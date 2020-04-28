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От дисконтных карт до профсоюзов: как барнаульская компания выстраивает диалог от производителя до покупателя

Барнаульская компания «Золотая середина» являет собой пример организации, которая нашла свое призвание в постиндустриальном обществе и успешно вписалась в рынок сферы услуг. Причем, по мере своей деятельности, фирма пришла к партнерству с таким необычным для многих институтом, как профсоюзы. О том, из чего родился этот бизнес, изначально выстроенный, как оператор скидок, и в каком направлении он развивается, в интервью altapress.ru рассказал руководитель ООО «Золотая Середина Барнаул» Андрей Шергин.

Андрей Шернин.
Андрей Шернин.
Предоставлено altapress.ru.

— Андрей Алексеевич, дня начала хочется спросить о названии компании. Почему «Золотая Середина»?

— Все просто. По-моему, это отличное название для бренда. Придумали креативные коллеги из Новосибирска.

— Правильно ли я понимаю, что изначально вы выстраивали свою деятельность в качестве компании-оператора скидок и специализировались на продаже карт лояльности со скидками и дисконтных системах. Что поменялось на сегодняшний день?

— Если честно, то поменялось вообще все. В чистом виде, с выпуском карт, это уже устаревшая технология. Подобных операторов много и они уходят в рынок мобильных приложений.

Работа. Бизнес.
Работа. Бизнес.
СС0

У нас этот функционал частично остался для выборочных организаций Барнаула и районных центров. А в основном, наша карта — это идентификатор сообщества, в данном случае профсоюзного.

— В целом, какое вы имеете отношение к профсоюзам?

— Начиная с 2010 года, мы приступили к работе по проекту «Профсоюзная карта» для членов профсоюза образования и здравоохранения. Со временем мы скорректировали свою работу.

— А зачем был запущен проект PKPROF.COM, если основное ваше направление было именно, как агрегатор скидок?

— Дело в том, что это и есть последствие корректировки нашей работы. Карты картами, а реагировать на потребности и предложения наших партнеров было нужно. И за последние несколько лет ситуация поменялась. Нами были выявлены новые потребности, а именно — организация совместных закупок напрямую от производителя по оптовым ценам.

Телефон, компьютер.
Телефон, компьютер.
unsplash.com

И в итоге это стало интересно для профкомов, ведь товары теперь доставляются им по выгодным ценам. Также это и выгодно производителям, которым интересна эта аудитория и которые по объективным причинам не могут попасть в крупные сети.

А на нашей площадке они могут напрямую заявить о себе и о своей продукции, которая является и качественной, и недорогой. Уверен, что это должно быть интересно и молодым предпринимателям, реализующим новые проекты.

Таким образом, данный проект PKPROF.COM в своем лице призван объединить производителя и покупателя. Напрямую.

— Ну в противовес можно сказать, что таких сайтов, где тысячи товаров, сегодня великоле множество. Зачем делать еще один?

— Мы прекрасно понимаем разнообразие подобных ресурсов. Например, у нас нет задачи конкурировать с авито, AliExpress или е-bay. Здесь ставится иной акцент, а именно на целевую аудиторию, которая участвует в профсоюзных организациях. Это первое.

Офис. Работа. Компьютер.
Офис. Работа. Компьютер.
СС0

Второе — это возможность привлекать производителей, в составе которых есть и первичные профсоюзные организации.

Третье — подобные предложения служат дополнительным мотивирующим фактором для участия в профсоюзе.

— В широком смысле — а зачем вам профсоюзы? Вы же можете самостоятельно договориться с любой организацией.

— Да, безусловно, можем. Но зачем? Ведь надо помогать друг другу. Конечно, профсоюзы могут закупками заниматься, а мы защитой социально-трудовых прав работников, но, вы же согласитесь, что лучше, если каждый будет заниматься своим профильным делом.

Переговоры.
Переговоры.
СС0

Есть вторая сторона — профсоюз по факту, представляет как товаропроизводителей, так и потребителей. И вот тут как раз нужна «Золотая середина», чтобы учесть потребности членов профсоюза и организаций, где они работают.

— Не думаете, что вы выбрали весьма трудную и довольно узкую нишу, взаимодействуя только с профсоюзами?

— Знаете, профсоюзы выполняют важную социальную функцию. Я на практике вижу, как меняются и обновляется профсоюзные организации, знаю их возможности и перспективы.

— Сегодня вы четко и ясно видите, как в итоге будет работать ваш сайт в будущем?

— Да. Мы руководствуемся следующими установками. Первое — предлагаем товаропроизводителям Алтайского края бесплатное размещение информации о компании и товарах.

Бизнес. Сотрудничество. Контракт.
Бизнес. Сотрудничество. Контракт.
СС0

Второе — включаем согласованные виды товаров и услуг в информационную рассылку. Третье — изучаем спрос. Четвертое — собираем предварительные коллективные заявки. И если товар пользуется спросом, то договариваемся о логистике, комиссии и работаем.

— А что делать, если товар не востребован?

— Надо проводить работу над ошибками. К тому же будет получена обратная связь и можно понять, что необходимо улучшить.

— Правильно ли, что члены профсоюза получат минимальную наценку от цены товаропроиводителя, а товаропроизводитель, в свою очередь, обеспечивает себе рынок сбыта?

— Да, именно это и является одной из простых и понятных целей нашей работы.

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Почетная грамота.
Почетная грамота.
Предоставлено altapress.ru.

— А каковы другие цели?

— Если ты работаешь с партнерами, а профсоюз наш партнер, должна быть единая цель, над достижением которой мы должны вместе работать: дополнительная мотивация членов профсоюза, увеличение численности профсоюза и поддержка профсоюзного движения, профактивистов.

— А что из возможностей сайта вы готовы дать производителям?

— Если нет ресурсов самостоятельно заполнять и вести свои товары, мы берем это на себя. В то случае, если под это есть выделенный сотрудник, то мы дадим ему личный кабинет с доступом к внесению товаров, описанию, доставке, новостям. В общем, мы предлагаем необходимый и достаточный минимум для сотрудничества.

Карьера. Бизнес.
Карьера. Бизнес.
СС0

— Сегодня вы работаете только по Барнаулу?

— Мы в основном осуществляем деятельность по районам Алтайского края, Новосибирской области. В перспективе хотим расширить охватом и Республику Алтай.

Дело в том, что в районах существует спрос на промышленные товары, а в городах — большой интерес к пищевой продукции из районов. Уверен, есть предприниматели, заинтересованные в поставках продуктов питания напрямую, минуя торговые сети.

— Вы подчеркиваете, что работаете с организациями, где есть профсоюзы. А как же остальные? Ведь люди зачастую понятия не имеют ни о профсоюзах, ни о их целях, за исключением наследственной памяти о путевках и подарках к Новому году детям.

— Да, в основном профсоюзы существуют в больших организациях, в холдингах и в бюджетном секторе, конечно. Рядовому учителю или врачу мы рассказывать про котел для ТЭЦ или колесные пары для вагонов точно не будем.

Андрей Шернин.
Андрей Шернин.
Предоставлено altapress.ru.

Но насчет наследственной памяти у меня встречный вопрос. Зачем одним организациям нужен профсоюз, а другим нет? У профсоюза, в том числе и с нашей помощью, будет возможность донести товаропроизводителям плюсы от партнерства с профсоюзами.

— В общем, в будущее смотрите уверенно?

— Да, Надо просто работать. Именно в этом и кроется поиск дополнительных возможностей, чтобы помочь друг другу.

— Не могу не спросить Вас о перипетиях, связанных с пандемией коронавируса. Как Вы сегодня рассматриваете время этой нестабильной ситуации?

— Мы продолжает работать, взаимодействуем с профсоюзными организациями, органами власти, находимся на связи с комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула.

И сегодня у нас, и у наших партнеров есть понимание того, что в обострившихся условиях наша компания за счет своей деятельности создает возможность для создания новых рынков сбыта, тем самым поддерживая предпринимателей, сотрудничающих с нами.

Андрей Шернин.
Андрей Шернин.
Предоставлено altapress.ru.

Что известно об Андрее Шергине

Андрей Алексеевич Шергин родился 10 ноября 1969 года в поселке Карлук Иркутской области. Служил в рядах Советской армии. Окончил Иркутский политехнический институт. В 1995 году начал свой бизнес в Иркутске. С 2000 по 2003 годы был торговым представителем ООО Ригли (Wrigley) в Иркутске. В 2003 — 2006 годах — региональный менеджер ООО Ригли (Wrigley) в Ижевске. 2006 — 2010 годы — Управляющий по региону Западная Сибирь ООО Ригли (Wrigley) в Новосибирске. С 2010 года организовал собственный бизнес в Барнауле. Женат, четверо детей.

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