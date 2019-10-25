Основатель Amazon потерял почти 7 млрд долларов за сутки

Основатель транснациональной компании Amazon Джефф Безос, лидирующий в ежегодном рейтинге журнала Forbes, за сутки лишился почти 7 млрд долларов из-за падения акций компании. Об этом сообщает телеканал CNBS.

Акции компании упали примерно на девять процентов, что с 57,6 млн акций Безоса это обозначало потерю примерно 6,9 млрд долларов.

Отметим, что инвесторы остались разочарованы данными отчета о прибыли Amazon в третьем квартале, что и привело к снижению стоимости ценных бумаг.

Если котировки продолжат падать, первую строчку в «богатейшем рейтинге» от уступит Биллу Гейтсу.

В начале октября Forbes подсчитал, что его состояние сократилось на $46 млрд по сравнению с прошлым годом, до 114 млрд долларов. Это произошло после развода Безоса со своей женой Маккензи в июле.