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Какие льготы есть при оплате имущественного налога?

Для жилья есть налоговая льгота в виде необлагаемой площади. Для индивидуального жилого дома это 50 кв. м, квартиры — 20 кв. м, для комнаты — 10 кв.м. То есть, если жилой дом имеет площадь 90 кв. м, то налогом будет облагаться лишь 40 кв.м.

Кроме того, расчёт налога по кадастровой стоимости в 2021—2023 годах осуществляется с учетом понижающих коэффициентов. Их размер таков:

на 2021 год — 0,2;

на 2022 год — 0,4;

на 2023 год — 0,6.

Если размер налога получается меньше, чем платеж рассчитанный по инвентаризационной стоимости имущества, то понижающие коэффициенты не применяются.

Если вы думаете, что кадастровая оценка завышена, то можно обратиться в спорную комиссию или в суд, но предварительно лучше посоветоваться с профессиональным оценщиком.