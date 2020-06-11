Алтайская компания «ЭСТ» в июне планирует представить опытный образец светодиодных светильников, которые помогут в борьбе с распространением COVID-19 в помещениях. Предприятие входит в одно из развивающихся промышленных объединений региона — Алтайский кластер энергомашиностроения. Своей новой разработкой компания «ЭСТ» дала «СК» еще один повод обратиться к теме господдержки производственных кластеров и напомнить, как этот непростой механизм работает.

Светильники и кооперация

Факт из деятельности инновационного предприятия «ЭСТ» хотя и является частным примером поиска и развития в бизнесе, но в то же время показывает возможности интеграции компании в один из региональных кластеров.

В данном случае это «Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий» («АЛТЭК»). В него, по последним данным, входят 23 организации. Объединение было создано для популяризации и продвижения продукции Алтайского края в сфере производства энергетических аппаратов и вспомогательного оборудования.

Как и участникам других кластеров, предприятиям «АЛТЭК» оказывается поддержка со стороны государственных структур. О самой господдержке — чуть ниже.

Всего в регионе производственных кластеров пять: «АлтайБио» (биофармацевтика), «АлтаКАМ» (аграрное машиностроение), «Алтайполикомпозит» (выпуск изделий из полимеров), «Барнаульский промышленный химический кластер» и «АЛТЭК». Эти кластеры уже объединили несколько десятков предприятий края.

По логике инициаторов создания классических промышленных кластеров, в рамках таких объединений самостоятельные предприятия концентрируются по территориальному принципу, работают в одной или смежных отраслях и придерживаются ключевых правил кооперации.

Вместе подросли

Для понимания возьмем пример работы в 2019 году одного из кластеров — «Алтайполикомпозит», в который входят 12 предприятий малого и среднего бизнеса, поставляющих продукцию в 30 регионов России и страны дальнего зарубежья.

Сложно сказать, как повели бы себя участники этого объединения в сугубо самостоятельном «плавании», но в рамках кластера динамика по году восьми ведущих компаний оказалась следующая: выпущено на рынок 44 единицы новой продукции, рост средней заработной платы по компаниям за период составил около 25%, численность персонала достигла 812 человек. В 2019 году алтайский кластер стал официальным партнером одного из международных отраслевых мероприятий.

Теперь собственно о господдержке. По линии Алтайского центра кластерного развития компаниям «Алтайполикомпозита» в 2019 году была оказана помощь на общую сумму более 1,3 млн рублей. Это стоимость финансирования услуг по вопросам патентного права, сертификации, маркетинговых исследований и др. Объем компенсации затрат двух предприятий на участие в выставочных мероприятиях составил в прошлом году 800 тыс. рублей.

Алтайская компания «ЭСТ» поможет в борьбе с распространением COVID-19. Архив центра «Мой бизнес».

При чем здесь АЦКР?

Основной структурой в оказании гос­поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, входящим в кластерные объединения региона, в данном случае является Алтайский центр кластерного развития (АЦКР).

Важно напомнить: АЦКР не транслирует бизнесу прямую финансовую поддержку. Он выступает оператором по предоставлению услуг, которыми компании пользуются для собственного развития.

Перечень основных услуг, оказание которых обеспечивает АЦКР, состоит из полутора десятков позиций (полный список — на сайте ackr22.ru). Ими имеют возможность воспользоваться как действующие участники кластеров, так и фирмы, принявшие решение в них включиться.

Что обязательно нужно знать о порядке организации таких услуг:

услуги предоставляются на условиях софинансирования со стороны СМСП. Размер софинансирования составляет не менее 1% от общей стоимости услуги;

срок оказания услуги не превышает шести месяцев с момента регистрации заявки компании в АЦКР.

Исполнителями услуг при этой модели выступают специализированные консалтинговые компании, отбор которых АЦКР проводит в соответствии с № 223-ФЗ. Работы консультантов всегда согласовываются самим СМСП.

Это все «Мой бизнес»!

Есть еще два важных момента, без которых представление руководителя компании, который еще, возможно, не знает о всех ресурсах Алтайского центра кластерного развития, не будет полным.

Во-первых, в составе АЦКР функционируют еще два подразделения: Региональный центр инжиниринга (РЦИ) и Региональный центр компетенций (РЦК). Подробно об их взаимодействии с производственными компаниями — на ackr22.ru и rci22.ru.

Во-вторых, система государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае выстроена так, что обращение компании в АЦКР может стать началом более масштабной позитивной истории развития.

Дело в том, что АЦКР входит в структуру центра «Мой бизнес», который предлагает компаниям и ИП большой пакет финансовых и нефинансовых услуг как раз под единым региональным брендом «Мой бизнес». Поэтому история развития у тех, кто точно на него нацелен, обязательно состоится.

Справка

Особо актуально

По данным на 8 июня, АЦКР принимает заявки компаний на оказание следующих услуг:

содействие в получении государственной поддержки;

консультации по вопросам развития бизнеса;

содействие в составлении бизнес-планов или технико-экономических обоснований для инвестиционных проектов.

Об этих и других услугах — на ackr22.ru, мойбизнес22.рф