«Оскар»: Европол начал операцию по поиску российских активов под санкциями

Основная цель операции «Оскар» — помощь странам ЕС в нахождении активов, попадающих под антироссийские санкции.

Европол также будет сопровождать уголовные расследования стран ЕС в отношении обхода санкций.

Операция объединит ряд отдельных расследований и продлится не менее года.

Она проводится совместно с членами ЕС, Евроюстом и агентством Frontex (ассоциация пограничной полиции и береговой охраны Европы), пишет bfm.ru.

Задача Европола будет заключаться в помощи сбору, обмену и анализу информации. Организация также будет координировать действия, помогать технически и финансово национальным органам полиции.