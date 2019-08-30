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Особое внимание на ИТ-Форуме уделят вопросам импортозамещения

Тема импортозамещения в ИТ всегда вызывает много дискуссий. Несмотря на сложности этого процесса, нельзя не отметить положительные сдвиги. Появляется все больше успешных российских ИТ-разработчиков и производителей, меняется отношение потребителей к отечественным технологиям. Российские разработчики представят свои решения в рамках Алтайского регионального ИТ-Форума.

«Агат РТ» выступит официальным спонсором Алтайского ИТ-Форума.
«Агат РТ» выступит официальным спонсором Алтайского ИТ-Форума.
Предоставлено рекламодателем.

Компания Агат Российские технологии (Агат-РТ) разработчик решений по автоматизации телефонии выступит официальным спонсором Алтайского ИТ-Форума.

Производитель представит свой стенд в рамках выставки и расскажет о своих продуктах на секции «Импортозамещение: от теории к практике».

На выставке можно будет познакомиться со следующими решениями:

  • IP-АТС «АГАТ», для оснащения предприятий от 5 до 5000 абонентов качественной телефонной связью на основе самых современных технологий.
  • Системы записи телефонных разговоров «СПРУТ»: встраиваемые платы и автономные интеллектуальные устройства автоматической записи аудиоинформации на жесткий диск компьютера и другие цифровые носители.
  • Системы автоматического оповещение по любым каналам связи «СПРУТ-ИНФОРМ»: профессиональное решение для быстрого автоматизированного оповещения групп абонентов по каналам телефонной, сотовой, радио- и громкоговорящей связи, и SMS.

На пленарной сессии Форума выступит Емельянов Никита, коммерческий директор компании «Агат РТ», с докладом «Телефонизация государственных и коммерческих структур в рамках программы „Импортозамещение“».

Никита Емельянов,
коммерческий директор компании «Агат РТ»:

Разработанные «Агат РТ» телекоммуникационные решения полностью соответствуют всем требованиям по отказоустойчивости, масштабируемости, поддерживают все виды связи и совместимы со сторонним оборудованием. Компанией разработано единое программное обеспечение для всех видов абонентов, реализован единый веб-интерфейс управления. При этом предлагаемое оборудование в десятки раз дешевле, чем у западных вендоров. Таким образом, российская компания «Агат РТ» полностью готова к тому, чтобы предложить заказчикам замену морально устаревшей аналоговой телефонной станции или импортных АТС, эксплуатация и обслуживание которых по каким-то причинам не выгодна или невозможна.

Справка:

Компания «Агат-РТ» была создана в 1997 году. В процессе своего развития, компанией был освоен целый спектр базовых технологий в области телефонии, от разработки со — временных аппаратных средств и алгоритмов цифровой обработки сигналов, до верхнеуровневого программирования и бизнес-аналитики. Основные направления деятельности: Решения для телефонизации офисов и объектов: IP-АТС и Call-Центры «АГАТ», и другие решения для оснащения предприятий качественной телефонной связью на основе самых современных технологий.

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