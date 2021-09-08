8 сентября 26°C
﻿
Экономика
50

От Балтики до Дальнего Востока. Как барнаульская компания «НОВТЕХ» поставляет изделия по всей России

Вот уже четверть века для барнаульского предпринимателя Анатолия Сонина обработка металла — это каждодневная работа, способ самореализации в бизнесе и залог благополучия семей сотрудников, трудящихся на предприятии «НОВТЕХ». О том, как компания работает во время пандемии коронавируса и эпоху взлета цен на сырье, бизнесмен рассказал редакции altapress.ru.

Анатолий Сонин, директор ООО «НОВТЕХ».
Анатолий Сонин, директор ООО «НОВТЕХ».
Барнаульская компания «НОВТЕХ».

По словам Анатолия Сонина, компания «НОВТЕХ» работает на рынке уже около 25 лет. «Все это время предприятие успешно ведет деятельность с одним и тем же названием, учредителем и директором. У нас уже порядка 15 человек успели уйти на пенсию, проработав долгое время с нами», — говорит предприниматель.

Руководитель ООО «НОВТЕХ» подчеркивает, что специалисты трудятся в компании по 10−15 лет, связывая свою жизнь с предприятием. Так что вскоре и вовсе можно будет говорить о создании здесь рабочих династий.

Сегодня барнаульский «НОВТЕХ» специализируется на металлообработке и штамповке. Предприятие базируется на станкостроительном заводе и в этом смысле продолжает промышленные традиции краевой столицы, заложенные в середине прошлого века.

Коллектив компании — более 30 человек, каждый из которых является высококлассным специалистом в своем деле.

Лучшим доказательством конкурентоспособности продукции ООО «НОВТЕХ» служит то, что изделия компании пользуются спросом по всей стране. Среди потребителей значатся промышленные гиганты общероссийских масштабов.

Анатолий Сонин,
руководитель ООО «НОВТЕХ»:

«Мы очень активно развиваем два направления. Это запчасти для железнодорожных вагонов и направление, связанное с энергетикой — котлами и угольной генерацией».

По словам Анатолия Васильевича, через посредников запчасти «НОВТЕХа» поставляются не только на «Алтайвагон» и ВРЗ, а также на Урал и Тихвинский вагоностроительный завод в Ленинградской области.

Импульсный вариатор.
Импульсный вариатор.
Барнаульская компания «НОВТЕХ».
Коробка передач ВДП-15.
Коробка передач ВДП-15.
Барнаульская компания «НОВТЕХ».
Насадка золозащитная.
Насадка золозащитная.
Барнаульская компания «НОВТЕХ».
Скребок транспортера углеподачи.
Скребок транспортера углеподачи.
Барнаульская компания «НОВТЕХ».

Что касается энергетической составляющей работы барнаульской компании, то эта продукция пользуется спросом в сибирских регионах, а через прямые отгрузки или через посредников она уходит также на Дальний Восток и частично за рубеж.

Анатолий Сонин,
руководитель ООО «НОВТЕХ»:

«Наше предприятие открывает для себя новые рынки, например, мы пробуем выйти на Казахстан. В прошлом году несколько поставок в этом направлении мы уже осуществили».

Говоря о внешней конъюнктуре, которая сложилась на рынке сегодня, Анатолий Сонин отмечает, что произошедший в этом году скачок цен на металл, не прошел незаметно.

«Для нашего предприятия главным сырьем является металлопрокат. Цены на него выросли в 2,5 — 3 раза. Поэтому, чтобы не вылететь с рынка, конечно, пришлось постараться», — отмечает предприниматель.

Анатолий Сонин,
руководитель ООО «НОВТЕХ»:

«Уже третий месяц мы металл покупаем по новой цене, объявляем цену потенциальным заказчикам, они потихонечку привыкают к новым условиям, как, впрочем, и мы. Конечно, ситуация непростая, но сейчас мы возвращаемся к привычным объемам».

Говоря о том, что может благотворно сказаться на рынке металлообработки, предприниматель отмечает — стабильность в ценах, невысокая инфляция и отсутствие резких изменений в нормах законодательства.

Дробилка-питатель ВДП-15.
Дробилка-питатель ВДП-15.
Барнаульская компания «НОВТЕХ».

При этом надо понимать, что скачку цен на металл предшествовала другая глобальная проблема — пандемия коронавируса.

Говоря о том, как предприятие работает в условиях эпидемии COVID-19, Анатолий Васильевич вспоминает, что с началом пандемии в компании предприняли все необходимые меры — всем сотрудникам замеряли температуру, ввели масочный режим, проводили дезинфекцию, ограничили передвижение между цехами.

Затем, когда в Алтайский край поступила вакцина от коронавируса, работникам ООО «НОВТЕХ» предложили привиться от болезни.

Анатолий Сонин,
руководитель ООО «НОВТЕХ»:

«На данный момент у нас проведена вакцинация. Мы совершенно спокойно работаем. В компании привиты почти все работники, за исключением двоих сотрудников, которым нельзя ставить вакцины по медицинским показаниям».

В ближайших планах компании — расширение ассортимента выпускаемой продукции.

Цепь конвейерная дробилки Melanaha.
Цепь конвейерная дробилки Melanaha.
Барнаульская компания «НОВТЕХ».
Цепь Р2-80-290.
Цепь Р2−80−290.
Барнаульская компания «НОВТЕХ».
Цепь конвейерная дробилки Melanaha.
Цепь конвейерная дробилки Melanaha.
Барнаульская компания «НОВТЕХ».
Цепь железнодорожная.
Цепь железнодорожная.
Барнаульская компания «НОВТЕХ».

«На сегодня мы монтируем три мощных пресса для штамповки, чтобы расширить свою линейку», — подчеркивает Анатолий Сонин.

По его словам, в настоящее время уже подобрано несколько товарных позиций, которые компания намерена освоить в ближайшее время. Потенциальные клиенты и рынки сбыта тоже определены, а значит задел для развития на годы вперед заложен.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость