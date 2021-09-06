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Экономика
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От импортеров и экспортеров Алтайского края ждут предложения по улучшению работы таможни

7 сентября 2021 в центре «Мой бизнес» пройдет встреча с представителем Общественного совета при Федеральной таможенной службе — Александром Дегтяревым.

Александр Дегтярев.
Александр Дегтярев.
Общественный совет при фтс России

Тема встречи «Общественный совет при ФТС — механизм защиты бизнеса. Перспективы таможенного администрирования. Что ждет импортеров и экспортеров в 2021—2022 гг.?»

Цель встречи — дать возможность импортерам и экспортерам напрямую заявлять руководству таможенной службы о своих проблемах, вносить предложения по улучшению таможенного администрирования.

Задача Общественного совета — сделать так, чтобы эти обращения были услышаны. «Белый» бизнес преобладает над «серым и черным» и вправе рассчитывать на сокращение мер таможенного контроля.

Общественный совет при фтс России

Встреча пройдет в формате «круглого стола». Участники смогут не только узнать о механизме взаимодействия «Бизнес ↔ Совет», но и подать обращение сразу на встрече.

Регистрируйтесь и принимайте участие, если:

  • ваш бизнес связан с импортом или экспортом⠀
  • сталкиваетесь с административными проблемами и недобросовестной конкуренцией ⠀
  • хотите результативно вести бизнес и не тратить время на доказательство, что не контрабандист⠀
  • интересуетесь планами ФТС по контролю цепей поставок⠀
  • рассчитываете получить экспертную консультацию в области ВЭД

Зарегистрироваться на встречу и улучшить работу таможни можно по ссылке https://sovet-stu.ru

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