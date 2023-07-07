От Казахстана до Филиппин. В Барнауле прошел «Клуб экспортеров» с участием торговых представителей Российской Федерации в иностранных государствах

При полном аншлаге 6 июля прошло заседание «Клуба экспортеров» в Барнауле. Повод действительно важный — на Алтай приехала целая группа торговых представителей Российской Федерации, работающих в разных странах мира — от соседа Казахстана, до далеких Филиппин. Как работать на рынках этих регионов, представители бизнеса смогли узнать из первых уст.

Как развивается экспорт

Несмотря на мощное санкционное давление, Алтайский край под натиском не пал. Напротив, экспортный потенциал даже увеличился.

Заместитель председателя Правительства Алтайского края, министр экономического развития региона Анатолий Нагорнов озвучил важные показатели: если в 2021 году местные предприятия взаимодействовали со 108 странами мира, то в 2022 в списке зарубежных партнеров уже 115 стран. В целом же объемы внешнего товарооборота по итогам прошлого года увеличились на 13%.

На первых местах среди стран, покупающих нашу продукцию, остаются Казахстан, Китай и Узбекистан. А в пятерке помимо них есть еще Белоруссия и Монголия.

Уверен, что в рамках сегодняшней встречи состоится конструктивный диалог всех заинтересованных сторон. А по итогам «Клуба экспортеров» мы выйдем на ряд положительных и перспективных решений, — открывая заседание, отметил Анатолий Нагорнов.

Анатолий Нагорнов. Фото: Анна Зайкова.

Что интересовало бизнес

Как выйти на новые рынки, правильно выстраивать логистику и проводить оплаты в условиях санкций — это то, что в первую очередь интересовало бизнес.

Ответили на эти вопросы торговые представители Российской Федерации на Филиппинах, в Швейцарии, Аргентине, Южной Корее, Китае и Казахстане. Они — руководители торговых представительств РФ в этих странах и точно знают их особенности.

Например, далекие Филиппины на самом деле гораздо ближе, чем кажутся. Страна остается дружественной, что важно, и готовой к сотрудничеству. Так на Филиппинах работает российский агрегатор — такси «Максим», возможности выхода на местный рынок рассматривает «Яндекс».

«Клуб экспортеров» с участием торговых представителей РФ в иностранных государствах. Фото: Анна Зайкова.

Страна готова сотрудничать по поставкам металла, угля, картона и бумаги. Артем Цинамдзгвришвили, торгпред России на Филиппинах, открыл секрет: для сотрудничества с филиппинцами важен личный контакт. Они радушные и гостеприимные, всегда готовые принять у себя будущего бизнес-партнера.

Сложнее работать со Швейцарией и Южной Кореей — странами, присоединившимися к антироссийским санкциям. Но и тут не все потеряно. В Швейцарии, например, перед Рождеством полно объявлений о продаже российской деликатесной рыбы и икры. Европейцы ее ценят, никакие санкции этому не помеха.

Корея, хоть во всем и поддерживает Запад, продолжает закупать в России морепродукты, масла, косметику, строительную древесину и многое другое.

К слову, страна эта еще и безвизовая для россиян, что облегчает поездки и участие в международных выставках. А сами корейцы на бытовом уровне нейтрально, а в большей степени даже лояльно, относятся к россиянам, рассказал торговый представитель Российской Федерации в Южной Корее Александр Масальцев.

«Клуб экспортеров» с участием торговых представителей РФ в иностранных государствах. Фото: Анна Зайкова.

Торговый представитель РФ в Китае Алексей Дахновский поблагодарил Правительство Алтайского края за плодотворную встречу и отметил: о нашем регионе он знал только по Бирюзовой Катуни и муке «Алейка», которую сам использует в Пекине. Теперь информации у него будет больше.

Что до Китая, то товарооборот с ним у России растет — только за январь-май 2023 года он составил 94 млрд рублей. Денежные расчеты стали проще, выставки и бизнес-миссии доступнее. Важный момент отметил Дахновский — в структуре компании желательно иметь специалиста со знанием китайского языка. Тогда многое станет легче.

Казахстан остается ключевым партнером Алтайского края. Возникают вопросы в части логистики, поиска надежных партнеров, банковских платежей, но с помощью Торгового представительства России в Казахстане их получается решать.

«Клуб экспортеров» с участием торговых представителей РФ в иностранных государствах. Фото: Анна Зайкова.

Кто уже активно работает

Надо сказать, что алтайский бизнес продолжает прокладывать свои экспортные дорожки. «Алтай-Селигор», например, недавно участвовал в крупной выставке в, казалось бы, недружественной Корее.

В экспортном портфеле «Алтарии» — девять стран. Генеральный директор компании Галина Чибитько рассказала: сейчас предприятие изучает рынок Объединенных Арабских Эмиратов. То, что в Дубаи масло в формате спрея будет востребовано, они поняли. А вот какое из 15 имеющихся наименований, предстоит выяснить.

Машиностроительный завод «СиСорт» работать на экспорт начал в 2015 году и сейчас поставляет свою продукцию в 30 стран мира. Покупают ее даже европейцы — в Германии и Франции. А еще в 2023 году компания начала активно работать на рынках Турции и Индии.

По итогам заседания «Клуба экспортеров» возможностей у алтайского бизнеса однозначно станет больше.