12 апреля
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Экономика

«Оскар»: Европол начал операцию по поиску российских активов под санкциями

Европейское полицейское агентство накануне инициировало операцию «Оскар», говорится в заявлении организации.

Евросоюз.
Евросоюз.
CC0

Основная цель операции «Оскар» — помощь странам ЕС в нахождении активов, попадающих под антироссийские санкции.

Европол также будет сопровождать уголовные расследования стран ЕС в отношении обхода санкций.

Операция объединит ряд отдельных расследований и продлится не менее года.

Она проводится совместно с членами ЕС, Евроюстом и агентством Frontex (ассоциация пограничной полиции и береговой охраны Европы), пишет bfm.ru.

Задача Европола будет заключаться в помощи сбору, обмену и анализу информации. Организация также будет координировать действия, помогать технически и финансово национальным органам полиции.

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