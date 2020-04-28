От дисконтных карт до профсоюзов: как барнаульская компания выстраивает диалог от производителя до покупателя

— Андрей Алексеевич, дня начала хочется спросить о названии компании. Почему «Золотая Середина»?
— Все просто. По-моему, это отличное название для бренда. Придумали креативные коллеги из Новосибирска.
— Правильно ли я понимаю, что изначально вы выстраивали свою деятельность в качестве компании-оператора скидок и специализировались на продаже карт лояльности со скидками и дисконтных системах. Что поменялось на сегодняшний день?
— Если честно, то поменялось вообще все. В чистом виде, с выпуском карт, это уже устаревшая технология. Подобных операторов много и они уходят в рынок мобильных приложений.
У нас этот функционал частично остался для выборочных организаций Барнаула и районных центров. А в основном, наша карта — это идентификатор сообщества, в данном случае профсоюзного.
— В целом, какое вы имеете отношение к профсоюзам?
— Начиная с 2010 года, мы приступили к работе по проекту «Профсоюзная карта» для членов профсоюза образования и здравоохранения. Со временем мы скорректировали свою работу.
— А зачем был запущен проект PKPROF.COM, если основное ваше направление было именно, как агрегатор скидок?
— Дело в том, что это и есть последствие корректировки нашей работы. Карты картами, а реагировать на потребности и предложения наших партнеров было нужно. И за последние несколько лет ситуация поменялась. Нами были выявлены новые потребности, а именно — организация совместных закупок напрямую от производителя по оптовым ценам.
И в итоге это стало интересно для профкомов, ведь товары теперь доставляются им по выгодным ценам. Также это и выгодно производителям, которым интересна эта аудитория и которые по объективным причинам не могут попасть в крупные сети.
А на нашей площадке они могут напрямую заявить о себе и о своей продукции, которая является и качественной, и недорогой. Уверен, что это должно быть интересно и молодым предпринимателям, реализующим новые проекты.
Таким образом, данный проект PKPROF.COM в своем лице призван объединить производителя и покупателя. Напрямую.
— Ну в противовес можно сказать, что таких сайтов, где тысячи товаров, сегодня великоле множество. Зачем делать еще один?
— Мы прекрасно понимаем разнообразие подобных ресурсов. Например, у нас нет задачи конкурировать с авито, AliExpress или е-bay. Здесь ставится иной акцент, а именно на целевую аудиторию, которая участвует в профсоюзных организациях. Это первое.
Второе — это возможность привлекать производителей, в составе которых есть и первичные профсоюзные организации.
Третье — подобные предложения служат дополнительным мотивирующим фактором для участия в профсоюзе.
— В широком смысле — а зачем вам профсоюзы? Вы же можете самостоятельно договориться с любой организацией.
— Да, безусловно, можем. Но зачем? Ведь надо помогать друг другу. Конечно, профсоюзы могут закупками заниматься, а мы защитой социально-трудовых прав работников, но, вы же согласитесь, что лучше, если каждый будет заниматься своим профильным делом.
Есть вторая сторона — профсоюз по факту, представляет как товаропроизводителей, так и потребителей. И вот тут как раз нужна «Золотая середина», чтобы учесть потребности членов профсоюза и организаций, где они работают.
— Не думаете, что вы выбрали весьма трудную и довольно узкую нишу, взаимодействуя только с профсоюзами?
— Знаете, профсоюзы выполняют важную социальную функцию. Я на практике вижу, как меняются и обновляется профсоюзные организации, знаю их возможности и перспективы.
— Сегодня вы четко и ясно видите, как в итоге будет работать ваш сайт в будущем?
— Да. Мы руководствуемся следующими установками. Первое — предлагаем товаропроизводителям Алтайского края бесплатное размещение информации о компании и товарах.
Второе — включаем согласованные виды товаров и услуг в информационную рассылку. Третье — изучаем спрос. Четвертое — собираем предварительные коллективные заявки. И если товар пользуется спросом, то договариваемся о логистике, комиссии и работаем.
— А что делать, если товар не востребован?
— Надо проводить работу над ошибками. К тому же будет получена обратная связь и можно понять, что необходимо улучшить.
— Правильно ли, что члены профсоюза получат минимальную наценку от цены товаропроиводителя, а товаропроизводитель, в свою очередь, обеспечивает себе рынок сбыта?
— Да, именно это и является одной из простых и понятных целей нашей работы.
— А каковы другие цели?
— Если ты работаешь с партнерами, а профсоюз наш партнер, должна быть единая цель, над достижением которой мы должны вместе работать: дополнительная мотивация членов профсоюза, увеличение численности профсоюза и поддержка профсоюзного движения, профактивистов.
— А что из возможностей сайта вы готовы дать производителям?
— Если нет ресурсов самостоятельно заполнять и вести свои товары, мы берем это на себя. В то случае, если под это есть выделенный сотрудник, то мы дадим ему личный кабинет с доступом к внесению товаров, описанию, доставке, новостям. В общем, мы предлагаем необходимый и достаточный минимум для сотрудничества.
— Сегодня вы работаете только по Барнаулу?
— Мы в основном осуществляем деятельность по районам Алтайского края, Новосибирской области. В перспективе хотим расширить охватом и Республику Алтай.
Дело в том, что в районах существует спрос на промышленные товары, а в городах — большой интерес к пищевой продукции из районов. Уверен, есть предприниматели, заинтересованные в поставках продуктов питания напрямую, минуя торговые сети.
— Вы подчеркиваете, что работаете с организациями, где есть профсоюзы. А как же остальные? Ведь люди зачастую понятия не имеют ни о профсоюзах, ни о их целях, за исключением наследственной памяти о путевках и подарках к Новому году детям.
— Да, в основном профсоюзы существуют в больших организациях, в холдингах и в бюджетном секторе, конечно. Рядовому учителю или врачу мы рассказывать про котел для ТЭЦ или колесные пары для вагонов точно не будем.
Но насчет наследственной памяти у меня встречный вопрос. Зачем одним организациям нужен профсоюз, а другим нет? У профсоюза, в том числе и с нашей помощью, будет возможность донести товаропроизводителям плюсы от партнерства с профсоюзами.
— В общем, в будущее смотрите уверенно?
— Да, Надо просто работать. Именно в этом и кроется поиск дополнительных возможностей, чтобы помочь друг другу.
— Не могу не спросить Вас о перипетиях, связанных с пандемией коронавируса. Как Вы сегодня рассматриваете время этой нестабильной ситуации?
— Мы продолжает работать, взаимодействуем с профсоюзными организациями, органами власти, находимся на связи с комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула.
И сегодня у нас, и у наших партнеров есть понимание того, что в обострившихся условиях наша компания за счет своей деятельности создает возможность для создания новых рынков сбыта, тем самым поддерживая предпринимателей, сотрудничающих с нами.
Что известно об Андрее Шергине
Андрей Алексеевич Шергин родился 10 ноября 1969 года в поселке Карлук Иркутской области. Служил в рядах Советской армии. Окончил Иркутский политехнический институт. В 1995 году начал свой бизнес в Иркутске. С 2000 по 2003 годы был торговым представителем ООО Ригли (Wrigley) в Иркутске. В 2003 — 2006 годах — региональный менеджер ООО Ригли (Wrigley) в Ижевске. 2006 — 2010 годы — Управляющий по региону Западная Сибирь ООО Ригли (Wrigley) в Новосибирске. С 2010 года организовал собственный бизнес в Барнауле. Женат, четверо детей.