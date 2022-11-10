10 ноября
﻿
Экономика

От чего зависит размер налога на имущество и какие льготы положены гражданам — разбор altapress.ru

Каждый житель России, у которого есть движимое и недвижимое имущество, должен до 1 декабря оплатить имущественный налог. Почему цифры в налоговом уведомлении могут удивить и от чего зависят ставки, рассказал Сергей Зайков, к.с.-х.н., доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС.

Налоги. Налоговая служба.
Налоги. Налоговая служба.
ФНС.
1
От чего зависит размер налога на имущество?

В Барнауле ставки налога в Барнауле установили в 2019 году. Размер ставки зависит от вида объекта недвижимости. Для квартиры, дома, комнаты в квартире, части квартиры или комнаты, а также для гаража или машино-места в Барнауле ставка составит 0,3% от кадастровой стоимости.

Кадастровую стоимость объектов недвижимости в 2019 году утвердил приказ Алтайкрайимущества. Ее размер устанавливается по итогам государственной кадастровой оценки, которая проводится не реже одного раза в три года.

Налоги. Деньги.
Налоги. Деньги.
Pixabay.com
2
Какие льготы есть при оплате имущественного налога?

Для жилья есть налоговая льгота в виде необлагаемой площади. Для индивидуального жилого дома это 50 кв. м, квартиры — 20 кв. м, для комнаты — 10 кв.м. То есть, если жилой дом имеет площадь 90 кв. м, то налогом будет облагаться лишь 40 кв.м.

Кроме того, расчёт налога по кадастровой стоимости в 2021—2023 годах осуществляется с учетом понижающих коэффициентов. Их размер таков:

  • на 2021 год — 0,2;
  • на 2022 год — 0,4;
  • на 2023 год — 0,6.

Если размер налога получается меньше, чем платеж рассчитанный по инвентаризационной стоимости имущества, то понижающие коэффициенты не применяются.

Если вы думаете, что кадастровая оценка завышена, то можно обратиться в спорную комиссию или в суд, но предварительно лучше посоветоваться с профессиональным оценщиком.

Налоги. Деньги.
Налоги. Деньги.
Pixabay.com
3
Как получить льготу по налогу?

Чтобы оформить льготу, необходимо подать заявление в налоговый орган. Удобнее всего направить заявление через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Если человек не является активным пользователем интернета, то заявление на льготу можно заполнить лично в ближайшей инспекции или МФЦ.

4
Для всех ли одинакова ли ставка налога на имущество?

Налог на имущество физических лиц — это местный налог. Это значит, что ставки налога и льготы по нему в каждом муниципалитете могут незначительно отличаться.

Как правило, в сельской местности кадастровая стоимость ниже, а ставки по налогу выше, чем в городе. Это связано с тем, что властям нужно собрать достаточное количество налоговых доходов для содержания муниципальных объектов (школ, детских садов, больниц) при низкой кадастровой стоимости.

Деньги. Налоги.
Деньги. Налоги.
Pixabay.com

Уточнить все вопросы можно в районной (межрайонной) ИФНС, которая «закреплена» за муниципалитетом. Кроме того, следует помнить, что налоговые льготы для социальных групп населения (пенсионеры, инвалиды и т.п.) имеют заявительный характер: необходимо заявить о праве получения льготы в инспекцию и предоставить необходимые подтверждающие документы.

Ранее стало известно, почему у части жителей Алтайского края повысилась сумма налога на имущество, а у других стоит ноль.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость