Почему у части жителей Алтайского края повысилась сумма налога на имущество, а у других стоит ноль

Напомним, налог на имущество (квартиры, дома, комнаты, машино-места, гаражи и пр.) за 2020 год в Алтайском крае впервые рассчитан от кадастровой стоимости объекта. Раньше ее считали от инвентаризационной.
За 2021 год налог на имущество, разумеется, вновь рассчитали от кадастровой стоимости (и так будет дальше). Но — с повышенным коэффициентом: если годом раньше применялся 0,2, то в 2021-м — уже 0,4. Такой коэффициент используют в 10 регионах России.
Но! Такой коэффициент применили к тем объектам, у которых налог от кадастровой стоимости превысил налог от инвентаризационной, сообщил Сергей Сметанников, замруководителя УФНС по Алтайскому краю. То есть не ко всем.
Средний платеж одного налогоплательщика составил в Алтайском крае 1516 рублей, что на 30% больше, чем за предыдущий год: 1157 рублей.
В налоговой службе утверждают, что налог на имущество предъявлен к уплате 840 тысячам жителей края. А поступления этого налога за 2021 год возрастут на 222 млн рублей (или на 21%) и составят почти 1,3 млрд рублей.
Некоторые собственники недвижимости, возможно, увидят в строке «налог на имущество«…ноль (как, впрочем, и в прошлом году). Как объяснил Сергей Сметанников, при расчете налога налогоплательщику автоматически рассчитывается вычет.
Вычет для квартир или части жилого дома равен стоимости 20 кв. метров. Для комнат или части квартир — 10 кв. метров, для жилого дома — 50. Если вычет равен или меньше площади объекта, взимать налог не с чего.
«У нас были уведомления с нулевым начислением. В каком случае это происходит? Например, жилой дом — 30 кв. метров. До перехода на кадастровую стоимость собственник уплачивал налог с этой площади. После перехода применяется вычет," - рассказала Елена Колоскова, начальник отдела налогообложения УФНС по Алтайскому краю.
Нолик — но уже в строке «земельный налог» — могут увидеть и собственники маленьких, меньше шести соток, участков, добавила Елена Колоскова. В этом случае тоже применен вычет.
В целом по краю земельный налог принесет в бюджет 620 млн рублей. Средний платеж составит 838 рублей на одного налогоплательщика.
Если информация в вашем имуществе содержит ошибки, надо обратиться в налоговый орган и направить обращение о внесении изменений.
Сделать это можно:
- Через личный кабинет налогоплательщика;
- Лично обратиться в налоговую инспекцию;
- Написать через интернет-сервис «Обратиться в ФНС России«;
- Отослать корректную информацию по почте.
Налоговики проведут проверку. Если все подтвердится, внесут исправления в информационные ресурсы, пересчитают налоги, создадут новое налоговое уведомление, которое разместят в личном кабинете или направят вам по почте.
Заплатить налоги надо не позднее 1 декабря. Если опоздали, уже с 2 декабря будете считаться должником, долг будет расти, потому что на него каждый день «накручивают» пеню.
Кстати, заплатить налоги сегодня можно не только за себя и несовершеннолетнего ребенка, но и вообще за другого человека — даже не родственника. Заплатить за другого можно через сервис ФНС России «Уплата налогов и пошлин».
Для этого на странице сервиса сначала надо ввести информацию о лице, осуществляющем платеж: ФИО и ИНН. Если есть сформированный налоговым органом платежный документ с указанным в нем индексом, можно ввести этот индекс и сразу перейти к оплате.
Если же такого документа нет, нужно заполнить данные о лице, обязанность по уплате налогов которого исполняется. Сервис максимально автоматизирован и содержит информационные подсказки, позволяющие корректно заполнить платежку и уплатить налоги.
Правда, платить за другого вы будете со своей банковской карты.