Основатель и владелец АМК Promo Republic Ксения Польгерт: «Маркетинг-2020: мыслить глобально и быть экологичным»

На протяжении 8 лет я обслуживаю компании совершенно разных сфер: производственные, промышленные, страховые, сельхоз компании, застройщики, банки, аптеки, сотовые операторы и провайдеры. При этом адекватно понимаю реалии Алтайского рынка. Освещая тренды 2020 года, хочу рассказать о проверенных временем и моим личным опытом ориентирах и подходах, которые уже не первый год успешно использую для себя и алтайских клиентов.

Глобальный маркетинг

Основная задача любого бизнеса — увеличить продажи и ВП. Иметь хороший продукт недостаточно. Нужно иметь стратегию его продвижения, которая позволит быть на одной волне с клиентом и стать для аудитории брендом № 1. Вместо того, чтобы поднимать продажи в точке с низкой проходимостью и «затыкать дыры», исследуйте вашего клиента и эту информацию включайте в стратегию, расписанную как минимум на год, чтобы действовать планомерно и ничего не упускать.

Многоканальность

Каналов взаимодействия с аудиторией много. Необходимо определить 5−8 точек касания, которые эффективно и комплексно работают именно в нашем регионе и на ваши целевые группы. Это могут быть онлайн (Instagram, контекстная реклама, сайт) и офлайн инструменты (промо акции, праздники, размещение в СМИ, работа с личностью руководителя).

Экологичность в бизнесе

Экологичность — это тренд 2020 года, который будет развиваться и усиливаться во всех сферах. Рекомендую ввести в портфели ваших компаний продукты, которые будут поддерживать эту тему. При продвижении вашего продукта, позиционировании руководителя тоже советую придерживаться экологичности, чистоты, открытости вашего бизнеса. Проводите больше клиентских дней, дней открытых дверей, опросов — общайтесь с клиентом лично, спрашивайте его мнения.

Клиентоориентированность

Клиенты должны стать друзьями вашей компании, вашего бренда. Для этого необходимо работать с конкретной целевой аудиторией, а не предполагать, что ваша аудитория — это все люди от 18 до 99 лет (как считают многие). Внедряйте системную аналитику и CRM, чтобы лучше понимать клиентов и оперативнее отрабатывать их потребности. Потребительские предпочтения — очень изменчивая вещь.

Бизнес. СС0.

Геймификация

Игровые механики в бизнес-процессах, корпоративном развитии, маркетинге, продажах существенно повышают вовлеченность и другие показатели. Мы внедряем геймификацию во все свои внешние и внутренние процессы и в проекты клиентов: и в промо акции и в события.

Покупка ради эмоции

Ивент маркетинг (событийный маркетинг) работает очень эффективно.

Внешние события (открытия, клиентские дни, розыгрыши) помогают подарить эмоции клиентам на самом событии и при всех последующих касаниях с вашим продуктом. Человек помнит, как ему было приятно и весело, и снова покупает эту эмоцию вместе с вашим продуктом.

События внутри компании (корпоративы, тимбилдинги) повышают работоспособность коллектива. И с помощью сарафанного радио повышают ваш рейтинг среди потенциальных сотрудников.

Всемирное комьюнити

Собирая вокруг себя клиентов и партнеров, вы образуете единое пространство, где все могут быть друг другу полезными. В Алтайском крае эти комьюнити есть. Если вы ещё не состоите в них — присоединяйтесь. Или формируйте их сами!

Главное, чтобы и вы и остальные члены сообщества реально были полезны друг другу, давали советы, обменивались информацией, помогали с рекламой и поиском клиентов. В том числе, вы можете и объединяться с партнёрами для пользы ваших клиентов и давать им больше, чем бы вы дали в одиночку.

Есть ли Digital на Алтае

Его не так много, как в центральной части России, но он есть. Нужно максимально использовать потенциал digital-среды и автоматизировать все возможные аспекты и процессы. Офлайн и онлайн стало легко подружить, и сделать более эффективными за счет удобных инструментов, сервисов, интеграций. Например, мы внедряем digital при организации промо акций и событий для наших клиентов.

Самое важное — внимательно выбирать инструменты и каналы. Выбирайте только те каналы, которые видит и слышит именно ваша основная целевая группа, которая приносит вам основной доход. Используйте те инструменты, которые отзовутся у вашей аудитории. И пусть 2020 год позволит вам реализовать планы благодаря правильному маркетингу.

* АМК Promo Republic (прим.) — агентство маркетинговых коммуникаций Promo Republic