Французский писатель пострадал из-за лопнувшего алтайского банка

Бруно Виане, живущий в Москве французский писатель и историк-любитель, должен вернуть больше 1,5 млн рублей обанкротившемуся алтайскому «Тальменка-банку». К такому выводу пришел арбитражный суд края. Француз был вкладчиком банка, но досрочно снял деньги в тот период, когда у банка уже начались большие проблемы.

Путешествие в Московию

Преподаватель математики в московском французском лицее Бруно Жозеф Клод Виане недавно выпустил книгу «Путешествие Жана Соважа в Московию в 1586 году». Но его личное путешествие в Московию, где он живет больше 10 лет, обернулось для него финансовой неудачей.

Он был вкладчиком зарегистрированного в Барнауле «Тальменка-банка» с мая 2016 года. А банк обанкротился. Сначала, впрочем, все шло неплохо.

Забрал досрочно

Бруно Виане положил во вклад 1,384 млн рублей под 12,5% годовых, оформив договор в московском филиале. А чуть позже открыл еще два маленьких вклада — по 10 тыс. в каждом.

Основной вклад писателя был рассчитан на 365 дней, так что забрать деньги он мог лишь в мае 2017-го.

Но забрал он деньги со вклада 16 января, следует из решения арбитражного суда, хотя сразу после новогодних каникул у банка уже начались большие проблемы, а 17 января вообще остановились все платежи. В тот день банк не принял 245 отправленных клиентами платежных документов, указано в материалах арбитража.

Бруно Виане. dvinanews.ru

Более того, сняв свои деньги досрочно, Виане получил еще и приличные проценты по вкладу. Хотя, по правилам этого вклада, при досрочном снятии проценты начисляются маленькие — по ставке вклада «до востребования». Общая сумма, которую ему выплатили, составила 1,558 млн рублей.

Не имел права забирать деньги

Заявление о признании недействительной этой сделки — получение французом денег с вклада — подал в арбитраж конкурсный управляющий обанкротившегося банка. Арбитраж Алтайского края его требования удовлетворил.

Логика судей во всех подобных делах одна. Сделки, совершенные меньше чем за месяц до назначения в проблемный банк временной администрации, по закону, признаются недействительными.

У банка отозвана лицензия 23 января 2017 года, временная администрация назначена в этот же день. Г-н Виане забрал деньги за неделю до этого. Значит, должен вернуть всю сумму.

Как объяснялся вкладчик

Представитель писателя-историка на суде утверждал: тот не знал о проблемах в банке, и, к тому же, эта операция совершена в рамках обычной хозяйственной деятельности. Но суд он так и не смог убедить.

Бруно Виане. nenlib.ru

По мнению судьи, Виане не предоставил каких-либо разумных оснований для досрочной выдачи денег. И сделка вышла за рамки обычной хозяйственной деятельности.

Из определения арбитражного суда по иску конкурсного управляющего «Тальменка-Банка» к Виане Бруно Жозефу Клоду:

Получив через кассу банка денежные средства в сумме 1 558 000 рублей, он получил предпочтительное удовлетворение своих требований.

Впрочем, ситуация эта в финансовом смысле не безнадежная. Суд отдельно оговорил: при условии возврата суммы вкладчик может получить страховое возмещение по вкладу. Сумма эта, правда, не более 1,4 млн рублей, остальное — в очереди вместе с другими кредиторами.

Решение о взыскании с Бруно Виане 1,558 млн рублей суд вынес в конце 2018 года, и, судя по картотеке арбитража, он не стал его оспаривать.

Что известно о Бруно Виане?

Открытые источники в Интернете сообщают, что Бруно Виане приехал в Россию более 10 лет назад. До этого он жил в Норвегии и заинтересовался историей Севера. Он случайно наткнулся на рукопись Жана Соважа, который был первым французом, приехавшим в Россию через Северный путь, чтобы заниматься торговлей. О Соваже ничего не известно ни в России, ни во Франции, но то, что происходило в его жизни, показалось настолько увлекательным Бруно Виане, что он начал поиск информации и написал книгу «Путешествие Жана Соважа в Московию в 1586 году. Открытие Арктики французами в 16 веке».