Особое мнение: вице-премьер заявил, что в России число регионов избыточно

Свою позицию вице-премьер высказал на круглом столе «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски», организованном ВШЭ, пишет РБК.

«Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», — заявил Хуснуллин и подчеркнул, что его слова являются лишь мнением, а не официальной позицией, согласованной с правительством.