«Отказов в выдаче кредитов практически не было»

В непростых условиях 2020 года Альфа-Банк проявил себя как истинный лидер — продолжил развитие, запустил новые продукты, помог клиентам и уверенно двигается вперед. Ирина Бубенко, региональный управляющий Альфа-Банка в Барнауле, рассказала об эффективных программах в условиях кризиса, цифровизации и phygital-офисах.

— Ирина Анатольевна, вы как-то обмолвились, что пандемия стала для Альфа-Банка своеобразным толчком к росту. В чем это выражается?

— 2020 год для Альфа-Банка действительно был непростым. В сложившихся условиях нужно было оперативно принимать решения, менять процессы, внедрять новые продукты, причем как собственные, так и транслированные государством для выполнения постановлений правительства о поддержке бизнеса.

В целом, подводя предварительные итоги года, могу сказать, что мы его завершаем с достаточно хорошими показателями. У нас выросло количество клиентов: на 16% — физические лица, на 40% — юридические.

— Нынешний год был серьезным испытанием для всех сфер предпринимательства. Альфа-Банк одним из первых разработал свою программу поддержки малого бизнеса. Как вы оцениваете ее эффективность?

— Свой проект мы внедрили в течение первой недели после оглашения перечня отраслей, чья деятельность приостанавливается в связи с пандемией. По сути, сработали на опережение: когда у малого бизнеса возникла острая потребность в кредитах, у нас уже была специальная программа.

Надо отметить, что она продолжает работать. У компаний малого бизнеса, финансовое положение которых на текущий момент не восстановилось, есть возможность обратиться в банк, попросить дополнительную реструктуризацию или изменение графика платежей. Такие заявления однозначно будут рассмотрены.

Альфа-Банк Дмитрий Лямзин.

— Как в целом в кризисный год себя показало кредитование?

— Кредитная политика в период пандемии была достаточно сдержанной. Приходилось въедливо изучать особенности того или иного бизнеса, чтобы понимать, в каком направлении он движется.

При этом отказов в выдаче кредитов практически не было. Наоборот, мы прокредитовали серьезные инвестиционные проекты, в том числе в рамках программы Минсельхоза, благодаря чему компании смогли увеличить мощности и получить дополнительную выручку.

— Как изменилась работа Альфа-Банка с физлицами?

— Для физлиц была разработана программа поддержки. В апреле, в первые недели пандемии, банк предложил своим клиентам кредитные каникулы, которые предполагали послабления и по суммам платежей, и по срокам, и по предоставляемым документам.

Программа сработала чрезвычайно эффективно: большинство клиентов воспользовалось этим продуктом.

— А работа в период пандемии и тотальной изоляции изменилась?

— Тренд на цифровизацию Альфа-Банк взял еще в прошлом году, проделав серьезную работу до наступления пандемии. Ситуация нынешнего года подтолкнула нас к большей оперативности по переводу многих операций в мобильное приложение.

При этом даже в момент тотальной самоизоляции ни одно отделение Альфа-Банка в Алтайском крае не закрылось.

Региональный управляющий Альфа-Банка Ирина Бубенко. Дмитрий Лямзин.

— В 2021 году Альфа-Банк откроет в Барнауле офис в совершенно новом формате. Что он будет собой представлять?

— Пандемия не помешала нашей работе по открытию новых отделений, так называемых phygital-офисов. В настоящий момент в Москве три подобных офиса.

Работают они и в Новосибирске. В Барнауле внедрить новый формат планируем уже в первом полугодии 2021 года.

Phygital-офис — это коллаборация цифровых технологий и физического присутствия. Объясню: клиент приходит в офис, на входе его приветствует специальный терминал с технологией Face ID. Тут же подходит менеджер с планшетом, который уже знает, новый это клиент или действующий. В зависимости от потребностей конкретного человека начинается работа.

Открытие нового офиса в Барнауле планируется совместить с запуском центра ипотечного кредитования.

Специальный вопрос

— На ваш взгляд, как в целом будет развиваться банковский сектор в 2021 году?

— На мой взгляд, банковский бизнес сам по себе в России становится неинтересным и менее доходным. Регулятор взял долгосрочный тренд на снижение ставок, что сильно давит на маржу. Небольшим банкам придется сложно. Альфа-Банк по-прежнему будет искать коллаборации в смежных отраслях, в том числе с компаниями, входящими в нашу группу. Так, в конце третьего квартала мы запустили совместный проект с «Билайном». Его цель — удешевление расчетно-кассового обслуживания и сотовой связи для бизнеса.