Почему у части жителей Алтайского края повысилась сумма налога на имущество, а у других стоит ноль

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Почему увеличилась сумма налога на имущество?

Напомним, налог на имущество (квартиры, дома, комнаты, машино-места, гаражи и пр.) за 2020 год в Алтайском крае впервые рассчитан от кадастровой стоимости объекта. Раньше ее считали от инвентаризационной.

За 2021 год налог на имущество, разумеется, вновь рассчитали от кадастровой стоимости (и так будет дальше). Но — с повышенным коэффициентом: если годом раньше применялся 0,2, то в 2021-м — уже 0,4. Такой коэффициент используют в 10 регионах России.

Но! Такой коэффициент применили к тем объектам, у которых налог от кадастровой стоимости превысил налог от инвентаризационной, сообщил Сергей Сметанников, замруководителя УФНС по Алтайскому краю. То есть не ко всем.

Средний платеж одного налогоплательщика составил в Алтайском крае 1516 рублей, что на 30% больше, чем за предыдущий год: 1157 рублей.

В налоговой службе утверждают, что налог на имущество предъявлен к уплате 840 тысячам жителей края. А поступления этого налога за 2021 год возрастут на 222 млн рублей (или на 21%) и составят почти 1,3 млрд рублей.