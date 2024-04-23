От ползунков и печенек до мусорных баков и туалетов: что и как производится трудом заключенных в Алтайском крае

На выставке продукции удивительное разнообразие — с одной стороны легендарные нарды и шахматы, а с другой — детские сарафанчики и ползунки. И где-то между ними — картины с лошадьми и пейзажами. А еще — с портретами известных людей страны и края.
Пищевых продуктов показали тоже немало — от круп и масла до пельменей и печенек. Их, как отметили в ведомстве, много производят и для собственных нужд. Колонии обмениваются друг с другом. Одни, например, поставляют молоко, а другие — картошку.
Швейное дело, очевидно, преуспевает — столько видов спецодежды в одном месте можно увидеть, пожалуй, только в магазине.
Тема отдельного разговора — наверное, производство из дерева и металла. Мало того, что тут есть диваны, шкафы и даже школьные парты с маленькими стульчиками, так еще и детские качели, мусорные баки, трубы и биотуалеты.
Новый начальник УФСИН России по Алтайскому краю, полковник внутренней службы Сергей Герасимов отметил:
«Цель этой выставки — привлечь инвесторов и заказчиков, показать, что мы производим. Основная задача — обеспечить осужденных работой, чтобы они выплачивали исполнительные иски, возмещали моральный ущерб пострадавшим, оказывали поддержку государству.
Работают добросовестно, за всеми осуществляют надзор. Продукция, произведенная здесь, не уступает по качеству изделиям в магазинах».
Качество продукции и перспективы развития взаимодействия с другими производствами края отметил президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков:
«На рынке всегда найдется место для любого товара. На мой взгляд, качество продукции достойное.
Предприятиям предоставляют возможность размещать выполнение каких-то своих заказов на промышленных площадках системы УФСИН. Думаю, сейчас, в условиях дефицита кадров и нехватки рабочих рук, многие компании в этом заинтересованы. Также используется форма взаимодействия, когда осужденные в условиях ограниченной свободы трудятся прямо на предприятиях».
Для гостей выставки, среди которых были представители правительства и различных министерств и ведомств края, провели экскурсию по производству. Посетители смогли заглянуть в мебельный цех, на производство металлоизделий и в швейный цех.
Работают здесь стандартные 8 часов в день. Зарплата по МРОТ.
«Работаю в швейном производстве с 2021 года. По первому образованию повар-кондитер. А здесь можно было выбрать профессию по желанию, — рассказал осужденный Роман Ковальчук. — Пошел на швейное дело, меня тут обучили. Сейчас осуществляю технический контроль на производстве, слежу, чтобы все было сшито верно и не было брака. Уже приглашали на работу после освобождения».
Борис Чесноков также отметил, что в продукции, произведенной на базе УФСИН, нет того, что делало бы ее хуже любой другой:
«У меня предубеждения к такой продукции нет. Вспоминаю молодость. Когда только окончил институт, работал на моторном заводе. Обслуживал оборудование, подобное которому стояло в исправительной колонии во Власихе. Выезжал туда как специалист, общался с заключенными. Они произвели на меня впечатление культурных людей и грамотных специалистов».
Самое важное - в нашем Telegram-канале