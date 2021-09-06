От импортеров и экспортеров Алтайского края ждут предложения по улучшению работы таможни

Тема встречи «Общественный совет при ФТС — механизм защиты бизнеса. Перспективы таможенного администрирования. Что ждет импортеров и экспортеров в 2021—2022 гг.?»
Цель встречи — дать возможность импортерам и экспортерам напрямую заявлять руководству таможенной службы о своих проблемах, вносить предложения по улучшению таможенного администрирования.
Задача Общественного совета — сделать так, чтобы эти обращения были услышаны. «Белый» бизнес преобладает над «серым и черным» и вправе рассчитывать на сокращение мер таможенного контроля.
Встреча пройдет в формате «круглого стола». Участники смогут не только узнать о механизме взаимодействия «Бизнес ↔ Совет», но и подать обращение сразу на встрече.
Регистрируйтесь и принимайте участие, если:
- ваш бизнес связан с импортом или экспортом⠀
- сталкиваетесь с административными проблемами и недобросовестной конкуренцией ⠀
- хотите результативно вести бизнес и не тратить время на доказательство, что не контрабандист⠀
- интересуетесь планами ФТС по контролю цепей поставок⠀
- рассчитываете получить экспертную консультацию в области ВЭД
Зарегистрироваться на встречу и улучшить работу таможни можно по ссылке https://sovet-stu.ru