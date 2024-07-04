От поиска партнера до транспортировки. На какую помощь от государства и региона могут рассчитывать экспортеры края

Алтайский край — один из лидеров по экспорту в Сибири, несмотря на все трудности, с которыми сталкиваются экспортеры в последние годы. Оставаться в большой игре предпринимателям помогают меры господдержки как федерального, так и регионального уровня. О том, как именно эти механизмы используют краевые экспортеры, и о перспективных зарубежных рынках для алтайских предпринимателей altapress.ru поговорил со Станиславом Татаринцевым, руководителем центра «Мой бизнес».

Экспорт в Алтайском крае

Станислав Татаринцев отметил, что в целом по краю экспорт снизился — но незначительно. В центре «Мой бизнес» же отмечают рост интереса к экспорту в регионе. Сейчас у центра рекордное количество получателей услуг — продолжают экспортировать те компании, которые занимались этим ранее, и появляются новые игроки.

Перспективы в целом неплохие, — рассказал Станислав Татаринцев. — Тот же сектор АПК прекрасно себя чувствует, он в первую очередь экспортирует у нас. Хорошие показатели наблюдаем у промышленности.

Сейчас в крае порядка 1400 экспортеров, включая малый, средний и крупный бизнес. Эта цифра примерно остается одинаковой каждый год. Более 500 организаций и ИП являются получателями услуг центра.

Приоритетными странами-­партнерами были до санкций и остаются до сих пор Китай, Монголия, Узбекистан, а также страны ЕАЭС — Казахстан, Беларусь, Киргизия, Армения и Кыргызстан.

А вот в последнее время набирает обороты экспорт в страны Ближнего Востока — например, Афганистан и Иран, ОАЭ и Турцию. Также развиваются такие направления экспорта, как Индия и Вьетнам.

В целом круг стран-контр­агентов по экспорту у Алтайского края довольно широкий — порядка 70-80 государств.

С какими сложностями сталкиваются экспортеры

На данный момент остаются сложности с логистикой и финансовыми расчетами. За 2022−2024 годы экспортеры, транспортные и финансовые организации нашли пути преодоления санкционных ограничений.

Появились новые логистические цепочки, хотя в основном изменения коснулись дальнего зарубежья. В ближних поставках (например, в Китай и Монголию) транспортные изменения минимальны.

Однако проблемы с получением платы за свою продукцию есть везде. Решения не заставили себя ждать — например, операции могут производиться в валюте страны-импортера. Там, где это невозможно, организации ищут другие пути преодоления финансовых ограничений в расчетах.

Как показывает практика, все преодолимо, — говорит директор центра «Мой бизнес». — Главное — это стремление и настойчивость!

Как государство поддерживает экспорт

Станислав Татаринцев подчеркивает: государство заинтересовано в расширении экспорта и предлагает немало вариантов поддержки, стимулирующих развитие внешней торговли в рамках реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

Это связано с тем, что экспорт является одним из факторов экономического развития страны. Во-первых, он подразумевает появление новых компетенций у производителей. Во-вторых, постоянно повышается качество продукции из-за необходимости сертификации. В-третьих, разрабатываются новые продукты, производство модернизируется.

Господдержка есть как на федеральном, так и на региональном уровне.

Федеральную помощь оказывает Российский экспортный центр (РЭЦ). Эта организация располагает различными инструментами и может поддерживать проекты на всех этапах.

Одна из самых востребованных и существенных мер поддержки от РЭЦ — это субсидирование затрат на перевозку.

На субсидирование, транспортировки и сертификации принимаются все заявки, после чего осуществляется их проверка на полноту и правильность заполнения. Но, конечно, не все могут быть удовлетворены, если, например, закончится лимит. У РЭЦ есть выделенный (и, конечно, ограниченный) бюджет.

«Как правило, если вовремя подать документы, проблем не возникает», — рассказывает Станислав Татаринцев.

Также субсидируется участие в выставках, сертификация продукции АПК, размещение в демонстрационно-дегустационных павильонах и т. д.

РЭЦ предоставляет доступ к различным аналитическим данным, помогает в получении кредитов и страховок — обеспечивает пониженные ставки. Основное условие в получении льготы — быть действующим экспортером, иметь контракт.

Чем может помочь регион

Региональным институтом поддержки является Центр поддержки экспорта (ЦПЭ). Финансируется он из федерального бюджета и частично из средств субъекта РФ.

Меры от региона также направлены на поддержку на любом этапе процесса начиная от поиска партнеров, продолжая сопровождением экспортного проекта, организацией бизнес-миссий и сертификацией и заканчивая отгрузкой товара в пункте назначения. Основной вектор внимания региональной поддержки сосредоточен только на малом и среднем бизнесе, в отличие от федерального, в зону ответственности которого входит еще и крупный.

Услуги ЦПЭ, как правило, оказываются на безвозмездной основе. В некоторых случаях необходимо софинансирование — обычно не более 20%.

К примеру, услуга по оказанию содействия в транспортировке товаров на экспорт софинансируется в соотношении 80% на 20% в части затрат, связанных с осуществлением доставки по территории России. Меньшую часть платит предприниматель.

Также на условиях софинансирования оказывается содействие в участии представителей бизнеса в партнерских акселерационных программах, которой, к примеру, является обучение в Сколково по программе «Экспортеры 2.0»

Услуги же, связанные с подготовкой контракта, поиском партнеров, организацией выставок и бизнес-миссий, оказываются полностью за счет государственной поддержки.

При участии в мероприятиях (бизнес-миссии и выставках) предприниматель платит только за проезд и проживание. Вся остальная сумма, от аренды площадки до найма переводчика при необходимости, ложится на ЦПЭ.

Еще одна вещь, с которой может помочь региональная инфраструктура, — это поручительство и залог при получении кредита в коммерческом банке, а также микрофинансирование.

К «специфическим» же услугам относятся, например, регистрация товарного знака, сертификация продукции по требованиям страны-­импортера. С любым из этих вопросов предприниматель может обратиться в центр и получить квалифицированную помощь.

К одним из самых эффективных мер поддержки Станислав Татаринцев относит, например, выставки и бизнес-миссии — по итогам последних половина участников, как правило, заключает контракты в течение нескольких месяцев.

Поддержка считается эффективной, когда экспортер впоследствии заключает контракт и осуществляет отгрузку товара в среднем на 30 руб­лей на каждый потраченный государством рубль. «То есть выручка экспортеров в 30 раз превосходит затраты на поддержку, — подчеркнул руководитель центра «Мой бизнес».

Взгляд в будущее

Есть все предпосылки, что финансирование поддержки экспорта продолжится и в следующие годы в рамках национального проекта в соответствии с майским Указом Президента РФ. И объем поддержки, скорее всего, снижаться не будет, а возможно, даже увеличится, — поделился Станислав Татаринцев. — Так что прогноз позитивный.

Ближайшие мероприятия

В центре уже запланирован ряд мероприятий по поддержке.

16–17 июля стартует ежегодная программа акселерации «Экспортный форсаж». В ее рамках пройдет практико-ориентированное обучение с приглашенными экспертами для тех экспортеров, которые хотят получить новые знания, помощь в составлении бизнес-­плана по выходу на экспорт или увеличению продаж.

9–11 июля пройдет реверсная бизнес-­миссия из Узбекистана, а 23–25 июля — из Китая. Представители других стран приедут в наш край на переговоры.

Из ближайших международных бизнес-­миссий запланированы: Армения (июль), Узбекистан (август), Казахстан (сентябрь).

Заявки на участие во всех мероприятиях, организуемых ЦПЭ, принимаются через сайт организации «Мой бизнес» или по телефону горячей линии.

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