«Ошеломляющее решение». На Алтае управляющую компанию впервые лишат лицензии за плохое содержание дома

Инспекция строительного и жилищного надзора края намерена добиваться в арбитраже аннулирования лицензии у управляющей компании «Стимул» из Бийска. Если суд удовлетворит ее требования, это будет первый случай такого жесткого наказания за плохое обслуживание дома. Впрочем, директор УК считает, что надзорный орган не разобрался и большую часть его предписаний исполнить невозможно.

Появились основания

В прошлом году лицензии отняли у 14 алтайских УК, следует из отчета инспекции стройжилнадзора. Но это были «бездомные» компании, у которых вообще не было жилфонда. А за плохое содержание не лишали права на управление еще ни одну организацию.

Решение обратиться в арбитраж с заявлением об аннулировании лицензии, выданной УК «Стимул» в 2015 году, приняла лицензионная комиссия края 8 мая. Приняла по формальному признаку, пояснил altapress.ru председатель комиссии Виктор Патудин.

У компании забрали дом, площадь которого составила более 15% от всех «квадратов», которыми управлял «Стимул».

Основанием для рассмотрения лицензионной комиссией вопроса об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии является исключение из реестра лицензий сведений о многоквартирных домах, общая площадь помещений в которых составляет 15 и более процентов от общей площади помещений в многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми осуществлял лицензиат в течение календарного года, предшествующего дате принятия лицензионной комиссией решения об обращении в суд, согласно ст. 199 ЖК РФ.

Суд , правосудие. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Не быстрый процесс

Лишение управляющей компании лицензии за плохое обслуживание — не быстрый процесс. Сделать это можно только по решению суда. К тому же для обращения в суд нужны аргументы.

В доме на пер. Мартьянова, 39/1 инспекция сначала провела проверку. По ее итогам выдала предписания, которые УК не исполнила. Заставить УК это сделать не получилось, и мировой суд признал ее директора виновным в административном правонарушении, сообщили в инспекции стройжилнадзора.

И уже после этого дом исключили из реестра лицензий. А поскольку формальный критерий (не менее 15% площади) был соблюден, лицензионная комиссия, что называется, дала отмашку. Теперь, заручившись ее решением, инспекция обратится в арбитраж, который и вынесет свой вердикт.

Уборка мусора. Михаил Хаустов

Ошеломляющее решение

О том, что 1 мая проблемный дом исключен из реестра, директор УК «Стимул» узнал от altapress.ru. Эта УК его обслуживает и сегодня, сказал он. Но о намерениях аннулировать лицензию директор знает.

Степан Лезин,

директор УК «Стимул»:

Я, конечно, против этого. Я считаю, что они не разобрались и приняли это ошеломляющее решение.

Директор УК объяснил altapress.ru, почему не исполнил предписания жилнадзора. По его словам, дом, который у него забрали, — это бывшее общежитие. И состояние его не просто плохое — очень плохое: от крыши до подвала.

Ветхий дом. Анна Зайкова

Степан Лезин,

директор УК «Стимул»:

Хорошие дома разобраны, туда не сунешься. А эти вот остались. И я их не бросаю. Мне пять лет назад дали заключение, что этому дому требуется капитальный ремонт крыши. Вышел на администрацию, собрал документы, отдал им заключение экспертизы. Ничего не сделали и до сих пор еще плаваем.

Теперь за капремонт отвечает регоператор. Но и он не готов делать капремонт, объяснили директору УК в мэрии Бийска. Ведь собираемость взносов в этом доме низкая — всего 62%.

За 10 лет не рассчитаюсь

Дом на пер. Мартьянова, 39/1 проинспектировали в августе 2018 года — он стоял в плане проверок на 2018 год, согласованном с прокуратурой.

Степан Лезин,

директор УК «Стимул»:

Что такое проверить полностью весь дом? На любой дом хороший выйди — там найдешь замечания. Мне выписали предписание из 125 пунктов. Из них процентов 30 выполнить невозможно.

Директор говорит, что от предложения собрать дополнительные деньги жильцы отказались, а в таких условиях делать какие-то ремонты не представляется возможным. На вопрос altapress.ru, много ли ему надо заплатить штрафов, он ответил: много — рассчитываться придется больше 10 лет.

Коммунальное хозяйство. Михаил Хаустов

Крыша изрешечена

Сегодня у УК «Стимул» остался всего один небольшой дом. С тем, что дом на пер. Мартьянова, 39/1, у него забрали, директор не согласен.

Степан Лезин,

директор УК «Стимул»:

В доме все коммунальные услуги оказываются. Единственное, он в таком состоянии, что требует капитального ремонта, крыша изрешечена. Жители собрались, поговорили и в принципе-то они на моей стороне. Они мне говорили — если и ты нас бросишь, нас никто не возьмет, мы никому не нужны.

В инспекции строительного и жилищного надзора пояснили, что судьбу дома предстоит решить администрации Бийска. Очевидно, если арбитраж аннулирует лицензию у УК «Стимул», мэрии надо надо будет подобрать управленца и для того единственного дома, который сегодня у нее остался.