От дисконтных карт до профсоюзов: как барнаульская компания выстраивает диалог от производителя до покупателя

Барнаульская компания «Золотая середина» являет собой пример организации, которая нашла свое призвание в постиндустриальном обществе и успешно вписалась в рынок сферы услуг. Причем, по мере своей деятельности, фирма пришла к партнерству с таким необычным для многих институтом, как профсоюзы. О том, из чего родился этот бизнес, изначально выстроенный, как оператор скидок, и в каком направлении он развивается, в интервью altapress.ru рассказал руководитель ООО «Золотая Середина Барнаул» Андрей Шергин.

— Андрей Алексеевич , дня начала хочется спросить о названии компании. Почему «Золотая Середина»?

— Все просто. По-моему, это отличное название для бренда. Придумали креативные коллеги из Новосибирска.

— Правильно ли я понимаю , что изначально вы выстраивали свою деятельность в качестве компании-оператора скидок и специализировались на продаже карт лояльности со скидками и дисконтных системах. Что поменялось на сегодняшний день?

— Если честно, то поменялось вообще все. В чистом виде, с выпуском карт, это уже устаревшая технология. Подобных операторов много и они уходят в рынок мобильных приложений.

Работа. Бизнес. СС0

У нас этот функционал частично остался для выборочных организаций Барнаула и районных центров. А в основном, наша карта — это идентификатор сообщества, в данном случае профсоюзного.

— В целом , какое вы имеете отношение к профсоюзам?

— Начиная с 2010 года, мы приступили к работе по проекту «Профсоюзная карта» для членов профсоюза образования и здравоохранения. Со временем мы скорректировали свою работу.

— А зачем был запущен проект PKPROF.COM , если основное ваше направление было именно , как агрегатор скидок?

— Дело в том, что это и есть последствие корректировки нашей работы. Карты картами, а реагировать на потребности и предложения наших партнеров было нужно. И за последние несколько лет ситуация поменялась. Нами были выявлены новые потребности, а именно — организация совместных закупок напрямую от производителя по оптовым ценам.

Телефон , компьютер. unsplash.com

И в итоге это стало интересно для профкомов, ведь товары теперь доставляются им по выгодным ценам. Также это и выгодно производителям, которым интересна эта аудитория и которые по объективным причинам не могут попасть в крупные сети.

А на нашей площадке они могут напрямую заявить о себе и о своей продукции, которая является и качественной, и недорогой. Уверен, что это должно быть интересно и молодым предпринимателям, реализующим новые проекты.

Таким образом, данный проект PKPROF.COM в своем лице призван объединить производителя и покупателя. Напрямую.

— Ну в противовес можно сказать , что таких сайтов , где тысячи товаров , сегодня великоле множество. Зачем делать еще один?

— Мы прекрасно понимаем разнообразие подобных ресурсов. Например, у нас нет задачи конкурировать с авито, AliExpress или е-bay. Здесь ставится иной акцент, а именно на целевую аудиторию, которая участвует в профсоюзных организациях. Это первое.

Офис. Работа. Компьютер. СС0

Второе — это возможность привлекать производителей, в составе которых есть и первичные профсоюзные организации.

Третье — подобные предложения служат дополнительным мотивирующим фактором для участия в профсоюзе.

— В широком смысле — а зачем вам профсоюзы? Вы же можете самостоятельно договориться с любой организацией.

— Да, безусловно, можем. Но зачем? Ведь надо помогать друг другу. Конечно, профсоюзы могут закупками заниматься, а мы защитой социально-трудовых прав работников, но, вы же согласитесь, что лучше, если каждый будет заниматься своим профильным делом.

Переговоры. СС0

Есть вторая сторона — профсоюз по факту, представляет как товаропроизводителей, так и потребителей. И вот тут как раз нужна «Золотая середина», чтобы учесть потребности членов профсоюза и организаций, где они работают.

— Не думаете , что вы выбрали весьма трудную и довольно узкую нишу , взаимодействуя только с профсоюзами?

— Знаете, профсоюзы выполняют важную социальную функцию. Я на практике вижу, как меняются и обновляется профсоюзные организации, знаю их возможности и перспективы.

— Сегодня вы четко и ясно видите , как в итоге будет работать ваш сайт в будущем?

— Да. Мы руководствуемся следующими установками. Первое — предлагаем товаропроизводителям Алтайского края бесплатное размещение информации о компании и товарах.

Бизнес. Сотрудничество. Контракт. СС0

Второе — включаем согласованные виды товаров и услуг в информационную рассылку. Третье — изучаем спрос. Четвертое — собираем предварительные коллективные заявки. И если товар пользуется спросом, то договариваемся о логистике, комиссии и работаем.

— А что делать , если товар не востребован?

— Надо проводить работу над ошибками. К тому же будет получена обратная связь и можно понять, что необходимо улучшить.

— Правильно ли , что члены профсоюза получат минимальную наценку от цены товаропроиводителя , а товаропроизводитель , в свою очередь , обеспечивает себе рынок сбыта?

— Да, именно это и является одной из простых и понятных целей нашей работы.

Читать далее Почетная грамота. Предоставлено altapress.ru.

— А каковы другие цели?

— Если ты работаешь с партнерами, а профсоюз наш партнер, должна быть единая цель, над достижением которой мы должны вместе работать: дополнительная мотивация членов профсоюза, увеличение численности профсоюза и поддержка профсоюзного движения, профактивистов.

— А что из возможностей сайта вы готовы дать производителям?

— Если нет ресурсов самостоятельно заполнять и вести свои товары, мы берем это на себя. В то случае, если под это есть выделенный сотрудник, то мы дадим ему личный кабинет с доступом к внесению товаров, описанию, доставке, новостям. В общем, мы предлагаем необходимый и достаточный минимум для сотрудничества.

Карьера. Бизнес. СС0

— Сегодня вы работаете только по Барнаулу?

— Мы в основном осуществляем деятельность по районам Алтайского края, Новосибирской области. В перспективе хотим расширить охватом и Республику Алтай.

Дело в том, что в районах существует спрос на промышленные товары, а в городах — большой интерес к пищевой продукции из районов. Уверен, есть предприниматели, заинтересованные в поставках продуктов питания напрямую, минуя торговые сети.

— Вы подчеркиваете , что работаете с организациями , где есть профсоюзы. А как же остальные? Ведь люди зачастую понятия не имеют ни о профсоюзах , ни о их целях , за исключением наследственной памяти о путевках и подарках к Новому году детям.

— Да, в основном профсоюзы существуют в больших организациях, в холдингах и в бюджетном секторе, конечно. Рядовому учителю или врачу мы рассказывать про котел для ТЭЦ или колесные пары для вагонов точно не будем.

Андрей Шернин. Предоставлено altapress.ru.

Но насчет наследственной памяти у меня встречный вопрос. Зачем одним организациям нужен профсоюз, а другим нет? У профсоюза, в том числе и с нашей помощью, будет возможность донести товаропроизводителям плюсы от партнерства с профсоюзами.

— В общем , в будущее смотрите уверенно?

— Да, Надо просто работать. Именно в этом и кроется поиск дополнительных возможностей, чтобы помочь друг другу.

— Не могу не спросить Вас о перипетиях , связанных с пандемией коронавируса. Как Вы сегодня рассматриваете время этой нестабильной ситуации?

— Мы продолжает работать, взаимодействуем с профсоюзными организациями, органами власти, находимся на связи с комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула.

И сегодня у нас, и у наших партнеров есть понимание того, что в обострившихся условиях наша компания за счет своей деятельности создает возможность для создания новых рынков сбыта, тем самым поддерживая предпринимателей, сотрудничающих с нами.

Андрей Шернин. Предоставлено altapress.ru.