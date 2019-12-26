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26 декабря
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Экономика

Орешкин рассказал, как бедные россияне тормозят экономику, которую не могут разогнать нацпроекты

Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что рост экономики ограничивают бедность и социальное неравенство, а национальные проекты не в состоянии кардинально изменить ситуацию.

Максим Орешкин.
Максим Орешкин.
kremlin.ru

Орешкин подчеркнул, что в борьбе с бедностью в стране практически нет улучшений в 2019 году. И это очень серьезная проблема.

«Неравенство и бедность — это очень серьезные ограничения для экономического роста в долгосрочной перспективе, отсутствие прогресса здесь — это негативный фактор», — отметил министр.

По его словам, в 2020 году необходимо обратить на это особое внимание, чтобы снять ограничение с экономического роста в долгосрочной перспективе.

Также он отметил, что национальные проекты не смогут совершить революцию с точки зрения экономического роста, хоть и решают какие-то задачи.

«Что такое национальные проекты? Это 10% бюджетных расходов. Не могут 10% что-то кардинально изменить в экономике. Важны национальные проекты? Абсолютно! Они решают большое количество назревших и перезревших задач. Могут ли совершить революцию в экономическом росте? Конечно же, нет!» — эмоционально высказался Орешкин.

По его мнению, нацпроекты могут лишь «точечно» помочь улучшить ситуацию в медицине, экологии и так далее.

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