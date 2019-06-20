От шикарной Marussia до Кировца: 5 фишек проходящего на Алтае «Дня сибирского поля-2019»

19 июня в Алтайском крае стартовал традиционный форум «День сибирского поля». Организаторы еще не называют число посетителей, но уже понятно, что мероприятие проходит с аншлагом. Что интересного происходит на площадке агропарка, своими глазами увидели корреспонденты altapress.ru.

Фишка № 1. Количество и география участников

В этом году количество компаний участников «Дня сибирского поля» существенно расширилось. Если в прошлом году их было 240, и они представляли в основном регионы Сибири, то в этом году уже 270.

Организаторы отмечают: география представителей тоже расширяется. Выставлять свою технику и показывать технологии приехали компании из 20 регионов России и шести стран мира. Впервые в этом году на Алтае работает обширная делегация из Южной Кореи. У корейцев на «Дне сибирского поля» отдельный павильон. А еще здесь можно можно встретить представителей Германии, Китая и других государств.

Что касается самой сельхозтехники, то ее здесь предостаточно — от компактных тракторов и погрузчиков, предназначенных для небольших фермерских хозяйств, до огромных энергонасыщенных комбайнов.

Что было интересного на «Дне сибирского поля-2019» Анна Зайкова

В нынешнем году дилеры привезли на Алтае много «свежачка». На «Дне сибирского поля-2019» представили порядка 20 новых образцов техники.

Кстати, посмотреть здесь можно не только на сельхозтехнику. Одна из фирм, занимающаяся автомаслами, выставила на форуме шикарный спорткар Marussia. Его специально доставили из Новосибирска.

Что было интересного на «Дне сибирского поля-2019» Анна Зайкова

Фишка № 2. Демонстрационные показы

Возможность увидеть технику в работе — безусловный плюс нашего агрофорума. Эта фишка существует с первого года проведения «Дня поля» на Алтае. Только в первый день на демонстрационных площадках показывали 17 образцов, половина из которых местного производства.

Демпоказы на «Дне сибирского поля-2019» Анна Зайкова

Новинкой тест-драйва стала дисковая борона французского производства Quivogne. Такая машина есть в регионе в единственном экземпляре.

Демпоказы продолжатся и 20 июня. Шоу-программа на полигоне пройдет в 11.00 и 12.30.

Демпоказы на «Дне сибирского поля-2019» Анна Зайкова Демпоказы на «Дне сибирского поля-2019» Анна Зайкова Демпоказы на «Дне сибирского поля-2019» Анна Зайкова Демпоказы на «Дне сибирского поля-2019» Анна Зайкова Демпоказы на «Дне сибирского поля-2019» Анна Зайкова Демпоказы на «Дне сибирского поля-2019» Анна Зайкова Демпоказы на «Дне сибирского поля-2019» Анна Зайкова Демпоказы на «Дне сибирского поля-2019» Анна Зайкова Демпоказы на «Дне сибирского поля-2019» Анна Зайкова Демпоказы на «Дне сибирского поля-2019» Анна Зайкова

Фишка № 3. Выставка сельхозживотных

Выставка сельскохозяйственных животных проводится на «Дне сибирского поля» ежегодно. Для комфортного прибывания скота здесь есть удобные вольеры и манеж, куда животноводы из разных предприятий края выводят своих рогатых и хвостатых подопечных для оценки жюри.

В выставке участвуют 29 хозяйств края, 27 из которых имеют статус племенных. Общее количество животных и птицы — более 90 голов. Такого большого количества живности здесь еще не было.

Помимо крупно-рогатого скота, которого на «Дне сибирского поля» можно встретить всегда, на площадку агропарка привезли лошадей трех пород, тонкорунных овец, милейших козочек и пушных зверьков.

Выставка сельхозживотных на «Дне сибирского поля-2019» Анна Зайкова Выставка сельхозживотных на «Дне сибирского поля-2019» Анна Зайкова Выставка сельхозживотных на «Дне сибирского поля-2019» Анна Зайкова Выставка сельхозживотных на «Дне сибирского поля-2019» Анна Зайкова Выставка сельхозживотных на «Дне сибирского поля-2019» Анна Зайкова Выставка сельхозживотных на «Дне сибирского поля-2019» Анна Зайкова Выставка сельхозживотных на «Дне сибирского поля-2019» Анна Зайкова Выставка сельхозживотных на «Дне сибирского поля-2019» Анна Зайкова Выставка сельхозживотных на «Дне сибирского поля-2019» Анна Зайкова

А еще на выставке впервые представлены утки.

Выставка сельхозживотных на «Дне сибирского поля-2019» Анна Зайкова

19 июня здесь стартовал смотр-конкурс крупного рогатого скота симментальской породы. В состав экспертной комиссии вошли представители краевого минсельхоза, центра сельхозконсультирования и аграрного университета. Хозяйства с самыми добротными симменталами получат дипломы и денежный призы.

Имена, а точнее клички победителей станут известны 20 июня.

Фишка № 4. Насыщенная деловая программа

В этом году деловая программа «Дня сибирского поля» включает более 10 различных мероприятий. 19 июня участники агрофорума уже обсудили возможности цифрового развития сельского хозяйства, презентовали программу «Росагролизинга».

Что было интересного на «Дне сибирского поля-2019» Анна Зайкова

В этот же день на площадке агропарка прошло выездное совещание трехсторонней комиссии в области социально-трудовых отношений. Для АПК этот вопрос как никогда актуален. Несмотря на то, что уровень заработной платы в аграрной сфере растет, остается и много проблем, главная из которых — неформальная занятость.

Демпоказы на «Дне сибирского поля-2019» Анна Зайкова

20 июня деловая программа «Дня сибирского поля» будет акцентирована на вопросах животноводства. В 14.00 здесь соберутся представители «Национальной ассоциации заводчиков герефордского скота», разведением которых занимаются в 70 регионах страны.

В рамках выставки запланирована конференция по проблемам и перспективам разведения этой породы.

Фишка № 5. Проверка здоровья

Второй год на «Дне сибирского поля» работает специализированная медицинская экспозиция. Здесь работают специалисты Диагностического центра и Краевого центра медпрофилактики.

Каждый желающий на этой площадке может познакомиться с возможностями работы мобильного ФАПа.

На «Дне сибирского поля-2019» можно проверить свое здоровье Анна Зайкова На «Дне сибирского поля-2019» можно проверить свое здоровье Анна Зайкова На «Дне сибирского поля-2019» можно проверить свое здоровье Анна Зайкова На «Дне сибирского поля-2019» можно проверить свое здоровье Анна Зайкова На «Дне сибирского поля-2019» можно проверить свое здоровье Анна Зайкова На «Дне сибирского поля-2019» можно проверить свое здоровье Анна Зайкова

Особое внимание в этот раз уделили мужскому здоровью. Каждый желающий при наличии паспорта, полиса и СНИЛС может прямо здесь записаться к врачу-урологу, а также на ультразвуковое исследование.

Медицинская экспозиция будет работать и 20 июня — с 9 до 16 часов.