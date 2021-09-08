8 сентября
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Экономика

Освободить торговые сети от налогов в обмен на благотворительность предложили Минфину

Торговые сети нужно освободить от налогов, если они будут передавать на благотворительность продукты с истекающим сроком годности (от одних до четырех суток до его окончания) — с такой инициативой к Минфину вышел Национальный центр спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг», пишут «Известия».

Деньги. Налоги.
Деньги. Налоги.
Pixabay.com

Предполагается, что ритейлеры будут передавать продукты в некоммерческие организации, которые работают, например, с малоимущими.

Такая инициатива в перспективе максимум пяти лет позволит сохранить около одного миллиона тонн еды в год и обеспечить продовольственной помощью 18 млн человек.

Как пояснил представитель Metro, сейчас для ретейлеров передавать продукцию с истекающим сроком годности на благотворительность экономически невыгодно — компания обязана при этом платить налоги как с продажи товаров, не получая при этом прибыли.

Между тем в Госдуме крепко задумались о запрете уничтожения санкционных продуктов продуктов.

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