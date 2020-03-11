От кредитного портфеля до онлайн-кинотеатра. Как в 2019 году Сбербанк на Алтае наращивал успехи и строил свою экосистему

Рост кредитного портфеля и пассивов, развитие линейки высокотехнологичных услуг, участие в образовательных и благотворительных проектах, а также внедрение новых сервисов, которые на глазах в буквальном смысле меняют представления о том, чем может заниматься финансовая организация-гигант, — вот на чем строилась деятельность Алтайского отделения ПАО Сбербанк в 2019 году. Управляющий отделением Антон Милютин на пресс-конференции, посвященной итогам года, рассказал журналистам о том, как Сбербанк наращивает показатели и развивает свою экосистему, которая давно вышла за рамки финансовой истории.

Рост ключевых показателей

Говоря об итогах минувшего года, Антон Милютин подчеркнул, что 2019-й в отделении расценивают как успешный календарный период.

Антон Милютин,

управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

— Мы росли по ключевым показателям бизнеса. Увеличились наша филиальная и агентская сети, количество клиентов, рынку были представлены новые продукты.

В части розничного бизнеса в региональном отделении Сбербанка отмечают рост и кредитного, и депозитного портфелей. Рост кредитного портфеля составил 17%, в том числе потребительское кредитование выросло на 33% по отношению к 2018 году. Всего за 12 месяцев 2019 года Сбербанк на Алтае выдал 9,4 тысячи ипотечных кредитов на сумму 12,5 млрд рублей.

Примечательно, что практически треть клиентов банка, которые получали ипотеку, сделали это еще и технологично — с помощью платформы Сбербанка «ДомКлик». Это сервис, который позволяет со своего компьютера либо смартфона как выбрать объект, так и пройти полный путь по получению кредита и оформлению документов.

По сравнению с 2018 годом средний чек ипотечного кредита увеличился на 4%.

Говоря об уровне ставок по ипотечным кредитам, Антон Милютин подчеркнул, что в течение 2019 года наблюдался понижающий тренд.

Антон Милютин,

управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

— На сегодня минимальная ставка в рамках спецпрограмм с застройщиком может составлять 1%. Уровень средних ставок на сегодняшний день находится в диапазоне 9% и ниже. Если говорить о прогнозах на 2020 год, вопрос ставок на рынке зависит от огромного количества факторов. Но в целом тренд по уровню ставок направлен больше вниз, и в среднесрочной перспективе мы не видим оснований ждать изменения этого тренда.

Филиальная сеть Сбербанка на территории региона в 2019 году преобразилась. На сегодняшний день Сбербанк представлен 487 офисами, а сеть устройств самообслуживания включает более 1400 устройств, большинство из которых — это мини-офисы, где можно снять деньги, провести платежи, сделать переводы и ряд других операций.

На протяжении года Сбербанк на Алтае реконструировал или переформатировал 41 офис. Также появилось два новых офиса — в селе Санниково и в Барнауле.

Говоря о корпоративном бизнесе, Антон Милютин отметил, что сегодня более 43 тысяч компаний выбирают Сбербанк в качестве своего финансового партнера. В 2019 году их количество увеличилось на 4,5 тысячи.

«Для нас это главный результат за 2019 год», — подчеркнул управляющий регио­нальным отделением.

Кредитный портфель юридических лиц вырос на 22,5%, в том числе у представителей малого бизнеса — на 17%. И в целом составил 29,1 млрд рублей.

Аграрный сектор и стройка

В числе основных направлений деятельности, в которых наблюдался рост объемов кредитования в корпоративном секторе, — льготные программы для сельхозтоваропроизводителей и переработчиков в рамках субсидий Минсельхоза, а также активный рост в кредитовании строительного сектора, а именно в части финансирования жилищного строительства.

По словам Антона Милютина, по итогам 2019 года Сбербанк лидирует в объемах кредитования в рамках постановлений и субсидируемых программ Минсельхоза. Почти каждый второй кредит в 2019 году был выдан именно Сбербанком — как на инвестиционные цели, так и на текущие (краткосрочные кредиты).

Объем кредитов, предоставленных в рамках данных программ, в 2019 году превысил 9 млрд рублей. В целом в сравнении с 2018 годом отмечается увеличение объемов выдач на 10%.

Что касается темы строительства, то нововведения в законодательстве и практика проектного финансирования серьезно изменило данную отрасль. Однако, как указывает управляющий региональным отделением, для Сбербанка такие перемены не стали неожиданностью.

«Мы давно занимаемся финансированием строительных проектов и имеем достаточный опыт. В работу с застройщиками мы включились сразу и на конец года имели семь проектов, которые были профинансированы с использованием счетов эскроу. Объем средств, выданных на цели финансирования жилой стройки за 2019 год, — 3 млрд рублей», — уточнил Антон Милютин.

Ценим самое дорогое — время

Огромное значение в своей работе Алтайское отделение ПАО Сбербанк придает развитию сервисов и услуг, направленных на достижение максимального удобства клиентов.

Например, активное развитие получил сервис банковских платежных агентов, подразумевающий выдачу наличных в торговых точках. В 2019 году возможность снимать наличные в магазинах появилась у жителей 89 сельских населенных пунктов.

Также в 2019 году в Барнауле был реализован проект по оплате проезда в общественном транспорте бесконтактными пластиковыми картами. На сегодняшний день более 700 единиц общественного транспорта оборудовано устройствами для приема безналичной оплаты, что делает сервис для клиентов более доступным и удобным.

Кроме того, в прошлом году был реализован проект по организации приема безналичных платежей в сети МФЦ.

«Сегодня практически все многофункциональные центры в Алтайском крае и Республике Алтай имеют возможность принимать платежи по пластиковым картам. Это удобно, все можно сделать в режиме одного окна», — отметил Антон Милютин.

Также в 2019 году стало возможным потребительское кредитование клиентов Сбербанка при покупке товаров в интернет-магазинах. Это новый сервис, который появился в линейке Сбербанка. Оценку данному сервису давать еще рано, но, учитывая, что потребительское поведение меняется и все больше покупок осуществляется на различного рода интернет-площадках, в Сбербанке понимают, что это направление кредитования является очень перспективным.

С сентября 2019 года для индивидуальных предпринимателей стало возможным получить кредит без визита в банк при онлайн-оформлении заявки и при наличии электронной подписи. Этот процесс занимает не больше часа.

Кроме того, теперь предприниматели имеют возможность открыть первый расчетный счет дистанционно, без визита в банк. Для этого достаточно трех документов (биометрический загранпаспорт, обычный паспорт и СНИЛС). В итоге предприниматель прямо из дома или из офиса может открыть счет самостоятельно.

Еще один сервис, который внедрил Сбербанк на Алтае, — это возможность открытия расчетного счета непосредственно на территории клиента. Выездной менеджер может выехать в офис клиента и на месте открыть расчетный счет.

«Мы ценим самое дорогое — время наших клиентов», — резюмировал Антон Милютин.

Образование и благотворительность

Активно ведет себя Алтайское отделение ПАО Сбербанк и на поприще социальных проектов.

Так, в банке уделяют большое внимание вопросам финансовой грамотности. На протяжении всего года с разными категориями клиентов проводились мероприятия, связанные с повышением финансовой грамотности.

Также в 2019 году в Алтайском крае стартовало обучение педагогов по программе развития личностного потенциала. Это программа, которую реализует благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» совместно с Московским городским педагогическим университетом. Он направлен на обучение педагогов современным образовательным методикам. Алтайский край — один из 10 регионов России, где реализуется данная программа.

Кроме этого, дочерняя компания Сбербанка «Деловая среда» развивает образовательную площадку для бизнесменов и активно принимает участие в мероприятиях и форумах.

И, конечно, отдельного внимания заслуживает традиционный «Зеленый марафон», который будет проводиться и в этом году.

Раздвигая границы — развитие экосистемы Сбербанка

Как подчеркнул Антон Милютин, 2019 год стал важным в части построения экосистемы Сбербанка.

Антон Милютин,

управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

— Направление банковских сервисов продолжает развиваться. Эти сервисы выходят за рамки традиционных банковских продуктов, но их объединяет ориентированность на удовлетворение потребностей наших клиентов.

По словам управляющего, в сентябре прошлого года в Алтайском крае стартовали продажи сервиса телемедицины от DocDoc, который позволяет и получить консультацию врача в любое время, и записаться к интересующему специалисту.

Также в ноябре 2019 года в регионе начались продажи онлайн-кинотеатра Okko. Уже за два последних месяца 2019 года было реализовано более тысячи подключений, что говорит о большом потребительском спросе на эту услугу.

С 27 февраля текущего года на Алтае заработал мобильный оператор «СберМобайл». Теперь есть возможность приобрести сим-карты в офисах Сбербанка и стать клиентом этого оператора связи.

Кроме того, в крае продолжается развитие сервиса доставки еды Delivery Club.

По словам Антона Милютина, на этом перечень услуг и сервисов Сбербанка не ограничивается. Количество компаний и дочерних обществ, которые входят в периметр экосистемы банка, будет расти, а это значит, что 2020 год обещает стать еще более насыщенным и интересным.