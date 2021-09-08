От Балтики до Дальнего Востока. Как барнаульская компания «НОВТЕХ» поставляет изделия по всей России

Вот уже четверть века для барнаульского предпринимателя Анатолия Сонина обработка металла — это каждодневная работа, способ самореализации в бизнесе и залог благополучия семей сотрудников, трудящихся на предприятии «НОВТЕХ». О том, как компания работает во время пандемии коронавируса и эпоху взлета цен на сырье, бизнесмен рассказал редакции altapress.ru.

По словам Анатолия Сонина, компания «НОВТЕХ» работает на рынке уже около 25 лет. «Все это время предприятие успешно ведет деятельность с одним и тем же названием, учредителем и директором. У нас уже порядка 15 человек успели уйти на пенсию, проработав долгое время с нами», — говорит предприниматель.

Руководитель ООО «НОВТЕХ» подчеркивает, что специалисты трудятся в компании по 10−15 лет, связывая свою жизнь с предприятием. Так что вскоре и вовсе можно будет говорить о создании здесь рабочих династий.

Сегодня барнаульский «НОВТЕХ» специализируется на металлообработке и штамповке. Предприятие базируется на станкостроительном заводе и в этом смысле продолжает промышленные традиции краевой столицы, заложенные в середине прошлого века.

Коллектив компании — более 30 человек, каждый из которых является высококлассным специалистом в своем деле.

Лучшим доказательством конкурентоспособности продукции ООО «НОВТЕХ» служит то, что изделия компании пользуются спросом по всей стране. Среди потребителей значатся промышленные гиганты общероссийских масштабов.

Анатолий Сонин,

руководитель ООО «НОВТЕХ»:

«Мы очень активно развиваем два направления. Это запчасти для железнодорожных вагонов и направление, связанное с энергетикой — котлами и угольной генерацией».

По словам Анатолия Васильевича, через посредников запчасти «НОВТЕХа» поставляются не только на «Алтайвагон» и ВРЗ, а также на Урал и Тихвинский вагоностроительный завод в Ленинградской области.

Импульсный вариатор. Барнаульская компания «НОВТЕХ». Коробка передач ВДП-15. Барнаульская компания «НОВТЕХ». Насадка золозащитная. Барнаульская компания «НОВТЕХ». Скребок транспортера углеподачи. Барнаульская компания «НОВТЕХ».

Что касается энергетической составляющей работы барнаульской компании, то эта продукция пользуется спросом в сибирских регионах, а через прямые отгрузки или через посредников она уходит также на Дальний Восток и частично за рубеж.

Анатолий Сонин,

руководитель ООО «НОВТЕХ»:

«Наше предприятие открывает для себя новые рынки, например, мы пробуем выйти на Казахстан. В прошлом году несколько поставок в этом направлении мы уже осуществили».

Говоря о внешней конъюнктуре, которая сложилась на рынке сегодня, Анатолий Сонин отмечает, что произошедший в этом году скачок цен на металл, не прошел незаметно.

«Для нашего предприятия главным сырьем является металлопрокат. Цены на него выросли в 2,5 — 3 раза. Поэтому, чтобы не вылететь с рынка, конечно, пришлось постараться», — отмечает предприниматель.

Анатолий Сонин,

руководитель ООО «НОВТЕХ»:

«Уже третий месяц мы металл покупаем по новой цене, объявляем цену потенциальным заказчикам, они потихонечку привыкают к новым условиям, как, впрочем, и мы. Конечно, ситуация непростая, но сейчас мы возвращаемся к привычным объемам».

Говоря о том, что может благотворно сказаться на рынке металлообработки, предприниматель отмечает — стабильность в ценах, невысокая инфляция и отсутствие резких изменений в нормах законодательства.

Дробилка-питатель ВДП-15. Барнаульская компания «НОВТЕХ».

При этом надо понимать, что скачку цен на металл предшествовала другая глобальная проблема — пандемия коронавируса.

Говоря о том, как предприятие работает в условиях эпидемии COVID-19, Анатолий Васильевич вспоминает, что с началом пандемии в компании предприняли все необходимые меры — всем сотрудникам замеряли температуру, ввели масочный режим, проводили дезинфекцию, ограничили передвижение между цехами.

Затем, когда в Алтайский край поступила вакцина от коронавируса, работникам ООО «НОВТЕХ» предложили привиться от болезни.

Анатолий Сонин,

руководитель ООО «НОВТЕХ»:

«На данный момент у нас проведена вакцинация. Мы совершенно спокойно работаем. В компании привиты почти все работники, за исключением двоих сотрудников, которым нельзя ставить вакцины по медицинским показаниям».

В ближайших планах компании — расширение ассортимента выпускаемой продукции.

Цепь конвейерная дробилки Melanaha. Барнаульская компания «НОВТЕХ». Цепь Р2−80−290. Барнаульская компания «НОВТЕХ». Цепь конвейерная дробилки Melanaha. Барнаульская компания «НОВТЕХ». Цепь железнодорожная. Барнаульская компания «НОВТЕХ».

«На сегодня мы монтируем три мощных пресса для штамповки, чтобы расширить свою линейку», — подчеркивает Анатолий Сонин.

По его словам, в настоящее время уже подобрано несколько товарных позиций, которые компания намерена освоить в ближайшее время. Потенциальные клиенты и рынки сбыта тоже определены, а значит задел для развития на годы вперед заложен.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».