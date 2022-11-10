В Барнауле ставки налога в Барнауле установили в 2019 году. Размер ставки зависит от вида объекта недвижимости. Для квартиры, дома, комнаты в квартире, части квартиры или комнаты, а также для гаража или машино-места в Барнауле ставка составит 0,3% от кадастровой стоимости.
Кадастровую стоимость объектов недвижимости в 2019 году утвердил приказ Алтайкрайимущества. Ее размер устанавливается по итогам государственной кадастровой оценки, которая проводится не реже одного раза в три года.
Для жилья есть налоговая льгота в виде необлагаемой площади. Для индивидуального жилого дома это 50 кв. м, квартиры — 20 кв. м, для комнаты — 10 кв.м. То есть, если жилой дом имеет площадь 90 кв. м, то налогом будет облагаться лишь 40 кв.м.
Кроме того, расчёт налога по кадастровой стоимости в 2021—2023 годах осуществляется с учетом понижающих коэффициентов. Их размер таков:
- на 2021 год — 0,2;
- на 2022 год — 0,4;
- на 2023 год — 0,6.
Если размер налога получается меньше, чем платеж рассчитанный по инвентаризационной стоимости имущества, то понижающие коэффициенты не применяются.
Если вы думаете, что кадастровая оценка завышена, то можно обратиться в спорную комиссию или в суд, но предварительно лучше посоветоваться с профессиональным оценщиком.
Чтобы оформить льготу, необходимо подать заявление в налоговый орган. Удобнее всего направить заявление через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Если человек не является активным пользователем интернета, то заявление на льготу можно заполнить лично в ближайшей инспекции или МФЦ.
Налог на имущество физических лиц — это местный налог. Это значит, что ставки налога и льготы по нему в каждом муниципалитете могут незначительно отличаться.
Как правило, в сельской местности кадастровая стоимость ниже, а ставки по налогу выше, чем в городе. Это связано с тем, что властям нужно собрать достаточное количество налоговых доходов для содержания муниципальных объектов (школ, детских садов, больниц) при низкой кадастровой стоимости.
Уточнить все вопросы можно в районной (межрайонной) ИФНС, которая «закреплена» за муниципалитетом. Кроме того, следует помнить, что налоговые льготы для социальных групп населения (пенсионеры, инвалиды и т.п.) имеют заявительный характер: необходимо заявить о праве получения льготы в инспекцию и предоставить необходимые подтверждающие документы.
Ранее стало известно, почему у части жителей Алтайского края повысилась сумма налога на имущество, а у других стоит ноль.