесь — это негативный фактор», — отметил министр.
По его словам, в 2020 году необходимо обратить на это особое внимание, чтобы снять ограничение с экономического роста в долгосрочной перспективе.
Также он отметил, что национальные проекты не смогут совершить революцию с точки зрения экономического роста, хоть и решают какие-то задачи.
«Что такое национальные проекты? Это 10% бюджетных расходов. Не могут 10% что-то кардинально изменить в экономике. Важны национальные проекты? Абсолютно! Они решают большое количество назревших и перезревших задач. Могут ли совершить революцию в экономическом росте? Конечно же, нет!» — эмоционально высказался Орешкин.
По его мнению, нацпроекты могут лишь «точечно» помочь улучшить ситуацию в медицине, экологии и так далее.