Особое мнение: чиновница заявила, что рост безработицы связан с выплатой пособий

Повышение пособий провоцирует резкий рост безработицы. Имея возможность получать деньги, нигде не работая, люди неохотно пытаются трудоустроиться, заявила министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова.

Она сообщила, что показатель безработицы в период социальных ограничений из-за пандемии коронавируса вырос в пять раз.

«Причинами этого стало повышение пособия, возможность получать безработному с детьми специальные доплаты, дополнительные соцвыплаты безработным», — цитирует Иванову «Медиакорсеть».

Также, по мнению чиновницы, безработица выросла и из-за того, что зарегистрироваться в качестве временно нетрудоустроенного стало возможным не выходя из дома, пишет News.ru.

Но с прошлой осени до сегодняшнего дня «ситуация постоянно улучшается», указала Иванова.