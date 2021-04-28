Особое мнение: вице-премьер заявил, что в России число регионов избыточно

Свою позицию вице-премьер высказал на круглом столе «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски», организованном ВШЭ, пишет РБК.
«Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», — заявил Хуснуллин и подчеркнул, что его слова являются лишь мнением, а не официальной позицией, согласованной с правительством.
По мнению Хуснуллина, такие регионы, как Еврейская автономная область, надо объединять с соседями для улучшения качества жизни населения.
«Или Курган — почему курганцы должны жить хуже тюменцев? У одних есть нефтяные доходы, у других нет, у нас что, это жители другой страны?» — добавил вице-премьер.
По его словам, в России есть ряд субъектов, «которые не в состоянии ничего выполнять», поэтому нужно укрупнять регионы, пишет bfm.ru.
Представитель вице-премьера впоследствии уточнил, что в ходе конференции Хуснуллин озвучил исключительно варианты развития городов. Вопрос объединения регионов на площадке правительства РФ не прорабатывается.