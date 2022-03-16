Основания для дефолта в России оценили в Госдуме

Оснований для дефолта в России нет, но необходимо принять политическое решение о том, выполнять ли обязательства перед теми партнерами, которые не выполняют собственных, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, пишет РИА Новости .

По утверждениям парламентария, Россия — страна «мощная и самодостаточная», поэтому в дефолт он не верит.

«Россия будет спокойно выполнять свои обязательства», — сказал Аксаков.

Что касается «политического вопроса» о том, стоит ли в целом выполнять обязательство, то решение должны принять исполнительная власть и Банк России, полагает депутат, пишет Lenta.ru.

16 марта Россия должна выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 млн долларов, проведя первый платеж по внешнему долгу после заморозки части золотовалютных резервов.

При этом не исключается, что при определенных обстоятельствах платеж может быть проведен в рублях, и такая схема выплат частью инвесторов может также быть расценена как дефолт.