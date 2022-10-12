12 октября
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Потребитель

Почему у части жителей Алтайского края повысилась сумма налога на имущество, а у других стоит ноль

Многие жители Алтайского края уже получили сводные налоговые уведомления (СНУ) на уплату налогов за землю, имущество и транспорт за 2021 год. И некоторые из них обнаружили: предъявленная к уплате сумма налога на квартиру оказалась заметно выше, чем в прошлом году. С чем это связано и как еще может удивить «СНУшка», рассказали в управлении ФНС по региону.

Налоги. Деньги.
Налоги. Деньги.
Pixabay.com
1
Почему увеличилась сумма налога на имущество?

Напомним, налог на имущество (квартиры, дома, комнаты, машино-места, гаражи и пр.) за 2020 год в Алтайском крае впервые рассчитан от кадастровой стоимости объекта. Раньше ее считали от инвентаризационной.

За 2021 год налог на имущество, разумеется, вновь рассчитали от кадастровой стоимости (и так будет дальше). Но — с повышенным коэффициентом: если годом раньше применялся 0,2, то в 2021-м — уже 0,4. Такой коэффициент используют в 10 регионах России.

Но! Такой коэффициент применили к тем объектам, у которых налог от кадастровой стоимости превысил налог от инвентаризационной, сообщил Сергей Сметанников, замруководителя УФНС по Алтайскому краю. То есть не ко всем.

Средний платеж одного налогоплательщика составил в Алтайском крае 1516 рублей, что на 30% больше, чем за предыдущий год: 1157 рублей.

В налоговой службе утверждают, что налог на имущество предъявлен к уплате 840 тысячам жителей края. А поступления этого налога за 2021 год возрастут на 222 млн рублей (или на 21%) и составят почти 1,3 млрд рублей.

Налоги. Налоговая служба.
Налоги. Налоговая служба.
ФНС.
2
Почему в строчке налога на имущество — ноль?

Некоторые собственники недвижимости, возможно, увидят в строке «налог на имущество«…ноль (как, впрочем, и в прошлом году). Как объяснил Сергей Сметанников, при расчете налога налогоплательщику автоматически рассчитывается вычет.

Вычет для квартир или части жилого дома равен стоимости 20 кв. метров. Для комнат или части квартир — 10 кв. метров, для жилого дома — 50. Если вычет равен или меньше площади объекта, взимать налог не с чего.

«У нас были уведомления с нулевым начислением. В каком случае это происходит? Например, жилой дом — 30 кв. метров. До перехода на кадастровую стоимость собственник уплачивал налог с этой площади. После перехода применяется вычет," - рассказала Елена Колоскова, начальник отдела налогообложения УФНС по Алтайскому краю.

Нолик — но уже в строке «земельный налог» — могут увидеть и собственники маленьких, меньше шести соток, участков, добавила Елена Колоскова. В этом случае тоже применен вычет.

В целом по краю земельный налог принесет в бюджет 620 млн рублей. Средний платеж составит 838 рублей на одного налогоплательщика.

Налоги. Деньги.
Налоги. Деньги.
Pixabay.com
3
Что делать, если в налоговом уведомлении некорректная информация или вы с ней не согласны?

Если информация в вашем имуществе содержит ошибки, надо обратиться в налоговый орган и направить обращение о внесении изменений.

Сделать это можно:

  • Через личный кабинет налогоплательщика;
  • Лично обратиться в налоговую инспекцию;
  • Написать через интернет-сервис «Обратиться в ФНС России«;
  • Отослать корректную информацию по почте.

Налоговики проведут проверку. Если все подтвердится, внесут исправления в информационные ресурсы, пересчитают налоги, создадут новое налоговое уведомление, которое разместят в личном кабинете или направят вам по почте.

4
Когда гражданам надо заплатить все эти налоги?

Заплатить налоги надо не позднее 1 декабря. Если опоздали, уже с 2 декабря будете считаться должником, долг будет расти, потому что на него каждый день «накручивают» пеню.

Кстати, заплатить налоги сегодня можно не только за себя и несовершеннолетнего ребенка, но и вообще за другого человека — даже не родственника. Заплатить за другого можно через сервис ФНС России «Уплата налогов и пошлин».

Для этого на странице сервиса сначала надо ввести информацию о лице, осуществляющем платеж: ФИО и ИНН. Если есть сформированный налоговым органом платежный документ с указанным в нем индексом, можно ввести этот индекс и сразу перейти к оплате.

Если же такого документа нет, нужно заполнить данные о лице, обязанность по уплате налогов которого исполняется. Сервис максимально автоматизирован и содержит информационные подсказки, позволяющие корректно заполнить платежку и уплатить налоги.

Правда, платить за другого вы будете со своей банковской карты.

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