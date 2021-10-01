Отключать уличное освещение на киргизских улицах будут для экономии электроэнергии

В Киргизии будут отключать уличное и рекламное освещение кафе, магазинов и других объектов, сообщает Sputnik.kg .

Данная мера связана с нехваткой воды в Токтогульском водохранилище.

«По общественным местам, скорее всего, будем ориентироваться на вопросы безопасности. Но там, где нет необходимости в освещении — по большей части это касается баннеров, реклам, вывесок, — будем просить отключить», — сказали в энергохолдинге.

Пресс-секретарь компании Азамат Курамаев в интервью «Азаттыку» (региональная служба Радио Свобода, признанного в России иноагентом) пояснил, что данное распоряжение не касается таких общественных мест, как парки.

По стране ограничения на потребление электроэнергии не вводились, пишет международное агентство «Фергана». Ранее критически низкий объем воды в Токтогульском водохранилище приводил к введению режима веерного отключения электричества по всей стране.