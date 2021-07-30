От церковных куполов к тюнингу грузовиков. Как барнаульское производство удерживает позиции на рынке, пока бушует вирус и растут цены на металл

У руководителя компании «Восточная вершина» свое понимание, каким должно быть производство. Первое — это принцип: если делаешь — делай хорошо. Второе — самостоятельность: обращаться в банки — не его удел. Третье — адаптивность: если нет выхода — найдите его. Таким образом Олег Апаликов держится на рынке, который со всех сторон зажимают коронавирус, ограничительные меры и цены на материалы.

Смекалка ужом вьется

— Олег Юрьевич , ваше предприятие занимается изготовлением куполов для церквей и довольно известно в пределах страны и за рубежом. Пандемия как-то повлияла на объемы и характер производства?

— Безусловно. В 2020-м всех накрыло первой волной коронавируса, большие стройки, в том числе и возведение церквей, были приостановлены. Где-то через полгода люди начали возобновлять деятельность. И со второй половины 2020-го по июнь 2021 года у нас был всплеск активности покупателей куполов. Однако уже с июля мы были вынуждены расширить каталог товаров, потому что основное производство просело. У людей финансы потребовались несколько в другое место, нежели на строительство церквей или на меценатство. Мы изучили рынок и выбрали ниши, которые пользуются спросом, но на которые нет предложений.

Как барнаульское производство удерживает позиции на рынке. Архив компании «Восточная вершина»

— И какие направления выбрали?

— Не поверите — начали изготавливать зоологические инструменты. Хозяева крупных и длинношерстных собак меня поймут. Вопросы по части ухода за такими питомцами стоят остро, когда нужно вычесать колтун. То, что сейчас предлагают на рынке, мягко говоря, одноразовый инструмент. Многие хотели бы видеть более профессиональную вещь, которая не сломается и не поранит животное. Мы изготовили несколько таких образцов и провели «тест-драйв» на собаках. Хозяева дали высокую оценку: «Огонь, классно, все получается».

У нас вообще такое правило: перед тем как выставлять тот или иной товар на продажу, провести тест и собрать отзывы. Получили хороший отклик? Начали мелкосерийное производство. Сейчас занимаемся вопросом продажи зоотоваров через Озон. Изделия лаконичные — без лишних наворотов. В руках такую чесалку держать приятно (чувствуется вес) и удобно из-за специальной формы ручки. И точно не сломается, даже зубья, посмотрите (выгибает в разные стороны, — прим.ред.), сидят на месте, потому что они не приклеены, а вварены. Подобные изделия в России делают только под Санкт-Петербургом, небольшое кустарное предприятие. Теперь на рынок зайдем мы. Перед импортным аналогом у нас есть весомое преимущество — цена.

Как барнаульское производство удерживает позиции на рынке. Архив компании «Восточная вершина» Как барнаульское производство удерживает позиции на рынке. Архив компании «Восточная вершина» Как барнаульское производство удерживает позиции на рынке. Архив компании «Восточная вершина»

— В списке ваших потенциальных покупателей оказались только собачники?

— Мы получили заказы и от владельцев лошадей. Люди действительно заинтересовались продукцией. Один мой товарищ заказал стремя из нержавеющей стали. Красиво получилось. А самое главное интересно — как оказалось ему понадобилось особенное стремя, которое можно легко «накинуть» на ногу, если оно соскользнет в процессе езды. Никогда не занимался конным спортом, максимум в армии на лошадях ездил, и не знал, что есть такой нюанс. Но мы провели исследование и начали работу. Нержавейка оказалась практически идентична по весу титановому стремени, но визуально выглядела гораздо привлекательнее.

Как барнаульское производство удерживает позиции на рынке. Архив компании «Восточная вершина»

Планируем, если это приобретет больший интерес, вывести изделие в малосерийное производство. Сейчас отрабатываем техпроцесс сборки. Также есть задумка, хотим изготавливать полые нержавеющие шары разного диаметра.

— Для чего?

— Оказалось, что в очистных сооружений полый шар выполняет функцию поплавка. Он затыкает место слива, когда уровень воды падает непозволительно низко. Понятно, что нержавейка с покрытием нитрид титана не поддается химической реакции, а благодаря своей геометрии не тонет.

Кроме того, много дизайнеров, которые интересуются малыми архитектурными формами. Я в Баку подобное видел — там был шикарный фонтан из шести сфер разного диаметра. Полусферы применяются в том числе и на нашем основном производстве. В церковных люстрах они играют роль отражателей света.

Как барнаульское производство удерживает позиции на рынке. Архив компании «Восточная вершина»

Обезопасим вас и нас

— Кроме свободной ниши зоологических товаров , вы нашли своего клиента в других сферах?

— Есть известная тема — тюнинг. Но мы не стали трогать легковые автомобили, этого слишком много на рынке. А вот тюнингом больших грузовиков типа MAN, DAF и SCANIA многие заинтересовались. В основном наши клиенты — владельцы транспортных компаний. Они хотят не только сделать машину уникальной, но и «защитить» технику. Некоторые грузовики, в частности КАМАЗ и MAN имеют конструктивные особенности, при которых радиатор находится без основной защиты. Мы стали выполнять эту защиту из нержавеющей стали в виде всевозможной резьбы и закрывать конструктивные отверстия для радиаторов.

Как барнаульское производство удерживает позиции на рынке. Архив компании «Восточная вершина» Как барнаульское производство удерживает позиции на рынке. Архив компании «Восточная вершина»

— Вы практически ушли от основного производства…

— Не сказал бы. Мы просто нашли новые формы. Но и в своей сфере постарались — в церковной тематике расширили ассортимент. Более того, нам удалось благодаря собственным разработкам снизить себестоимость изделий. Она оказалась ниже, чем у основного производителя церковной атрибутики, завода Софрино в Москве. За это мы получили хорошие отзывы от руководства нашей церкви.

Все то, что идет на пользу и интересно людям, мы стараемся делать на совесть. Когда производим какое-либо изделие, мы заботимся о том, как оно будет эксплуатироваться. Если раньше что-то исполнялось из латуни и со временем зеленело и ржавело, то сейчас изделия из нержавеющей стали с покрытием нитрид титана позволяют той же церковной люстре прожить гораздо дольше. Она не ржавеет, не чернеет от копоти из-за свечей, ее можно помыть и очистить, не боясь испортить покрытие.

В остальной части похвастаться особо нечем, но мы стараемся удержаться на плаву несмотря ни на что. Не знаю насколько это удастся, но думаю будем находить пути, чтобы остаться на рынке, не выпасть из-за цены.

Как барнаульское производство удерживает позиции на рынке. Архив компании «Восточная вершина»

Вирус , газ и атас

— Ваше производство напрямую связано с металлами , а в 2021-м цена на него выросла. Как вы планируете справляться с этой ситуацией?

— К сожалению, стоимость материалов, в том числе, нержавеющей стали, за последний год увеличилась в два раза. Сложный период сейчас, и как-либо повлиять на ситуацию мы не можем. Кроме того наше производство может ожидать новые трудности: минпромторг и глава правительства попросили производителей азота, кислорода и аргона для промышленных целей перепрофилировать предприятия на производство кислорода медицинского.

В итоге, наш поставщик газа отказался от сотрудничества. Соответственно, я могу предположить, что сейчас на рынке возникнет недостаток азота для лазерной резки. Пока не ясно, как наше предприятие будет выходить из этой «блокады». Мы пытаемся применить другой тип газа, но его цена в четыре раза выше, что в конечном счете скажется на себестоимости изделия. Люди не смогут приобретать по такой цене.

Как барнаульское производство удерживает позиции на рынке. Архив компании «Восточная вершина»

— Какие перспективы вы можете себе представить на этот и следующий год?

— Я не знаю, что будет дальше. Загадывать не готов. Есть политические риски. В свое время уже была ситуация с импортозамещением, но это больше затронуло агросектор. В том числе, инструмент, который ранее наши компании заказывали за границей. Мы пока не трогаем эту тему, потому что местные производители справляются своими силами — изменяют техпроцесс и изготавливают какие-то комплектующие самостоятельно.

Иногда мы гадаем, может быть стоит заниматься совсем другим делом. Может пора переходить на пластик. Здесь и дешевизна какакя-то есть: ну, сломался — выбросил — купил новый. Многие люди в силу обстоятельств сейчас живут по этому принципу. Временность изделий и деталей оправдана, потому что сделать плохо сейчас может быть даже выгоднее с точки зрения производителя, нежели сделать хорошо и навечно.

В свое время один из руководителей инструментального завода, к которому я обратился с целью упрочнения его инструмента, чтобы он дольше служил, сказал мне странную фразу. «Представьте себе, пришел ко мне человек и купил десять резцов и сверл. Они через месяц сломались, он снова ко мне пришел и купил снова десять. А если ты упрочнишь их, он придет ко мне через два месяца, а не раньше. Я потеряю объем производства. Зачем мне это?», — проповедует руководитель. Я ему объясняю, что хороший хозяин всегда стремится к чему-то: «У вас может быть упадет объем продаж на конкретно одного потребителя, но появятся новые. Средняя температура по больнице будет та же». Не нашел понимания.

В России производство не такой благодарный процесс с точки зрения бизнеса. Может быть что-то изменится.

Как барнаульское производство удерживает позиции на рынке. Архив компании «Восточная вершина»

Справка

В свое время молодой инженер Олег Апаликов выкупил у обанкротившегося ЗСВ вакуумное оборудование по напылению нитрида титана. Сегодня его предприятие «Восточная Вершина» специализируется на строительстве куполов церквей с облицовкой их нержавеющим листом с напылением поверхности нитридом титана. Предприятие является единственным на Алтае и в Сибири в этом направлении.

Подробнее ознакомиться с изделиями компании «Восточная вершина» можно на официальном сайте или в соцсетях.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».