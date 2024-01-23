Остров сокровищ. Какие богатства таят в себе недра Алтайского края и почему промышленникам трудно их освоить

В 2023 году мы не раз поднимали тему полезных ископаемых в Алтайском крае, правда, чаще всего применимо к золотодобыче на территории региона и конфликтов, с ней связанных. Между тем, в крае встречаются месторождения и рудопроявления практически всех полезных ископаемых за исключением особо редких и специфичных — таких, как, например, алмазы, янтарь или самородная сера. Однако недра региона еще не до конца разведаны, а освоить найденное не так просто. В специальном выпуске "Свободного курса", посвященном промышленности, мы говорили с экспертами о том, сможет ли край вновь стать крупным источником серебра для страны, почему добыча некоторых элементов здесь была засекречена советской властью и какие все же богатства лежат у нас под ногами.

Какими алтайскими ископаемыми интересуются бизнес и власти

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края 6 октября отыграло очередной ежегодный тендер на составление и ведение государственного баланса запасов общераспространенных полезных ископаемых региона. Золота, серебра или драгоценных камней среди них нет - в крае формируются 12 балансов, большая часть из которых относится к сырью для стройматериалов: строительные пески и камень, керамзитная глина сырье для кирпича, и т.п.

По словам врио главы краевого минпромэнерго Вячеслава Химочки, в Алтайском крае растет объем добычи бурого угля на Мунайском разрезе, возобновлена добыча природной соды в Михайловском районе, добываются железные руды, коренное, россыпное и техногенное золото, минеральные соли, гипс. Также в регионе имеется ряд разведанных месторождений полиметаллических руд.

«Вклад отраслей добычи полезных ископаемых в показатели развития промышленности региона невысок – 1,4%. При этом, в последние годы в эту сферу ежегодно направляются миллиардные инвестиции. Это связано, в первую очередь, с реализацией проектов крупнейшим предприятием в этой отрасли – компанией «Сибирь-Полиметаллы», — рассказал чиновник.

Уголь. unsplash.com

Что представляют собой алтайские недра

«Свободному курсу» удалось поговорить с главным геологом предприятия Александром Поскотиновым. Он указал, что, благодаря уникальному геологическому строению и разнообразию геологических структур, в Алтайском крае встречаются месторождения и рудопроявления практически всех полезных ископаемых за исключением особо редких и специфичных — таких, как, например, алмазы, янтарь или самородная сера.

По его словам, территория края расположена на стыке крупных тектонических структур первого порядка: Алтае-Саянской горно-складчатой области и Западно-Сибирской платформы. В состав Алтае-Саянской горно-складчатой области в пределах региона входят более мелкие структуры, такие как Рудный Алтай, Горный Алтай, Неня-Чумышская впадина, Салаир и Колывань-Томская зона. К Западно-Сибирской платформе относится большая часть территории края, в том числе равнинные и степные районы на северо-западе.

Салаир. ru.wikipedia.org

Каких ископаемых на Алтае не может быть В Алтайском крае не встретить месторождений алмазов в кимберлитовых трубках, которые широко распространены в ЮАР и Якутии, на древних платформах. Также в Алтайском крае не встретить месторождений янтаря – ископаемой смолы древних хвойных деревьев, для образования которого необходимы особые палеогеографические и физико-химические условия. Самородной серы в нашем регионе тоже не найти, поскольку она образуется при вулканических извержениях, при выветривании сульфидов, а также при разложении гипсоносных осадочных толщ.

Виды Алтая. Анна Зайкова

Серебро

На вопрос, может ли Алтай вновь стать «житницей» серебра для России, Александр Поскотинов ответил, что Змеиногорское месторождение, обеспечивавшее серебром Российскую Империю, полностью выработано в XIX веке.

Черепановское месторождения, отработано наполовину, возобновление его разработки маловероятно.

Строительство нового рудника на месте старого может оказаться весьма рискованным, поскольку достоверных исторических данных об отработанных запасах также найти не получится. Для подтверждения остаточных запасов потребуется проведение дорогостоящих геологоразведочных работ на глубоких горизонтах.

Но некоторые перспективы по добыче серебра у Алтайского края все же есть — в настоящее время ведутся поисково-оценочные работы на Кандидатской площади в Змеиногорском районе. Основная цель - локализация и оценка прогнозных ресурсов полиметаллических руд. По результатам будут определены перспективы развития сырьевой базы серебра на юге края.

Развалины Павловского сереброплавильного завода. Красная книга объектов культурного наследия АК. library.altspu.ru

Золото

Что касается золота, то в крае чрезвычайно мало собственно-золотых коренных месторождений, в основном, золото добывается из мелких коренных месторождений, а также как попутный компонент из комплексных месторождений полиметаллических руд - совместно с медью, свинцом, цинком и другими металлами.

Кроме того, золото добывается из россыпных месторождений (менее 10% в 2022 году). В регионе учтены 39 месторождений золота, из них 16 коренных и 23 россыпных. В распределенном фонде находятся 23 месторождения, в нераспределенном — 14. Совокупные запасы составляют более 66 тонн золота.

Kоренные месторождения — это пластовые, жильные и иной формы тела минерального сырья, залегающие, как правило, среди коренных пород, требующих взрывных работ при их эксплуатации. Россыпные же встречаются среди рыхлых пород склонов, речных и прибрежно-морских или океанских отложений.

Добыча россыпного золота на Алтайском прииске. regionalcenter2.ru

Другие ценные металлы

«На юге Алтайского края, как в виде мелких месторождений, так и в виде локальных рудопроявлений и пунктов минерализации встречаются вольфрам, бериллий, в виде рудопроявлений — литий, ниобий и тантал, редкоземельные металлы иттриевой группы, — рассказывает эксперт. — В крае известны около 20 месторождений вольфрама, все — мелкие.

Практический интерес представляют: Белорецкое (подземный рудник законсервирован), Батуновское и Мульчихинское месторождения. Колвынское отработано в середине ХХ века, подземный рудник также законсервирован.

Александр Поскотинов отметил, что в гипербазитах Салаира установлены проявления хрома. Прогнозные ресурсы по некоторым оценкам составляют 25 млн. тонн, однако месторождения не подготовлены к освоению и не эксплуатируются.

Также на Салаире известны масштабные проявления бокситов, которые имеют промышленное значение, но тоже не эксплуатируются, хотя горнотехнические условия их эксплуатации благоприятные. Причинами отсутствия добычи данных полезных ископаемых эксперт считает их недоизученность.

В крае также известны месторождения железных руд, одно из крупнейших — Белорецкое (более 300 млн.т. запасов руды). Оно располагается на территории Тигирекского заповедника, поэтому не отрабатывается. Вместе с тем, геолог рассказал, что в Алтайском крае известно много непромышленных рудопроявлений и точек минерализации на которых добыча теоретически возможна при их более детальном изучении и экономической оценке.

Заповедник «Тигирекский». vk.com/tigirekreserve

Уран и жидкие ископаемые

По словам профессора Института географии АлтГУ Геннадия Барышникова, в Алтайском районе находили уран. Там работали геологические партии, однако результаты их деятельности были засекречены.

В Целинном районе есть крупное месторождение никеля. Несмотря на перспективность, оно пока числится в запасах из-за сложности добычи. Также в крае есть минерал флюорит, который служит добавкой в процессе металлургического производства.

Указал он и на наличие в Алтайском крае жидких ископаемых — к ним относятся радоновые воды, источники которых имеются в курортной зоне Белокурихи. Однако вследствие интенсивной эксплуатации радоновые месторождения разубоживаются — это геологический термин, означающий снижение высоты столба воды из скважины. Если раньше она составляла порядка 8 м, то сейчас снизилась до 5-6 м.

«Курорт Белокуриха». Фото: АО «Курорт Белокуриха».

Перспективы новых открытий

По словам эксперта, к настоящему времени вся территория низкогорья покрыта детальной съемкой масштаба 1:50 000. В ходе съемки устанавливается геологическое строение территории и одновременно ведется поиск случайных месторождений или проявлений. Если обнаруживаются перспективные, то проводится доразведка — это съемка уже в масштабе 1:25 000. Закладывается сеть канатных шурфов, анализируется содержимое недр.

Если есть перспектива, то проводится съемка масштаба 1:2 000 м по сетке — территорию разбивают на квадраты, в каждом из «углов» бурят скважины и берут анализ. Затем принимается решение — эксплуатировать это месторождение или нет.

«Территория Алтайского края очень богата полезными ископаемыми, особенно они разведаны в низкогорных частях региона. По сути, здесь сосредоточена вся таблица Менделеева, — я сам в молодости участвовал в разведке и геологических съемках, — рассказывает Геннадий Барышников. — Но разведка и добыча всегда были сосредоточены на самых легкодоступных и дорогостоящих полезных ископаемых, таких, как, например, россыпное золото. Хотя россыпи у нас мелкие, с запасами по 100-200 кг, в основном, они находятся в низкогорьях Алтая и Салаира».

Относительно перспектив новых открытий ученый процитировал поговорку нефтяников: «Нефть там, где ее ищут». Впрочем, в Алтайском крае попытка поиска нефти, по его словам, не увенчалась успехом. Разведка проводилась в Шипуновском районе, но перспективы там оказались невелики.

В настоящее же время денег на геологические изыскания недостаточно, поэтому больших открытий на низкогорье не предвидится. А на равнине и искать особо нечего — там добываются разве что щебень, песок, керамзитовая глина и прочие строительные материалы.

Нефть. пресс-служба ПАО "Газпром нефть"

Сибирская плита – молодая (около 540 млн лет назад) эпипалеозойская платформа, характеризующаяся двухъярусным строением. Нижний ярус – глубоко опущенный складчатый фундамент, прошедший стадию геосинклинального развития в протерозое и палеозое. Верхний ярус – мезозойско-кайнозойский осадочный платформенный чехол из рыхлых мезокайнозойских осадков мощностью от 200-300 до 1200 м. Алтай и Салаир в тектоническом отношении представляют собой западные части Алтае-Саянской складчатой системы.

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