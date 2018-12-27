Отдай мою шишку. Барнаульский бизнесмен выиграл патентную войну у предпринимательницы из Красноярска

Красноярская предпринимательница Алла Авдюкова потребовала от алтайского производителя шишки в шоколаде Дениса Пчельникова прекратить производство лакомства и выплатить ей 2 млн рублей. Она ссылалась на то, что именно за ней зарегистрирован патент на шишку. Судья арбитражного суда Алтайского края тщательно изучил рецептуру и технологию изготовления сладкой продукции. И решил, что нет оснований удовлетворять требования Авдюковой.

Патентный спор

Предпринимательиз Красноярска Алла Авдюкова (компания «Лакомый край») производит кондитерские изделия на основе вяленых сосновых цукатов. В том числе — покрытые шоколадной глазурью. Сама она их активно продвигает в соцсетях, называя то сибирским чупа-чупсом, то десертом с сибирским характером.

Но, как она узнала, Денис Пчельников (вместе с супругой Татьяной Соловенюк он работает в обоих Алтаях и Новосибирской области) производят нечто похожее: шишку в шоколаде в разных вариациях — на палочке, в мешочке, в белом или горьком шоколаде и др. Его шишка тоже популярна — на всероссийском конкурсе турсувениров в Кирове в 2017 году она получила Гран При в номинации «сувенир региона». И, к слову, он тоже называл свой продукт сибирским чупа-чупсом.

Алла Авдюкова купила алтайско-новосибирские лакомства. И решила: Пчельников нарушил ее исключительные права на полезную модель, защищенные патентом № 174111. Со своей стороны Пчельников ответил: его продукт делается иначе. В итоге судье Максиму Кулику, который обычно рассматривает патентные споры, пришлось вникать в технологию.

Алла Авдюкова ( слева) получила патент на изготовление сибирских сладостей. Страничка Авдюковой во Вконтакте.

Готовим сахарный сироп

Рецепт изготовления шишек по-пчельниковски опубликован на его сайте. Судья описал его во всех подробностях.

Готовим сахарный сироп: 1,8 кг сахара «смачиваем водой» и доводим до кипения , сахар должен полностью растворится при нагреве.

сахар должен полностью растворится при нагреве. Шишки максимально очищаем от плодоножек и хвои , и обдаем крутым кипятком , помещаем в котел для варки.

и обдаем крутым кипятком помещаем в котел для варки. Заливаем сиропом — на 1,5 — 2 см выше уровня шишек.

Варим 1−1,5 часа на медленном огне , не забываем снимать пенку с варенья…

Полный рецепт лучше изучить на сайте Дениса Пчельникова или в материалах суда. Ну, а судья пошел дальше.

Максим Кулик. altai-krai.arbitr.ru

Вяление отличатся от варки

Максим Кулик столь же тщательно изучил технологию изготовления шишки по-авдюковски. Для этого сосновое хвойное растительное сырье перебирают, замачивают на сутки в воде, моют. Затем отваривают в сахарном сиропе. Достают из сиропа, дают стечь и вялят в духовом шкафу в течение 4 часов. Посыпают сахарной пудрой или окунают в шоколадную глазурь с включениями кедровых орешек.

То есть технологии изготовления шишек отличаются, полагает судья.

Из определения арбитражного суда по иску Аллы Авдюковой к Денису Пчельникову:

Несостоятельны доводы истца о том, что после варки сырья ответчик остужает продукт, что равноценно процессу вяленья. Суд полагает, что процесс остужения продукта при комнатной температуре и процесс вяленья в духовом шкафу являются разными технологическими процессами.

Более точную оценку могла бы дать экспертиза, но ее ни одна из сторон не попросила. В итоге требования предпринмателя из Красноярска суд не удовлетворил.

Денис Пчельников получил Гран при. Страничка Пчельникова во ВКонтакте.

Предпочли публичность

Денис Пчельников пояснил altapress.ru, что он и его супруга, с которой они ведут бизнес, изначально не стали регистрировать патент, а обнародовали информацию о продукте.

Денис Пчельников,

предприниматель:

Любая такая модель не пригодна для защиты продукта как такового. Мы с Татьяной выбрали публичность, предварительно проконсультировавшись с патентоведами в конце 2016 года.

Кстати, исход дела Пчельникову был понятен еще до его начала, так как он заранее проконсультировался со специалистами. Впрочем, решение суд пока вынес только в первой инстанции. В арбитраже Кемеровской области Алла Авдюкова судится с другим производителем шишек — Денисом Давыдовым, который производит цукаты из сосновой шишки на палочке. Но там патентная битва пока в самом разгаре.