Освободить торговые сети от налогов в обмен на благотворительность предложили Минфину

Предполагается, что ритейлеры будут передавать продукты в некоммерческие организации, которые работают, например, с малоимущими.
Такая инициатива в перспективе максимум пяти лет позволит сохранить около одного миллиона тонн еды в год и обеспечить продовольственной помощью 18 млн человек.
Как пояснил представитель Metro, сейчас для ретейлеров передавать продукцию с истекающим сроком годности на благотворительность экономически невыгодно — компания обязана при этом платить налоги как с продажи товаров, не получая при этом прибыли.
Между тем в Госдуме крепко задумались о запрете уничтожения санкционных продуктов продуктов.