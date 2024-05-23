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Экономика

Осталось всего 6% россиян, которые оплачивают мобильную связь в терминалах

В первом квартале 2024 года 77% россиян оплачивали мобильную связь всего раз в месяц. Исследователи сделали выводы, что прогнозировать затраты стало проще.

Кроме того, сокращается и время, которое тратят пользователи на пополнение. В России платежи наличными достигли рекордного минимума за всю историю существования мобильной связи в стране.

Абоненты чаще всего оплачивают сотовую связь через сайт оператора.
Абоненты чаще всего оплачивают сотовую связь через сайт оператора.
Фото предоставлено пресс-службой МегаФон.

МегаФон исследовал современные привычки россиян при оплате счета за мобильную связь, опираясь на обезличенные данные клиентов на горизонте 2019-2024 годов. Аналитика показала, что абоненты чаще всего оплачивают сотовую связь через сайт оператора, банка или различные мобильные приложения. На долю платежей через банкомат или терминала оплаты, приходится всего около 6% от общего их объема.

Еще в конце 2019 года доля офлайн-платежей составляла 16% и практически не менялась из года в год. Однако затем этот показатель значительно снизился, что объяснялось антипандемийными ограничениями, когда многие потребители вынуждены были больше использовать цифровые и дистанционные способы приобретения товаров и услуг. После снятия ограничений наибольшая часть таких абонентов так и осталась в онлайне. Сейчас доля офлайн-платежей не превышает 6%.

Доля оплат через «Систему Быстрых Платежей» ежегодно растет на 10-15%.
Доля оплат через «Систему Быстрых Платежей» ежегодно растет на 10-15%.
Фото предоставлено пресс-службой МегаФон.

Другая любопытная тенденция — рост числа клиентов, выбирающих ежемесячный график пополнения счетов. Если три года назад число абонентов, плативших за сотовую связь раз в месяц составляло менее 40%, то сейчас этот показатель превысил 46%. Число тех, кто оплачивает связь на несколько месяцев вперед, практически не меняется. К этой категории относится приблизительно 30% абонентов.

А вот доля тех, кто платит чаще одного раза в месяц, постепенно сокращается. Так, если в мае 2021 года, число таких активных плательщиков составляло 16% от всех абонентов, то сейчас этот показатель снизился на два процентных пункта. Аналогичные тенденции наблюдается и среди тех, кто платит еще чаще: три раза в месяц — снижение с 5,7% до 4,4%; четыре раза в месяц — с 6,4% до 3,7%.

Аналитики отметили, что оплате услуг сотовой связи свойственна небольшая сезонность. С июня средний уровень платежей за связь увеличивается — пользователи активнее пополняют счет перед отпусками. Например, в июле и августе 2023 года абоненты потратили 8,6% и 8,7% от своих суммарных расходов на оплату связи в течение года. Для сравнения — уже в сентябре этот показатель составил 8,3%. Впрочем, годовой пик в платежах приходится все-таки не на летние месяцы, а на декабрь. В позапрошлом году на этот месяц пришлось 8,8% всех годовых затрат абонентов на связь, а в 2023 — почти 9%. Такая тенденция вполне объяснима: абоненты готовятся поздравлять родных и близких с новогодними праздниками, при этом часть пользователей уезжает в отпуск.

Мы постоянно анализируем, как меняются привычки абонентов в вопросах удобства пополнения счета. Это дает нам возможность совершенствовать как системы оплаты, так и пользовательский интерфейс цифровых витрин. Так, мы видим, что клиенты хотят тратить меньше времени на транзакционные действия — будь то поход к терминалу оплаты или дополнительное пополнение счета в конкретном месяце. С другой стороны, потребители стремятся к рациональным тратам и хотят контролировать свои расходы. Понимая это, мы совершенствуем алгоритмы наших цифровых витрин, помогая клиентам спрогнозировать необходимый платеж и даже его предпочтительное время, опираясь на потребление каждого абонента, — поясняет коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских. — Вопрос удобства совершения платежа в целом становится на первое место для клиента. Например, доля оплат через «Систему Быстрых Платежей» как одного из самых автоматизированных способов цифрового пополнения счета телефона ежегодно растет на 10-15%.

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