От свадьбы до форума. Как барнаульские бизнесмены развивают event-индустрию и внедряют европейские стандарты

Event-индустрия — неотъемлемая часть современного общества. И, конечно, это целая ниша экономики любого города. В Барнауле сегодня существует большой спрос на организацию и проведение мероприятий любого уровня — от камерной свадьбы или дня рождения до масштабного форума или фестиваля. И за всем этим стоят конкретные люди, которые отвечают за то, чтобы то или иное событие осталось в памяти его участников. О том, как это работает — в материале altapress.ru.

Новые форматы

Сегодня широкая публика в Барнауле все больше отказывается от организации стереотипных мероприятий и конечный потребитель в итоге желает, чтобы событие, к которому он непосредственно сопричастен, было действительно необычным.

Профессиональный ведущий и шоумен Валерий Варламов рассказывает, что он вносит свой вклад в разрушение стереотипов относительно проведения различных праздников, в том числе свадеб.

«Большая часть жителей края стремится к новому, интересному, необычному. Тому, что отличается от прошлого. Произошла резкая смена моды, которая с помощью интернета быстро распространилась. Под влиянием интернета и столиц сознание молодоженов стало перестраиваться. На пьедестал ведущих свадеб зашли именно ведущие — в основном выходцы из КВН, с креативными умами, новыми идеями, с необычным подходом. Порой этот подход во время обсуждения и планирования свадьбы не всегда понятен, но в жизни выходит очень круто», — говорит собеседник.

Валерий Варламов Предоставлено altapress.ru.

Важно, что в своих стремлениях Валерий Варламов не одинок. В Барнауле сегодня существует целая генерация представителей этого бизнеса. Яркий пример «Первый Клуб Шоуменов», в который входит и Валерий Варламов.

Говоря об этом творческом объединении, собеседник отмечает, что «клуб» — для людей с головой, которые готовы профессионально внедрять новые тренды в региональную event-индустрию и делать ее лучше.

А то, что спрос на такого рода услуги в Барнауле есть, доказывают слова самого шоумена о конкуренции на данном рынке.

«Сейчас с конкуренцией все так, как и раньше — высокая. Видно, что на рынок заходит новое поколение ведущих», — делится своими наблюдениями собеседник.

При этом, как и в любом деле, здесь есть свои проблемы.

Первый клуб шоуменов. Предоставлено altapress.ru.

«Когда ты выходишь в новую сферу, нужно себя зарекомендовать — показать дело, а не „картинку“. Сейчас новички продвигают себя именно „картинкой“ — красивым визуалом профиля в instagram или сайта. А когда видишь отзывы от заказчиков, понимаешь, что за картинкой ничего нет. Делают они, а стыдно нам. Но не все — мираж. На тропу микрофона выходят и интересные перспективные ребята, о которых, может, пока никто и не знает, но я больше чем уверен, что через 5−6 лет они станут ответственными ведущими. И они, как и мы, будут полностью отдаваться каждому мероприятию, будь это юбилей на 100 человек или грандиозное мероприятие на 2,5 тыс. человек», — подчеркивает Валерий Варламов.

Европейский уровень

На поприще внедрения высоких стандартов в индустрию развлечений работает и барнаульская предпринимательница Анна Усова, которая посвятила этому делу уже более полутора десятков лет.

Говоря о начале своего творческого и бизнес-пути, собеседница рассказывает: «Мы пытались транслировать совершенно иной подход к мероприятию, чтобы всем гостям было комфортно. Пытались сделать так, чтобы жених с невестой не касались организационных вопросов во время торжества. Ввели несколько фишек, которые сегодня кажутся обыденными: планирование свадьбы за полгода, ввели выездную церемонию, разбили банкет на блоки».

Анна Усова. предоставлено altapress.ru.

Сегодня Анна Усова придерживается мировых трендов при проведении торжеств. «Свадьбы у нас проходят в европейском стиле. Если хочется чего-то традиционного, пожалуйста, обыграем. Запустим молодых с крутым перформансом, а там уже родители с караваем и словом, почему нет? Главное, чтобы было красиво, без всяких коридоров, лепестков роз и хлопушек, потому что это бедлам, нарушает дисциплину», — говорит бизнес-леди.

Говоря о клиентской базе и желаниях людей при подготовке мероприятия, Анна Усова отмечает: «Люди нас находят в интернете и уже целенаправленно звонят: это их мечта — красивая свадьба в шатре».

Что касается функционирования бизнеса, который строится на проведении красивых мероприятий в шатре, то по этому поводу собеседница говорит, что в условиях Сибири — это сезонная история.

«Это сезонный бизнес. Работаем с мая по конец сентября. Персонал занят с апреля по октябрь: нужно монтировать и демонтировать шатер. В остальные месяцы тоже не сидим на месте: нужно разрабатывать новое меню, общаться с клиентами, рекламировать себя, продвигаться», — делится секретами работы Анна.

Монблан. Предоставлено altapress.ru.

При этом бизнес-леди не останавливается на достигнутом, инвестирует в новые проекты, которые так или иначе направлены на то, чтобы горожане (а главным образом, горожанки) могли интересно и очень красиво провести время.

Высокотехнологичный бизнес

Не секрет, что организация интересных и зрелищных мероприятий предполагает использование высокотехнологичного оборудования. И с этим в Барнауле все в порядке. Придумать уникальные технические решения, воплотить их в реальность, смонтировать большие экраны, установить проекторы и выставить профессиональный звук — все это работа, на которой специализируется ООО «Мем Групп».

Данная компания вот уже более 20 лет обеспечивает большие и малые мероприятия технической «начинкой».

Голография. «МЕМ ГРУПП». Предоставлено altapress.ru.

Впрочем, по словам директора «Мем Групп» Максима Потапова, спектр услуг компании выходит за рамки только лишь технического сопровождения.

«Мы также разрабатываем и внедряем визуальные решения, осуществляем видео-продакшн — съемку, монтаж, вещание, трансляции в интернете, оказываем услуги по диагностике и ремонту проекторов — и в целом предлагаем комплексное обслуживание мероприятий», — говорит собеседник.

В послужном списке компании — гастрольные туры топовых артистов по стране и за рубежом, участие в организации крупных фестивалей (например, Шукшинского), форумов, инсталляций и эффектных шоу.

Максим Потапов , руководитель ООО «МЕМ ГРУПП». Предоставлено altapress.ru.

По словам Максима Потапова, специфика работы требует соответствующей технической подготовки, а поэтому специалисты «Мем Групп» обладают очень серьезными компетенциями, позволяющими решать действительно сложные и интересные творческие задачи, как в Барнауле, так и далеко за пределами Алтайского края.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».